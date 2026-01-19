Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELSAN EJDERHA’dan yetenek gösterisi: Elektromanyetik dalgalarla İHA'ları avladı

    Yönlendirilmiş enerji teknolojisiyle elektromanyetik dalgalar göndererek İHA'ları etkisiz hale getiren ASELSAN EJDERHA sahneye çıktı. Dört farklı senaryoda İHA'ları etkisiz hale getirdi.

    ASELSAN EJDERHA’dan yetenek gösterisi: İHA'ları avladı Tam Boyutta Gör
    ASELSAN tarafından ÇELİKKUBE’nin önemli bileşenlerinden biri olarak geliştirilen EJDERHA, yetenek gösterisi yaptı. Gösterimde dört farklı senaryoda hedefi etkisiz hale getirmeyi başardı. EJDERHA, bu yıl içinde kullanıma sunulacak.

    ÇELİKKUBBE'nin en yenilikçi ve stratejik bileşenlerinden biri olan EJDERHA, hedeflerini mühimmat, mermi gibi geleneksel mühimmatlar yerine, elektromanyetik dalgalar ile etkisiz hale getiriyor. İHA’ları avlamak için tasarlanan bu sistem, hedefteki elektronik devrelere zarar veriyor ve işlevsiz bırakıyor. EJDERHA, geniş alana dalga yaydığı için kaçış mümkün olmuyor ve düşük maliyetle hedefi etkisiz hale getiriyor.

    ASELSAN EJDERHA’dan yetenek gösterisi: İHA'ları avladı Tam Boyutta Gör
    ASELSAN’ın Gölbek Teknoloji Üssü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, dört farklı senaryo ile insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkinliği gözlemlendi. EJDERHA Sistemi ilk olarak üç adet kablolu FPV dron hedefine karşı aynı anda etkili olduğunu gösterdi. Sistemin çalıştırılmasının ardından saniyeler içinde çoklu dron tehdidi bertaraf edildi. İkinci senaryoda EJDERHA farklı açılarda yer alan bir adet kablolu FPV dron ile bir adet kablosuz FPV dronu etkisiz hale getirdi. Demo kapsamında sistemin aynı zamanda mugin motoruna, talon kanat ve pal servo motorlarına karşı etkili olduğu gösterildi.

    ASELSAN EJDERHA’dan yetenek gösterisi: İHA'ları avladı Tam Boyutta Gör

    EJDERHA tüm senaryolarda görevini başarıyla yerine getirdi. Katılımcılar, test faaliyetleri sırasında sistemin operasyonel kullanım kolaylığı ve hızlı reaksiyon süresine dair bilgilendirildi. Gerçek zamanlı olarak icra edilen uygulamalar sonrasında yapılan değerlendirmelerde, test sürecinin beklentileri karşıladığı ve sistem performansından memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

    ASELSAN EJDERHA’dan yetenek gösterisi: İHA'ları avladı Tam Boyutta Gör

    İHA’lar savaş alanlarının yeni aktörlerinden biri haline geldi. Savaş uçakları kadar vurucu etkinliğe sahip İHA’lara kıyasla küçük boyutlu, sessiz ve görünmez İHA’lar yaygın şekilde kullanılıyor. Bu tip mini İHA’ları durdurmak için EJDERHA gibi yönlendirilmiş enerji silahları büyük etkinlik sergiliyor. Yönlendirilmiş enerji teknolojisine sahip EJDERHA, taktik sahada tehdit olarak sınıflandırılan ve elektronik devre içeren her türlü İHA'nın navigasyon, iletişim ve komuta/kontrol sistemlerini güvenli mesafeden zararsız hale getirebiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kızıl orman efsunları acilde hiv testi yapılır mı iphone destek hattı soğuk pres nedir eczanede boy uzatma ilacı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum