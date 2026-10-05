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    Türkiye’nin Starlink’i GÖKBAĞ: 198 uyduluk ağın ilk uydusu gösterildi

    ASELSAN’ın 198 uydudan oluşacak GÖKBAĞ projesinde ilk gerçek uydu sergilendi. 2028-2029’da fırlatılacak ağ, haberleşme ve navigasyon alanlarında Türkiye’nin uzaydaki bağımsızlığını güçlendirecek.

    ASELSAN, GÖKBAĞ projesinin ilk gerçek uydusunu gösterdi Tam Boyutta Gör
    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Antalya’da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi’nde (IAC) Türkiye’nin yeni uydu projesi GÖKBAĞ hakkında açıklamalarda bulundu. 198 uydudan oluşacak GÖKBAĞ uydu takımının ilk gerçek uydusu kongrede ilk kez kamuoyuna gösterildi.

    Geçtiğimiz yıl devletin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında tasarım ve geliştirme çalışmaları devam ediyor. Akyol, uyduların 2028-2029 yıllarında fırlatılmaya başlanacağını ve 198 uydunun birlikte görev yapacağını belirtti.

    GÖKBAĞ'ın navigasyon ve haberleşme başta olmak üzere farklı alanlarda kullanılacağını belirten Akyol, projenin Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlık hedefi açısından önemine dikkat çekti.

    “200'e yakın takım uydu olarak uzayda görev yapacak GÖKBAĞ projemizin uydusunun ilk defa gerçek halini burada gösteriyoruz. Bunlardan 198 tane birlikte görev yapacaklar. Bu bizim navigasyondan haberleşmeye kadar birçok alandaki uzaydaki bağımsızlığımızın sembolü olacak.”

    Uyduyla birlikte çipler de ASELSAN tarafından geliştiriliyor

    ASELSAN, GÖKBAĞ kapsamında yalnızca uydunun kendisini geliştirmiyor. Projede kullanılacak çok sayıda alt bileşen de şirketin kendi bünyesinde tasarlanıyor. Bunlar arasında frekans verimliliğini artırmaya yönelik BFIC çipleri de bulunuyor.

    ASELSAN, GÖKBAĞ projesinin ilk gerçek uydusunu gösterdi Tam Boyutta Gör

    Akyol, uydu tasarımının yanı sıra çip geliştirme çalışmalarının da sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: “Şu an dizaynı yapıyoruz, çiplerini de biz dizayn ediyoruz. Özellikle frekans verimliliğinin en yükseğe çıkarılabilmesi için kendi BFIC çiplerimizin de tasarımının yapıldığı, birçok bileşeninin birlikte ASELSAN tarafından geliştirildiği bir LEO takım uyduyu, GÖKBAĞ'ını inşa etmeye başladık.”

    AESA tabanlı uydu alıcıları geliştirildi

    ASELSAN, GÖKBAĞ projesinin ilk gerçek uydusunu gösterdi Tam Boyutta Gör

    ASELSAN aynı zamanda yer istasyonlarında kullanılmak üzere AESA tabanlı uydu alıcıları da geliştirdi. Bu sistemler mekanik olarak hareket ettirilen antenler yerine uyduları dijital olarak takip edebiliyor. Böylece daha verimli bir çalışma yapısı hedeflenirken, alıcıların düşük görünürlük özelliğine sahip olacak şekilde geliştirildiği belirtiliyor. Teknolojinin temelinde ise çip tasarımından başlayan bir geliştirme süreci bulunuyor.

    Kongrede sergilenen ASELSAN teknolojilerinden biri de GÖKTÜRK uydusu için geliştirilen yeni faydalı yük oldu. Akyol, bu sistemin Türkiye'nin uzay tabanlı gözetleme kabiliyetlerini geliştireceğini belirtti.

    Yeni faydalı yükle birlikte bulut altı gözetleme ve farklı analiz yeteneklerinin GÖKTÜRK uydusuna kazandırılması hedefleniyor.

    Akyol, Türkiye'nin uzay alanındaki kapasitesinin farklı kurumların çalışmalarıyla birlikte geliştirildiğini söyledi. Bu kapsamda ROKETSAN uydu fırlatma sistemleri, Fergani Uzay uydu tabanlı navigasyon, TÜBİTAK UZAY ise yörünge ve uydu teknolojileri üzerinde çalışmalar yürütüyor. TUSAŞ'ın da GEO yörüngedeki uydulara yönelik faaliyetleri bulunuyor. ASELSAN, uydu ve uzay teknolojilerindeki kapasitesini artırmak için Oğulbey tesisinde yeni yatırımlar gerçekleştiriyor.

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