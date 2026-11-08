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    Savunma devi ASELSAN, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak

    ASELSAN, iki yeni güneş enerjisi santralini devreye aldı. Şirket, bu yatırımlarla enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak ve yılda 121 bin ton karbon salımını önleyecek.

    ASELSAN, enerji ihtiyacının tamamını güneşten karşılayacak Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, büyüyen üretim kapasitesinin enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla hayata geçirdiği iki yeni Güneş Enerjisi Santrali'ni devreye aldı. Şirket, bu yatırımlarla üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyor. Böylece ASELSAN, üretim kapasitesini artırırken enerji ihtiyacını da kendi kaynaklarından sağlayabilecek.

    GES yatırımlarında yerli inverter kullanıldı

    Yeni santrallerin yıllık üretimi sayesinde yaklaşık 121 bin ton karbondioksit salımının önüne geçilmesi bekleniyor. Bu miktar, yaklaşık 4 milyon ağacın bir yılda atmosferden temizleyebileceği karbondioksite karşılık geliyor.

    ASELSAN, projelerde kendi mühendislik kabiliyetleriyle geliştirdiği teknolojilere de yer veriyor. Şirketin tasarımı ve yazılımı kendisine ait olan yerli ve milli PULSAR inverterleri ilk kez bu GES projelerinde kullanıldı. Güneş panellerinin ürettiği elektriği şebekeye uygun hale getiren inverterler, santrallerin önemli bileşenleri arasında yer alıyor.

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, yatırımların devreye alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Şirketimizin tüm enerji ihtiyaçlarını, tamamını kendisi karşılayacak güneş enerjisini santrallerimizi de bugün itibarıyla devreye aldık. ASELSAN'ın bugünkü ve devam eden yatırımlarını da gözeterek inşa ettiğimiz bu sistemlerle bir taraftan sürdürülebilir ekonomiye destek olacağız bir taraftan bütün enerjimizi kendimiz üreteceğiz."

    Akyol, yatırımların şirketin büyümesini de desteklediğini belirterek, "Aslında şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlarken, enerji maliyetlerini aşağıya çekerken bir taraftan da şirketimizin büyümesini destekleyen bir adımı attık." dedi.

    ASELSAN'ın devam eden yatırımları 3 milyar dolara ulaştı

    Şirketin büyüme sürecine de değinen Akyol, ASELSAN'ın son üç yılda savunma sanayii alanında Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğunu söyledi. Her yıl ortalama yüzde 25'in üzerinde büyüdüklerini belirten Akyol, "Her yıl ortalama yüzde 25'in üzerinde büyümeye devam ediyoruz. Aynı anda yoğun bir yatırım seferberliği içerisindeyiz. Hava savunma sistemlerinden radarlara, kritik füze sistemlerinden mühimmatlara kadar birçok alanda yeni yetenekleri ASELSAN'a kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. Devam eden 3 milyar dolarlık yatırımımız var." değerlendirmesinde bulundu.

    ASELSAN, enerji yatırımlarının yanı sıra kaynak verimliliğine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Şirketin Sürdürülebilirlik Endeksi'nde zirvede olduğunu belirten Akyol, Türkiye'de Mavi Su Verimliliği Belgesi'ni alan ilk kuruluş olmamız da bu yaklaşımımızın önemli sonuçlarından biri. Üretimde büyürken yerli teknolojiyi, verimliliği ve sürdürülebilirliği birlikte güçlendirmeye devam edeceğiz." dedi.

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