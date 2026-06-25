ASELSAN, kuantum bilgisayarlar için işlemci geliştirecek

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), kuantum bilgisayarlara güç sağlayan işlemci türü olan Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU) geliştirilmesi için imzalar atıldı. Türkiye kendi kuantum teknolojilerini geliştirecek.

SSB Kuantum Programı Tanıtımı Toplantısı'nda duyurulan proje göre, kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden biri olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek. Projenin dört yılda tamamlanması planlanıyor.

ASELSAN bu proje ile kuantum alanının yanı sıra fizik ve mikrodalga mühendisliği gibi alanlarda da altyapının geliştirilmesini hedefliyor. ASELSAN’dan yapılan açıklamada projenin hedefleri şu şekilde açıklandı:

Türkiye’nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması,

Kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması,

Yoğun madde fiziği, mikrodalga mühendisliği, elektronik, kuantum bilgi teorisi gibi alanlarda yetkinlik artışı ve araştırma-geliştirme çalışmalarına altyapı kazandırılması,

Savunma, iletişim ve bilgi güvenliği alanlarında kuantum teknolojileri altyapısının oluşturulması,

Kuantum teknolojileri için ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör

Kuantum bilgisayarların kalbi Türkiye'de üretilecek

Klasik bilgisayarlar verileri "bit" adı verilen ve yalnızca 0 veya 1 değerini alabilen birimler üzerinden işlerken, kuantum bilgisayarlar "qubit" adı verilen kuantum parçacıklarıyla çalışıyor. Kübitler aynı anda birden fazla durumda bulunabildiği için bazı karmaşık hesaplamaları klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı gerçekleştirebiliyor.

Bu sistemlerin merkezinde ise QPU (Quantum Processing Unit) yer alıyor. Geleneksel bilgisayarlardaki CPU'nun görevine benzer şekilde çalışan QPU, kuantum hesaplamalarının gerçekleştirildiği temel donanım bileşeni olarak öne çıkıyor.

QPU nedir?

QPU, kuantum bilgisayarların işlem gücünü sağlayan ve kübitleri kontrol ederek hesaplama yapan özel işlemci birimidir. Kuantum mekaniğinin sunduğu süperpozisyon ve dolanıklık gibi özelliklerden yararlanan bu işlemciler, bazı problemlerde klasik işlemcilerin ulaşamayacağı performans seviyelerine çıkabiliyor.

Kuantum işlemciler (QPU) nerede kullanılıyor?

Yapay zeka : Çok büyük veri kümelerinin işlenmesi ve belirli optimizasyon problemlerinin hızlandırılması.

: Çok büyük veri kümelerinin işlenmesi ve belirli optimizasyon problemlerinin hızlandırılması. Savunma sanayi : Radar sistemleri, hedef tespiti, sensör füzyonu ve operasyonel optimizasyon gibi karmaşık hesaplamalar.

: Radar sistemleri, hedef tespiti, sensör füzyonu ve operasyonel optimizasyon gibi karmaşık hesaplamalar. Kriptoloji ve siber güvenlik : Yeni nesil şifreleme yöntemleri, kuantuma dayanıklı güvenlik sistemleri ve gelişmiş veri analizleri.

: Yeni nesil şifreleme yöntemleri, kuantuma dayanıklı güvenlik sistemleri ve gelişmiş veri analizleri. İlaç geliştirme : Molekül ve protein simülasyonları sayesinde yeni ilaçların daha hızlı keşfedilmesi.

: Molekül ve protein simülasyonları sayesinde yeni ilaçların daha hızlı keşfedilmesi. Kimya ve malzeme bilimi : Yeni batarya teknolojileri, yüksek performanslı alaşımlar ve gelişmiş malzemelerin tasarımı.

: Yeni batarya teknolojileri, yüksek performanslı alaşımlar ve gelişmiş malzemelerin tasarımı. Finans sektörü: Risk analizi, portföy optimizasyonu ve büyük veri tabanlı finansal modelleme.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

ASELSAN, kuantum bilgisayarlar için işlemci geliştirecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: