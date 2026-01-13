Giriş
    ASELSAN imzalı yerli rüzgar türbinleri elektrik üretmeye başlıyor

    ASELSAN ve EÜAŞ tarafından yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirilen rüzgar türbinleri Alaçatı RES'e kuruluyor. İki adet yerli rüzgar türbini ile 7,2 MWe elektrik üretilecek.

    ASELSAN imzalı yerli rüzgar türbinleri elektrik üretmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de yerli rüzgar türbinleri elektrik üretmeye başlıyor. Kamu-özel sektör iş birliğinde üretilen ilk yerli türbinlerin kurulumuna başlandı.

    İzmir’de 1998 yılında kurulan Alaçatı RES’teki rüzgar türbinleri kullanım ömrünü tamamlayarak yerini yerli türbinlere bırakıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ile ASELSAN iş birliğinde üretilen yerli türbinlerin montajına başlandı.

    Yerli rüzgar türbinleri 100 metre kule yüksekliğe, 136 metre rotor çapına ve 4.3 MWe kurulu güce sahip. Alaçatı RES’te kullanım ömrünü sonlandıran 12 türbinin tamamı 7,2 MWe elektrik üretirken ASELSAN ve EÜAŞ iş birliğiyle üretilen 2 yerli türbin toplam 8,6 MWe elektirk üretecek. Daha az sayıda türbinle daha çok elektrik elde edilecek.

    Yüzde 80 yerli

    Rüzgar türbinlerde yüzde 80 yerlilik oranına ulaşıldı. Kanat, kule, generatör, güç dönüştürücüsü, rotor şaftı, rotor rulmanları, dişli kutusu, hub dökümleri ve diğer yardımcı sistemleri Türkiye’de üretildi. İlk türbinin montajı 2025 sonunda başladı. İkinci türbinin montajının ise önümüzdeki haftalarda tamamlanması planlanıyor.

    Yerli üretim hızlanıyor

    ASELSAN ve EÜAŞ iş birliğinde üretilen yerli rüzgar türbinleri, Türkiye’nin “kendine ait rüzgar türbini tasarımı ve üretimi” hedefine giden en somut adım olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Soyutwind isimli Ankara merkezli yerli şirket, rüzgar türbinlerinin kanatlarını, kulelerini, makine dairesi (nacelle) ve kontrol sistemlerini üretiyor. Türkiye’de türbinlerin kule, kanat, jenaratör ve dişli makinesi gibi temel bileşenleri üreten çeşitli şirketler mevcut.

    Çin’in en büyük enerji şirketlerinden Dongfang Electric, Türkiye’de yılda 2.000 MW kapasiteye sahip rüzgar türbini üretim tesisi kurmayı planlıyor Çin merkezli Goldwind, kanat üretimi için İzmir’de yatırım planlıyor. Alman Nordex'in ABD'li rüzgar türbini kanat üreticisi TPI firmasının Türkiye'ye kurduğu fabrikayı devralarak kanat üretimi yapacağı iddia ediliyor. Yatırımlar, Türkiye’de bileşen üretimini güçlendirirken doğrudan yerli türbin üretimine altyapı hazırlıyor ASELSAN ve EÜAŞ, tamamen Türkiye’de tasarlanan ve yüzde 80 yerliliğe sahip türbinleriyle yerli dönüşümde en büyük atılımı hayata geçirdi.

