Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELSAN’ın LUNA-2 uydusu uzaya gönderildi

    ASELSAN’ın geliştirdiği LUNA-2 nano uydusu, SpaceX ile uzaya fırlatıldı. LoRa tabanlı sistemiyle düşük enerjiyle geniş kapsama sunan uydu, Türkiye’nin uzay tabanlı IoT kapasitesini güçlendirecek.

    Türkiye’nin savunma ve ileri teknoloji alanındaki öncü kuruluşlarından ASELSAN tarafından geliştirilen LUNA-2 uydusu, ABD’nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle başarıyla fırlatılarak yörüngeye gönderildi. Transporter-16 görevi kapsamındaki 119 faydalı yükten birisi olan LUNA-2, ASELSAN’ın uzay tabanlı nesnelerin interneti (IoT) alanındaki çalışmalarını güçlendirecek.

    ASELSAN’ın LUNA ailesi büyüyor

    ASELSAN’ın geliştirdiği LUNA serisinin ikinci üyesi olan LUNA-2, özellikle geniş coğrafyalarda veri iletişimini mümkün kılmayı hedefliyor. Küçük boyutlu bir nano uydu olarak tasarlanan LUNA-2, buna rağmen oldukça geniş bir kapsama alanı sunuyor. Uydu, yeryüzünün erişimin zor olduğu bölgeleri dahil olmak üzere, sensörlerden gelen verileri güvenli ve kesintisiz şekilde iletebilecek kapasiteye sahip.

    LUNA-2’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, veri iletişiminde kullandığı LoRa (Long Range) tabanlı özel haberleşme sistemi oldu. Bu teknoloji sayesinde uydu, çok düşük enerji tüketimiyle geniş alanları kapsayabiliyor. Bu da özellikle enerji verimliliğinin kritik olduğu IoT uygulamaları için önemli bir avantaj sağlıyor.

    Tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test aşamalarının tamamı şirketin kendi imkanlarıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, LUNA-2’de kullanılan uçuş yazılımı, yer kontrol sistemleri, LoRa alıcı-verici kartı ve veri aktarım donanımları da tamamen yerli kaynaklarla geliştirildi.

    LUNA-2’nin fırlatılması, serinin devamlılığı açısından da önemli bir kilometre taşı oldu. Serinin ilk uydusu olan LUNA-1, 2025 yılı Aralık ayında yine SpaceX’in Falcon 9 roketiyle başarıyla yörüngeye yerleştirilmişti. Yeni uyduyla birlikte ASELSAN, uzay tabanlı IoT altyapısını daha da güçlendirerek küresel ölçekte rekabetçi çözümler sunmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum