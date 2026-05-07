Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELSAN, FULMAR 500A ve yeni nesil TOLUN mühimmatlarını sergiledi

    ASELSAN, SAHA 2026’da FULMAR 500A radarını ve TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri TOLUN-L, TOLUN-F ile elektronik harp kabiliyetli TOLUN EW’yi ilk kez tanıttı.

    ASELSAN, FULMAR 500A ve yeni nesil TOLUN mühimmatlarını sergiledi Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda hava taarruz ve keşif alanında öne çıkan yeni sistemlerini ilk kez tanıttı. Şirket, fuarda özellikle FULMAR 500A radarı ile TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyeleri olan TOLUN-L, TOLUN-F ve TOLUN EW sistemleriyle dikkat çekti.

    FULMAR 500A

    ASELSAN’ın ilk kez vitrine çıkardığı FULMAR 500A, başta Baykar AKINCI ve TUSAŞ AKSUNGUR olmak üzere insansız hava araçlarına ve insanlı karakol uçaklarına entegre edilmek üzere geliştirildi. Sistem, tek radar üzerinden çok sayıda görevin aynı anda yerine getirilebilmesini sağlayan yapısıyla öne çıkıyor.

    Radar sistemi su üstünde insansız deniz araçları ve mayınların tespitinin yanı sıra kara, hava ve deniz hedeflerini eş zamanlı izleme kapasitesine sahip. Böylece operasyon sahasında bütünleşik gözetleme ve takip imkanı sunuluyor. Hava-hava ve hava-yer görevlerinde yüksek menzilli hedef tespit ve takip yeteneği bulunan radar, hareketli kara hedeflerini anlık olarak belirleyebiliyor.

    FULMAR’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de SAR görüntüleme kabiliyeti oldu. Sistem, sentetik açıklıklı radar teknolojisi sayesinde yüksek çözünürlüklü yeryüzü haritaları oluşturabiliyor. Ayrıca bulut altı görüntüleme yeteneği sayesinde olumsuz hava koşullarında da görev etkinliğini sürdürebiliyor.

    Radarın temelini oluşturan AESA (Aktif Elektronik Taramalı Dizi) mimarisi, yüksek tarama hızı, düşük tepki süresi ve çoklu hedef takibi gibi avantajlar sağlıyor. Bu yapı sayesinde sahadan elde edilen veriler anlık olarak işlenebiliyor ve karar vericilere hızlı biçimde aktarılabiliyor.

    TOLUN-L

    TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyelerinden TOLUN-L, lazer arayıcı başlıkla donatılmış 250 lb sınıfında tam atım bir mühimmat olarak geliştirildi. Parçacık etkili harp başlığı taşıyan mühimmat, SADAK 4T Çoklu Taşıma Salanı üzerinden taşınabiliyor.

    İnsansız hava araçlarında kullanılmak üzere tasarlanan TOLUN-L, açılır kanat yapısı sayesinde 50 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Sistem, lazer arayıcı başlığı sayesinde hareketli veya sabit kritik hedeflere karşı hassas vuruş gerçekleştirebiliyor. Ayrıca düşük yanal hasar kabiliyetiyle öne çıkıyor.

    Mühimmatın çalışma prensibinde, hava aracından ayrıldıktan sonra ilk konumlama çözümü elde edilene kadar ANS güdümü devreye giriyor. Hedeften yansıyan lazer enerjisinin algılanmasının ardından ise lazer arayıcı başlık aktif hale geliyor ve mühimmat hedefe yöneliyor.

    TOLUN-F

    ASELSAN, FULMAR 500A ve yeni nesil TOLUN mühimmatlarını sergiledi Tam Boyutta Gör
    Fuarda tanıtılan bir diğer mühimmat olan TOLUN-F, hedef üzerindeki etkiyi artırmaya yönelik gelişmiş özelliklerle donatıldı. Sistem, kokpit üzerinden programlanabilen yapısıyla dikkat çekiyor.

    Mühimmatta yer alan zaman ayarlı elektronik tapa ve yaklaşım sensörü sayesinde harp başlığı, hedefe çarpmadan belirli bir mesafe önce infilak ettirilebiliyor. Bu yapı, özellikle parçacık tesirli harp başlığının etkisini artırarak farklı hedef tiplerine karşı maksimum hasar oluşturmayı amaçlıyor.

    TOLUN EW

    TOLUN ailesinin en dikkat çekici üyelerinden biri olan TOLUN EW, elektronik harp kabiliyetine sahip uzun menzilli tam atım mühimmat olarak geliştirildi. Sistem, yalnızca kinetik saldırı değil aynı zamanda elektromanyetik spektrum üzerinde etki oluşturma amacıyla da kullanılabiliyor.

    TOLUN EW, hedef bölge üzerinde belirli süre havada kalabiliyor ve bu süreçte elektronik harp görevleri icra edebiliyor. Sistem karıştırma, aldatma ve bastırma yetenekleriyle özellikle hava savunma sistemlerine karşı etkinlik sağlamayı hedefliyor. Gerektiğinde doğrudan hedefe angaje olabilen mühimmat, elektronik harp ile kinetik taarruzu aynı platformda birleştiren yeni nesil bir çözüm olarak değerlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şirket üzerine telefon almak ekran parlaklığı kendi kendine azalıp çoğalıyor idm crack dj akman neden öldü sirke ruhu saçkıran

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
    Samsung Galaxy Z Flip7 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Latitude 3450
    Dell Latitude 3450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum