ASELSAN’ın LUNA-2 uydusu uzaya gönderildi

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma ve ileri teknoloji alanındaki öncü kuruluşlarından ASELSAN tarafından geliştirilen LUNA-2 uydusu, ABD’nin Kaliforniya eyaletinden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle başarıyla fırlatılarak yörüngeye gönderildi. Transporter-16 görevi kapsamındaki 119 faydalı yükten birisi olan LUNA-2, ASELSAN’ın uzay tabanlı nesnelerin interneti (IoT) alanındaki çalışmalarını güçlendirecek.

ASELSAN’ın LUNA ailesi büyüyor

ASELSAN’ın geliştirdiği LUNA serisinin ikinci üyesi olan LUNA-2, özellikle geniş coğrafyalarda veri iletişimini mümkün kılmayı hedefliyor. Küçük boyutlu bir nano uydu olarak tasarlanan LUNA-2, buna rağmen oldukça geniş bir kapsama alanı sunuyor. Uydu, yeryüzünün erişimin zor olduğu bölgeleri dahil olmak üzere, sensörlerden gelen verileri güvenli ve kesintisiz şekilde iletebilecek kapasiteye sahip.

LUNA-2’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, veri iletişiminde kullandığı LoRa (Long Range) tabanlı özel haberleşme sistemi oldu. Bu teknoloji sayesinde uydu, çok düşük enerji tüketimiyle geniş alanları kapsayabiliyor. Bu da özellikle enerji verimliliğinin kritik olduğu IoT uygulamaları için önemli bir avantaj sağlıyor.

Tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test aşamalarının tamamı şirketin kendi imkanlarıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, LUNA-2’de kullanılan uçuş yazılımı, yer kontrol sistemleri, LoRa alıcı-verici kartı ve veri aktarım donanımları da tamamen yerli kaynaklarla geliştirildi.

LUNA-2’nin fırlatılması, serinin devamlılığı açısından da önemli bir kilometre taşı oldu. Serinin ilk uydusu olan LUNA-1, 2025 yılı Aralık ayında yine SpaceX’in Falcon 9 roketiyle başarıyla yörüngeye yerleştirilmişti. Yeni uyduyla birlikte ASELSAN, uzay tabanlı IoT altyapısını daha da güçlendirerek küresel ölçekte rekabetçi çözümler sunmayı hedefliyor.

