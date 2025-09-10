Giriş
    ASELSAN'ın "dron avcısı" KORKUT 100/25 tanıtıldı!

    ASELSAN, Korkut 100/25'i ilk kez sergiledi. KORKUT 100/25 Yakın Hava Savunma Sistemi'nin lansmanı İngiltere'deki DSEI 2025 fuarında yapıldı. KORKUT 100/25 özellikleri neler?

    ASELSAN'ın dron avcısı KORKUT 100/25 tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    ASELSAN'ın "dron avcısı" KORKUT 100/25, İngiltere’deki DSEI 2025 fuarında tanıtıldı. Nurol Makine tarafından üretilen taktik tekerlekli zırhlı araç Ejder Yalçın 4x4’e entegre edilen KORKUT 100/25 Yakın Hava Savunma Sistemi özelliklerine yakından bakalım.

    Çok sayıda ülkenin envanterine mini-mikro boyutlu dronelar ve insansız hava araçları eklendi. Harp ortamında bu araçlar yoğun şekilde kullanılıyor. Ülkeler bu tehditlere karşı çözümler üzerinde çalışıyor. KORKUT 100/25, Türkiye’nin drone avcıları arasına eklendi.

    ASELSAN'ın dron avcısı KORKUT 100/25 tanıtıldı! İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    KORKUT 100/25 özellikleri

    KORKUT 100/25, mini ve mikro boyutlardaki droneları etkisiz hale getirmek için geliştirildi. Büyük boyutlu İHA’lara karşı kullanılmayacak. DSEI 2025’te Ejder Yalçın üzerinde gösterilen KORKUT 100/25, 4x4, 6x6, 8x8 tekerlekli veya paletli araçlara entegre edilebiliyor. ASELSAN'ın Korkut 100/35S sistemi ile FPV dronelar ve kablolu dronelar imha edilebiliyor. Daha küçük ve daha hızlı hedefler için akıllı mühimmattan güç alan KORKUT 100/25 kullanılacak.

    Sistemde 25 mm ATOM Akıllı Mühimmat kullanılıyor. Üzerindeki sensörlerden bilgi alarak dronelara karşı fiziksel imha gerçekleşitiriyor. Uzaktan komuta, yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera, lazer mesafe bulucu, otomatik hedef tespit ve takip, yüksek atış hassasiyetine sahip gelişmiş otomatik balistik hesaplama gibi donanım ve yeteneklere sahip olan KORKUT 25, modern muharebe ortamındaki ihtiyaçlara uygun tasarlandı.

    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Korkut'un 35 milimetrelik mühimmat kullanan versiyonunun dünyada muadillerinin olduğunu ancak yeni versiyonunun dünyada tek olduğunu vurguladı. Korkut 100/25 üzerinde gelişmiş radarlar, ASELSAN'ın tasarladığı optik sistemler ve hassas konumlama yapmak için çalışan lazer mesafe ölçerler bulunduğunu belirtti.

    Çelik Kubbe'ye eklenecek

    KORKUT 100/25, Türkiye’nin katmanlı hava savunma sistemi olan Çelik Kubbe’nin bir üyesi olacak. Sistemdeki diğer ürünler ile iletişime geçebilecek ve yakın tehditlere karşı görev alacak.

