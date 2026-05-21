ASELSAN ile SSB arasında 470 milyon dolarlık kent gözetim anlaşması

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik yaklaşık 470 milyon dolar değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. Anlaşma, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle duyuruldu.

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada sözleşmelerin toplam tutarının 469 milyon 974 bin dolar olduğu belirtildi. Teslimatların ise 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi. Şirket, hangi sistemlerin tedarik edileceğine ilişkin detay paylaşmasa da ASELSAN’ın web sitesinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi altında CITYGUARD adlı bir ürünü bulunmakta.

Yapay zeka destekli şehir güvenliği altyapısı

ASELSAN’ın CITYGUARD çözümü, kent ve kırsal alan güvenliğinin uçtan uca sağlanmasına yönelik geliştirilen entegre bir güvenlik platformu olarak tanımlanıyor. Sistem, Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede aktif olarak kullanılıyor ve geniş ölçekli izleme altyapısıyla güvenlik operasyonlarında kritik rol üstleniyor.

Sistem şehir güvenliği, yol güvenliği, saha gözetimi ve kıyı güvenliği gibi farklı alanlarda çalışan çok katmanlı bir yapı sunuyor. CITYGUARD bünyesinde ASELSAN’ın geliştirdiği ODAKAN kameralar, KAYIN ağ video analiz ve kayıt sistemleri, KAHİN video analiz çözümleri ve GEKO araç tanıma sistemleri birlikte çalışıyor.

Bu altyapı sayesinde görüntüleme ve plaka tanıma noktalarından elde edilen veriler merkezi sistemlerde analiz edilebiliyor. Yapay zeka destekli sistemler kişi, araç ve yüz tanıma işlemlerinin yanı sıra yoğunluk analizi gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor

ASELSAN CITYGUARD özellikleri

Dijital imza ile veri/görüntü güvenliği

Uçtan uca güvenli çözüm

Yapay zeka desteği ile kayıtlı ve canlı görüntülerde analiz

Kural tabanlı analiz ve alarm mekanizmaları

Görüntüleme noktalarından izleme merkezlerine görüntü aktarımı

7/24 kesintisiz izleme kapasitesi

Derin öğrenme tabanlı video analitikleri içeren IP akıllı kameralar

Veri tabanı üzerinden yüksek doğrulukta araç/plaka tanıma

Yüz tespit ve tanıma

Kent, yol, saha ve kıyı güvenliği için entegre kullanım

Büyük veri analizi ve öngörüsel analiz desteği

Derin öğrenme tabanlı akıllı kamera desteği

