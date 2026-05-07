ASELSAN, FULMAR 500A ve yeni nesil TOLUN mühimmatlarını sergiledi

Tam Boyutta Gör ASELSAN, İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda hava taarruz ve keşif alanında öne çıkan yeni sistemlerini ilk kez tanıttı. Şirket, fuarda özellikle FULMAR 500A radarı ile TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri olan TOLUN-L, TOLUN-F ve TOLUN EW sistemleriyle dikkat çekti.

FULMAR 500A

ASELSAN’ın ilk kez vitrine çıkardığı FULMAR 500A, başta Baykar AKINCI ve TUSAŞ AKSUNGUR olmak üzere insansız hava araçlarına ve insanlı karakol uçaklarına entegre edilmek üzere geliştirildi. Sistem, tek radar üzerinden çok sayıda görevin aynı anda yerine getirilebilmesini sağlayan yapısıyla öne çıkıyor.

Radar sistemi su üstünde insansız deniz araçları ve mayınların tespitinin yanı sıra kara, hava ve deniz hedeflerini eş zamanlı izleme kapasitesine sahip. Böylece operasyon sahasında bütünleşik gözetleme ve takip imkanı sunuluyor. Hava-hava ve hava-yer görevlerinde yüksek menzilli hedef tespit ve takip yeteneği bulunan radar, hareketli kara hedeflerini anlık olarak belirleyebiliyor.

FULMAR’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de SAR görüntüleme kabiliyeti oldu. Sistem, sentetik açıklıklı radar teknolojisi sayesinde yüksek çözünürlüklü yeryüzü haritaları oluşturabiliyor. Ayrıca bulut altı görüntüleme yeteneği sayesinde olumsuz hava koşullarında da görev etkinliğini sürdürebiliyor.

Radarın temelini oluşturan AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizi) mimarisi, yüksek tarama hızı, düşük tepki süresi ve çoklu hedef takibi gibi avantajlar sağlıyor. Bu yapı sayesinde sahadan elde edilen veriler anlık olarak işlenebiliyor ve karar vericilere hızlı biçimde aktarılabiliyor.

TOLUN-L

TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyelerinden TOLUN-L, lazer arayıcı başlıkla donatılmış 250 lb sınıfında tam atım bir mühimmat olarak geliştirildi. Parçacık etkili harp başlığı taşıyan mühimmat, SADAK 4T Çoklu Taşıma Salanı üzerinden taşınabiliyor.

İnsansız hava araçlarında kullanılmak üzere tasarlanan TOLUN-L, açılır kanat yapısı sayesinde 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Sistem, lazer arayıcı başlığı sayesinde hareketli veya sabit kritik hedeflere karşı hassas vuruş gerçekleştirebiliyor. Ayrıca düşük yanal hasar kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Mühimmatın çalışma prensibinde, hava aracından ayrıldıktan sonra ilk konumlama çözümü elde edilene kadar ANS güdümü devreye giriyor. Hedeften yansıyan lazer enerjisinin algılanmasının ardından ise lazer arayıcı başlık aktif hale geliyor ve mühimmat hedefe yöneliyor.

TOLUN-F

Tam Boyutta Gör Fuarda tanıtılan bir diğer mühimmat olan TOLUN-F, hedef üzerindeki etkiyi artırmaya yönelik gelişmiş özelliklerle donatıldı. Sistem, kokpit üzerinden programlanabilen yapısıyla dikkat çekiyor.

Mühimmatta yer alan zaman ayarlı elektronik tapa ve yaklaşım sensörü sayesinde harp başlığı, hedefe çarpmadan belirli bir mesafe önce infilak ettirilebiliyor. Bu yapı, özellikle parçacık tesirli harp başlığının etkisini artırarak farklı hedef tiplerine karşı maksimum hasar oluşturmayı amaçlıyor.

TOLUN EW

TOLUN ailesinin en dikkat çekici üyelerinden biri olan TOLUN EW, elektronik harp kabiliyetine sahip uzun menzilli tam atım mühimmat olarak geliştirildi. Sistem, yalnızca kinetik saldırı değil aynı zamanda elektromanyetik spektrum üzerinde etki oluşturma amacıyla da kullanılabiliyor.

TOLUN EW, hedef bölge üzerinde belirli süre havada kalabiliyor ve bu süreçte elektronik harp görevleri icra edebiliyor. Sistem karıştırma, aldatma ve bastırma yetenekleriyle özellikle hava savunma sistemlerine karşı etkinlik sağlamayı hedefliyor. Gerektiğinde doğrudan hedefe angaje olabilen mühimmat, elektronik harp ile kinetik taarruzu aynı platformda birleştiren yeni nesil bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

