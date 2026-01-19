ASELSAN EJDERHA’dan yetenek gösterisi: Elektromanyetik dalgalarla İHA'ları avladı

ÇELİKKUBBE'nin en yenilikçi ve stratejik bileşenlerinden biri olan EJDERHA, hedeflerini mühimmat, mermi gibi geleneksel mühimmatlar yerine, elektromanyetik dalgalar ile etkisiz hale getiriyor. İHA’ları avlamak için tasarlanan bu sistem, hedefteki elektronik devrelere zarar veriyor ve işlevsiz bırakıyor. EJDERHA, geniş alana dalga yaydığı için kaçış mümkün olmuyor ve düşük maliyetle hedefi etkisiz hale getiriyor.
EJDERHA tüm senaryolarda görevini başarıyla yerine getirdi. Katılımcılar, test faaliyetleri sırasında sistemin operasyonel kullanım kolaylığı ve hızlı reaksiyon süresine dair bilgilendirildi. Gerçek zamanlı olarak icra edilen uygulamalar sonrasında yapılan değerlendirmelerde, test sürecinin beklentileri karşıladığı ve sistem performansından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.
İHA'lar savaş alanlarının yeni aktörlerinden biri haline geldi. Savaş uçakları kadar vurucu etkinliğe sahip İHA'lara kıyasla küçük boyutlu, sessiz ve görünmez İHA'lar yaygın şekilde kullanılıyor. Bu tip mini İHA'ları durdurmak için EJDERHA gibi yönlendirilmiş enerji silahları büyük etkinlik sergiliyor. Yönlendirilmiş enerji teknolojisine sahip EJDERHA, taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan ve elektronik devre içeren her türlü İHA'nın navigasyon, iletişim ve komuta/kontrol sistemlerini güvenli mesafeden zararsız hale getirebiliyor.