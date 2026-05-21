ASELSAN ile SSB arasında 470 milyon dolarlık kent gözetim anlaşması

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında, yapay zeka destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tedarikine yönelik yaklaşık 470 milyon dolar değerinde yeni sözleşmeler imzalandı. Anlaşma, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle duyuruldu.
ASELSAN tarafından yapılan açıklamada sözleşmelerin toplam tutarının 469 milyon 974 bin dolar olduğu belirtildi. Teslimatların ise 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleştirileceği ifade edildi. Şirket, hangi sistemlerin tedarik edileceğine ilişkin detay paylaşmasa da ASELSAN’ın web sitesinde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi altında CITYGUARD adlı bir ürünü bulunmakta.
Yapay zeka destekli şehir güvenliği altyapısı
ASELSAN’ın CITYGUARD çözümü, kent ve kırsal alan güvenliğinin uçtan uca sağlanmasına yönelik geliştirilen entegre bir güvenlik platformu olarak tanımlanıyor. Sistem, Türkiye genelinde 81 il ve 922 ilçede aktif olarak kullanılıyor ve geniş ölçekli izleme altyapısıyla güvenlik operasyonlarında kritik rol üstleniyor.
Sistem şehir güvenliği, yol güvenliği, saha gözetimi ve kıyı güvenliği gibi farklı alanlarda çalışan çok katmanlı bir yapı sunuyor. CITYGUARD bünyesinde ASELSAN’ın geliştirdiği ODAKAN kameralar, KAYIN ağ video analiz ve kayıt sistemleri, KAHİN video analiz çözümleri ve GEKO araç tanıma sistemleri birlikte çalışıyor.
Bu altyapı sayesinde görüntüleme ve plaka tanıma noktalarından elde edilen veriler merkezi sistemlerde analiz edilebiliyor. Yapay zeka destekli sistemler kişi, araç ve yüz tanıma işlemlerinin yanı sıra yoğunluk analizi gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor
ASELSAN CITYGUARD özellikleri
- Dijital imza ile veri/görüntü güvenliği
- Uçtan uca güvenli çözüm
- Yapay zeka desteği ile kayıtlı ve canlı görüntülerde analiz
- Kural tabanlı analiz ve alarm mekanizmaları
- Görüntüleme noktalarından izleme merkezlerine görüntü aktarımı
- 7/24 kesintisiz izleme kapasitesi
- Derin öğrenme tabanlı video analitikleri içeren IP akıllı kameralar
- Veri tabanı üzerinden yüksek doğrulukta araç/plaka tanıma
- Yüz tespit ve tanıma
- Kent, yol, saha ve kıyı güvenliği için entegre kullanım
- Büyük veri analizi ve öngörüsel analiz desteği
- Derin öğrenme tabanlı akıllı kamera desteği
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.