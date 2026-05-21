Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELSAN ile SSB arasında 470 milyon dolarlık kent gözetim anlaşması

    ASELSAN ile SSB arasında yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri için yaklaşık 470 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Teslimatlar 2026-2029 arasında yapılacak.

    ASELSAN ile SSB arasında kent gözetimi anlaşması Tam Boyutta Gör

    ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik yaklaşık 470 milyon dolar değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. Anlaşma, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle duyuruldu.

    ASELSAN tarafından yapılan açıklamada sözleşmelerin toplam tutarının 469 milyon 974 bin dolar olduğu belirtildi. Teslimatların ise 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi. Şirket, hangi sistemlerin tedarik edileceğine ilişkin detay paylaşmasa da ASELSAN’ın web sitesinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi altında CITYGUARD adlı bir ürünü bulunmakta.

    Yapay zeka destekli şehir güvenliği altyapısı

    ASELSAN’ın CITYGUARD çözümü, kent ve kırsal alan güvenliğinin uçtan uca sağlanmasına yönelik geliştirilen entegre bir güvenlik platformu olarak tanımlanıyor. Sistem, Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede aktif olarak kullanılıyor ve geniş ölçekli izleme altyapısıyla güvenlik operasyonlarında kritik rol üstleniyor.

    Sistem şehir güvenliği, yol güvenliği, saha gözetimi ve kıyı güvenliği gibi farklı alanlarda çalışan çok katmanlı bir yapı sunuyor. CITYGUARD bünyesinde ASELSAN’ın geliştirdiği ODAKAN kameralar, KAYIN ağ video analiz ve kayıt sistemleri, KAHİN video analiz çözümleri ve GEKO araç tanıma sistemleri birlikte çalışıyor.

    Bu altyapı sayesinde görüntüleme ve plaka tanıma noktalarından elde edilen veriler merkezi sistemlerde analiz edilebiliyor. Yapay zeka destekli sistemler kişi, araç ve yüz tanıma işlemlerinin yanı sıra yoğunluk analizi gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor

    ASELSAN CITYGUARD özellikleri

    ASELSAN ile SSB arasında kent gözetimi anlaşması Tam Boyutta Gör

    • Dijital imza ile veri/görüntü güvenliği
    • Uçtan uca güvenli çözüm
    • Yapay zeka desteği ile kayıtlı ve canlı görüntülerde analiz
    • Kural tabanlı analiz ve alarm mekanizmaları
    • Görüntüleme noktalarından izleme merkezlerine görüntü aktarımı
    • 7/24 kesintisiz izleme kapasitesi
    • Derin öğrenme tabanlı video analitikleri içeren IP akıllı kameralar
    • Veri tabanı üzerinden yüksek doğrulukta araç/plaka tanıma
    • Yüz tespit ve tanıma
    • Kent, yol, saha ve kıyı güvenliği için entegre kullanım
    • Büyük veri analizi ve öngörüsel analiz desteği
    • Derin öğrenme tabanlı akıllı kamera desteği
    Kaynakça https://www.aselsan.com/tr/savunma/urun/cityguard https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1609287
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 3 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 6 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 6 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akşam ezanı neden hızlı okunur 90 gün dolmadan hat taşıma cezası turkcell müşteri hizmetleri numarası ücretsiz macun çatlağı tamiri trafik cezası detsis no öğrenme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S Edge
    Reeder S19 Max Pro S Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum