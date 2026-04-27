ASELSAN’ın otonom sualtı aracı DERİNGÖZ mayınları başarıyla tespit etti

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı ile tam otonom mayın tespit testleri yapıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre saha testlerinde DERİNGÖZ, farklı derinliklerdeki dip ve demirli deniz mayınları başarıyla tespit etti.

Ne işe yarayacak?

Türkiye, insansız hava araçlarındaki başarısını Mavi Vatan’a taşıyor. ASELSAN’ın DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, herhangi bir operatör kontrolü gerekmeksizin mayınları tespit edebiliyor. Ayrıca keşif, gözetleme, liman koruma, boru hattı incelemesi ve sualtındaki kritik altyapıların korunmasında kullanılabilecek. Askeri alanın yanı sıra enerji şirketleri gibi sivil kurumlar tarafından da kullanılabilecek.

DERİNGÖZ, kablolu ve kablosuz olarak iki farklı şekilde tasarlandı. Kolay kullanım ve bakım avantajıyla öne çıkıyor. 600 metre derinliğe kadar inebiliyor. 600 metre derinliğin pek çok denizaltıların inemediği bir derinlik olduğunu söyleyebiliriz. DERİNGÖZ, 24 saat boyunca görev yapabiliyor. Maksimum 5,5 knot hız ve 3 knot tarama hızına ulaşıyor. 100 kilometre yarıçapta gözetleme yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör

DERİNGÖZ 100M/600 Otonom Su Altı Aracı özellikleri

Çalışma Derinliği : 600 metre

: 600 metre Çalışma Süresi : 24 saat (İki ekstra batarya ile)

: 24 saat (İki ekstra batarya ile) Maksimum Hız : 5,5 knots

: 5,5 knots Tarama Hızı : 3 knots

: 3 knots Faydalı Yükler : Kamera, Yandan Taramalı Sonar

: Kamera, Yandan Taramalı Sonar Kablosuz Haberleşme : Wi-Fi, İridium, Akustik Modem

: Wi-Fi, İridium, Akustik Modem Navigasyon: INS, DVL, USBL, GNSS, Derinlik Sensörü

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: