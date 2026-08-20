Aselsan’ın kamikaze İDA’sı TUFAN ilk kez suyla buluştu

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin deniz harbi alanındaki yeni nesil insansız sistemlerinden TUFAN Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (İDA), ilk kez suya indirildi. ASELSAN tarafından geliştirilen platform, sürü konsepti ve gelişmiş otonomi kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TUFAN Kamikaze İDA'nın ilk kez Türkiye sularına indirildiği duyuruldu.

TUFAN'ın teknik özellikleri

Yüzey operasyonları için geliştirilen TUFAN, yüksek infilaklı duyarsız harp başlığı taşıyabiliyor. Yaklaşık 8 metre uzunluğa ve 1,8 metre genişliğe sahip olan platform, 50 knot ve üzerindeki maksimum hızıyla yüksek sürat gerektiren görevler için tasarlanıyor.

Benzinli motor ve su jeti tahrik sistemi kullanan TUFAN, 200 deniz mili seyir menzili sunuyor. Platformun bir diğer önemli özelliği ise tek bir araç olarak görev yapmakla sınırlı kalmaması. TUFAN, görev sırasında alt gruplara ayrılarak farklı görevleri aynı anda gerçekleştirebiliyor ve asimetrik saldırı formasyonları oluşturabiliyor.

TUFAN'ın görev kabiliyetlerinin merkezinde gelişmiş otonomi ve durumsal farkındalık sistemleri bulunuyor. Platform, hareketli ve sabit engelleri algılayarak bunlardan kaçınabiliyor, görev koşullarına göre dinamik rota planlayabiliyor ve yapay zeka destekli hedef angajmanı gerçekleştirebiliyor.

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Platformun düşük radar kesit alanı ve düşük termal izi de tespit edilmesini zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor. TUFAN ayrıca GNSS ve iletişim imkanlarının kısıtlı olduğu ortamlarda görevini sürdürebilecek şekilde tasarlanıyor.

Haberleşme altyapısında ise farklı iletişim seçenekleri destekleniyor. TUFAN; RF görüş hattı, uydu iletişimi ve 4G/LTE üzerinden haberleşebiliyor.

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