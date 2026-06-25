Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELSAN, kuantum bilgisayarlar için işlemci geliştirecek

    ASELSAN, kuantum bilgisayarlarda kullanılan QPU işlemcisini yerli ve milli imkanlarla geliştirmek için SSB ile proje imzaladı. Kuantum teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.

    ASELSAN, kuantum bilgisayarlar için işlemci geliştirecek Tam Boyutta Gör
    ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), kuantum bilgisayarlara güç sağlayan işlemci türü olan Süper İletken Kuantum İşlemci Birimi (QPU) geliştirilmesi için imzalar atıldı. Türkiye kendi kuantum teknolojilerini geliştirecek.

    SSB Kuantum Programı Tanıtımı Toplantısı'nda duyurulan proje göre, kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden biri olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek. Projenin dört yılda tamamlanması planlanıyor.

    ASELSAN bu proje ile kuantum alanının yanı sıra fizik ve mikrodalga mühendisliği gibi alanlarda da altyapının geliştirilmesini hedefliyor. ASELSAN’dan yapılan açıklamada projenin hedefleri şu şekilde açıklandı:

    • Türkiye’nin kuantum donanım alanında teknolojik bağımsızlığının sağlanması,
    • Kritik kuantum bileşenlerinde dışa bağımlılığın azaltılması,
    • Yoğun madde fiziği, mikrodalga mühendisliği, elektronik, kuantum bilgi teorisi gibi alanlarda yetkinlik artışı ve araştırma-geliştirme çalışmalarına altyapı kazandırılması,
    • Savunma, iletişim ve bilgi güvenliği alanlarında kuantum teknolojileri altyapısının oluşturulması,
    • Kuantum teknolojileri için ihtiyaç duyulacak insan kaynağının yetiştirilmesi hedefleniyor.

    ASELSAN, kuantum bilgisayarlar için işlemci geliştirecek Tam Boyutta Gör

    Kuantum bilgisayarların kalbi Türkiye'de üretilecek

    Klasik bilgisayarlar verileri "bit" adı verilen ve yalnızca 0 veya 1 değerini alabilen birimler üzerinden işlerken, kuantum bilgisayarlar "qubit" adı verilen kuantum parçacıklarıyla çalışıyor. Kübitler aynı anda birden fazla durumda bulunabildiği için bazı karmaşık hesaplamaları klasik bilgisayarlardan çok daha hızlı gerçekleştirebiliyor.

    Bu sistemlerin merkezinde ise QPU (Quantum Processing Unit) yer alıyor. Geleneksel bilgisayarlardaki CPU'nun görevine benzer şekilde çalışan QPU, kuantum hesaplamalarının gerçekleştirildiği temel donanım bileşeni olarak öne çıkıyor.

    QPU nedir?

    QPU, kuantum bilgisayarların işlem gücünü sağlayan ve kübitleri kontrol ederek hesaplama yapan özel işlemci birimidir. Kuantum mekaniğinin sunduğu süperpozisyon ve dolanıklık gibi özelliklerden yararlanan bu işlemciler, bazı problemlerde klasik işlemcilerin ulaşamayacağı performans seviyelerine çıkabiliyor.

    Kuantum işlemciler (QPU) nerede kullanılıyor?

    • Yapay zeka: Çok büyük veri kümelerinin işlenmesi ve belirli optimizasyon problemlerinin hızlandırılması.
    • Savunma sanayi: Radar sistemleri, hedef tespiti, sensör füzyonu ve operasyonel optimizasyon gibi karmaşık hesaplamalar.
    • Kriptoloji ve siber güvenlik: Yeni nesil şifreleme yöntemleri, kuantuma dayanıklı güvenlik sistemleri ve gelişmiş veri analizleri.
    • İlaç geliştirme: Molekül ve protein simülasyonları sayesinde yeni ilaçların daha hızlı keşfedilmesi.
    • Kimya ve malzeme bilimi: Yeni batarya teknolojileri, yüksek performanslı alaşımlar ve gelişmiş malzemelerin tasarımı.
    • Finans sektörü: Risk analizi, portföy optimizasyonu ve büyük veri tabanlı finansal modelleme.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    makarna nasıl haşlanır nvidia denetim masası açılmıyor land rover freelander 2.0 td4 dsg şanzıman ömrü anafranil kullananlar yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 17T 5G
    Xiaomi 17T 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum