ASELSAN'ın yeni hava savunma sistemi GÖKSUR ve lazer silahı GÖKBERK vitrine çıkıyor

ASELSAN GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi
GÖKSUR, önleyici füze olarak TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirile BOZDOĞAN füzesini kullanacak. GÖKSÜR, gemi-savar füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek.
Teknik özellikler henüz açıklanmayan GÖKSUR’un üç farklı konfigürasyona sahip olacağı biliniyor. 360 derece tehdit imha kabiliyeti, yeni nesil IIR arayıcı başlıklı güdümlü mermi, çoklu hedef önleme kabiliyeti, müstakilen müstakilen ve/veya platforma entegre çalışabilme, veri bağı ile ara safha güdüm ve yüksek tek atım önleme olasılığı gibi özellikleriyle öne çıkacak.
GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi
Lazer silah teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojilere odaklanan ASELSAN, 5 kw gücünde GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi’ni geliştirdi. 5 kw lazer silahı ile tehditleri fiziksel olarak imha edebilecek. Lazer silah teknolojisi sayesinde görüş hattı olmadan hedefi tutturabilecek, atış maliyeti düşük olacak, hassas yönlenme ve hareketli nesneleri takip özelliği ile avantaj sağlayacak.
GÖKSUR ve GÖKBERK hakkındaki daha fazla bilgiyi IDEF’23’te öğreneceğiz. IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını savunma sanayi profesyonellerine ve bu alanda kariyer hedefleyen öğrencilere açacak.Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/gundem/aselsandan-yeni-hava-savunma-sistemi-goksur-42300471 https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/aselsanin-lazer-silahi-gokberk-vitrine-cikiyor/2948349 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)