    ASELSAN'ın yeni logosu tanıtıldı: İşte yeni tasarım

    Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu ASELSAN, küresel vizyonunu pekiştirmek amacıyla yenilediği kurumsal kimliğini, logosunu ve mottosunu resmen duyurdu.     

    Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden ASELSAN, küresel marka vizyonunu güçlendirmek ve geleceğe yönelik hedeflerini daha net ifade etmek amacıyla logosunu ve mottosunu yeniledi. Şirket, bu değişimle birlikte dünya devleri arasındaki yerini sağlamlaştırmayı ve küresel liderlik yolundaki yükselişini simgelemeyi hedefliyor.

    ASELSAN'ın sınırları aşan ve iz bırakan yapısını temsil eden yeni logo modern bir tasarım anlayışına sahip. Amblemde dikkat çeken en önemli detay, kurumsal kimliğin ana unsuru olan yedigenin sınırlarını aşan ok figürü oldu. Bu tasarım tercihi "ötesi" kavramına gönderme yaparak ASELSAN'ın faaliyet gösterdiği her alanda bilinen teknolojilerin ötesine geçtiğini simgeliyor.

    Yedi kıtada güçlenme

    Yeni logo aynı zamanda şirketin esneklik, çeviklik ve yetkin mühendislik kabiliyetlerini birleştirerek kendi ekosistemine sığmayan öncü konumunu dünyaya kabul ettirme kararlılığını vurgulamakta. Dünyanın üzerinde yükselen "A" formlu ok, ASELSAN'ın ilk amblemine bir gönderme yaparak, bu yükselişin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini ifade ediyor.

    Okun ivmeli yükselişi, şirketin dünyanın yedi kıtasındaki varlığının ve gücünün artışını temsil ederken tepe noktasının yedigenin sınırlarını aşması, ASELSAN'ın faaliyet gösterdiği alanlarda bilinen teknolojilerin ve dünya standartlarının ötesine geçtiğini simgeliyor.

    Yeni motto: "Securing Beyond"

    ASELSAN, küresel ölçekteki bu yeni dönemini "Securing Beyond" mottosuyla taçlandırdı. Bu söylemle dünyanın dört bir yanına sunulan ürünlerin ve güven veren teknolojilerin sınırsızlığına dikkat çekiliyor.

    Beyond (ötesi) kavramı, geliştirilen teknolojilerin sadece mevcut sistemleri değil yer, zaman ve operasyonel koşullar gibi geleneksel sınırları da aşarak daha geniş bir etki alanına ulaştığını ifade ediyor. Bu motto ASELSAN'ın mühendislik gücüyle hayal edilenin ötesindeki yeni hedeflere hazır olduğunun bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

