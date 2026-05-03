ASELSAN'ın yeni logosu tanıtıldı: İşte yeni tasarım

ASELSAN'ın sınırları aşan ve iz bırakan yapısını temsil eden yeni logo modern bir tasarım anlayışına sahip. Amblemde dikkat çeken en önemli detay, kurumsal kimliğin ana unsuru olan yedigenin sınırlarını aşan ok figürü oldu. Bu tasarım tercihi "ötesi" kavramına gönderme yaparak ASELSAN'ın faaliyet gösterdiği her alanda bilinen teknolojilerin ötesine geçtiğini simgeliyor.
Yedi kıtada güçlenme
Yeni logo aynı zamanda şirketin esneklik, çeviklik ve yetkin mühendislik kabiliyetlerini birleştirerek kendi ekosistemine sığmayan öncü konumunu dünyaya kabul ettirme kararlılığını vurgulamakta. Dünyanın üzerinde yükselen "A" formlu ok, ASELSAN'ın ilk amblemine bir gönderme yaparak, bu yükselişin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini ifade ediyor.
Yeni motto: "Securing Beyond"
ASELSAN, küresel ölçekteki bu yeni dönemini "Securing Beyond" mottosuyla taçlandırdı. Bu söylemle dünyanın dört bir yanına sunulan ürünlerin ve güven veren teknolojilerin sınırsızlığına dikkat çekiliyor.
