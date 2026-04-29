    Aselsan güçlü başladı: İlk çeyrekte rekor hasılat

    Aselsan, 2026’nın ilk çeyreğinde hasılatını 34,3 milyar TL’ye çıkararak yüzde 15 büyüme kaydetti. İlgili dönemde şirketin net kârı da yüzde 100 artarak 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

    Türkiye’nin savunma sanayii devi Aselsan, 2026 yılına dikkat çekici finansal sonuçlarla giriş yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yer alan verilere göre şirket, yılın ilk çeyreğinde hem gelirlerini hem de operasyonel kârlılığını önemli ölçüde artırarak büyümesini sürdürdü.

    Hasılat 34,3 milyar TL’ye ulaştı

    Aselsan’ın ilk çeyrek hasılatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla reel olarak yüzde 15 artarak 34,3 milyar TL seviyesine çıktı. Bu büyümede özellikle Çelik Kubbe projeleri, radar sistemleri, elektronik harp çözümleri, askeri haberleşme teknolojileri, yapay zeka destekli kent güvenliği uygulamaları, elektro-optik sistemler ve güdümlü mühimmat öne çıkan başlıca alanlar oldu.

    Net kâr cephesinde şirket, 2026 yılının ilk çeyreğinde 5,5 milyar TL net kâr açıkladı. Aselsan'ın net kârı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100 oranında artış kaydetti.

    Şirketin bakiye siparişleri de güçlü bir artış göstererek yüzde 39 yükselişle 20,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı dönemde imzalanan yeni ihracat sözleşmelerindeki artış ise dikkat çekici bir şekilde yüzde 69 olarak kaydedildi.

    İlk çeyrekte AR-GE harcamaları yüzde 41 artarak 357 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde Oğulbey Teknoloji Üssü ve mevcut yerleşkelerde kapasite artışına yönelik yatırımlar bir önceki döneme göre yüzde 261 artış gösterdi.

    2026’nın ilk üç ayında Aselsan, toplam 1,26 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. Bu sözleşmelerin yüzde 50’si ihracat kaynaklı olurken yeni ihracat anlaşmalarının toplam değeri 629 milyon dolara ulaştı.

    İmzalanan önemli anlaşmalar arasında haberleşme sistemleri, insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yükler, hava savunma ve aviyonik sistemler ile elektro-optik çözümler dikkat çekti.

