ASELSAN’ın otonom sualtı aracı DERİNGÖZ mayınları başarıyla tespit etti

Ne işe yarayacak?
Türkiye, insansız hava araçlarındaki başarısını Mavi Vatan’a taşıyor. ASELSAN’ın DERİNGÖZ Otonom Sualtı Aracı, herhangi bir operatör kontrolü gerekmeksizin mayınları tespit edebiliyor. Ayrıca keşif, gözetleme, liman koruma, boru hattı incelemesi ve sualtındaki kritik altyapıların korunmasında kullanılabilecek. Askeri alanın yanı sıra enerji şirketleri gibi sivil kurumlar tarafından da kullanılabilecek.
DERİNGÖZ, kablolu ve kablosuz olarak iki farklı şekilde tasarlandı. Kolay kullanım ve bakım avantajıyla öne çıkıyor. 600 metre derinliğe kadar inebiliyor. 600 metre derinliğin pek çok denizaltıların inemediği bir derinlik olduğunu söyleyebiliriz. DERİNGÖZ, 24 saat boyunca görev yapabiliyor. Maksimum 5,5 knot hız ve 3 knot tarama hızına ulaşıyor. 100 kilometre yarıçapta gözetleme yapabiliyor.
DERİNGÖZ 100M/600 Otonom Su Altı Aracı özellikleri
- Çalışma Derinliği: 600 metre
- Çalışma Süresi: 24 saat (İki ekstra batarya ile)
- Maksimum Hız: 5,5 knots
- Tarama Hızı: 3 knots
- Faydalı Yükler: Kamera, Yandan Taramalı Sonar
- Kablosuz Haberleşme: Wi-Fi, İridium, Akustik Modem
- Navigasyon: INS, DVL, USBL, GNSS, Derinlik Sensörü
