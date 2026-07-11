ASELSAN, yılın ilk yarısında küresel savunma devlerini geride bıraktı

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Küresel savunma ve havacılık şirketleri, 2026'nın ilk yarısında jeopolitik gelişmelerin etkisiyle borsalarda dalgalı bir performans sergilerken ASELSAN yatırımcısına sağladığı yüzde 48,9'luk getiriyle dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı. Şirket, aynı dönemde 1 trilyon 630 milyar 200 milyon liralık piyasa değerine ulaşarak BIST 100'de en yüksek piyasa değerine sahip şirket olma konumunu korudu.

Jeopolitik gelişmeler savunma hisselerini etkiledi

Yılın ilk altı ayında Orta Doğu başta olmak üzere farklı bölgelerde artan jeopolitik gerilimler, savunma sektöründeki şirketlerin borsa performanslarını doğrudan etkiledi. Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılı aşması, ABD/İsrail-İran Savaşı, Japonya ile Çin arasındaki gerilimler ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi ülkelerin savunma harcamalarını artırmasına neden oldu.

Artan güvenlik ihtiyacı ise savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerinde farklı yönlerde hareketlere yol açtı. Bu süreçte Türkiye'nin savunma sanayisindeki en büyük şirketlerinden ASELSAN, küresel rakiplerini geride bırakarak yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayan şirket oldu.

ASELSAN rakiplerine fark attı

Ocak-haziran döneminde ASELSAN hisseleri yüzde 48,9 değer kazanırken onu İngiliz Rolls-Royce yüzde 25,6, Alman Lufthansa yüzde 19 ve Fransız Safran yüzde 16 ile takip etti.

Aynı dönemde BAE Systems yüzde 7,6, Hanwha Aerospace yüzde 5,7, Lockheed Martin yüzde 5,3, General Dynamics yüzde 5,2, Dassault Aviation yüzde 4,9 ve RTX Corporation yüzde 3,5 oranında yükseliş kaydetti.

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Yılın ilk yarısında tüm şirketler aynı performansı gösteremedi. Boeing yüzde 0,3, L3Harris Technologies yüzde 1, Airbus yüzde 1,9, Thales yüzde 2,2 ve Mitsubishi Heavy yüzde 4,5 değer kaybetti. Kayıpların daha belirgin olduğu şirketler arasında ise Leonardo yüzde 4,6, Saab yüzde 6,5, Northrop Grumman yüzde 13 ve Rheinmetall yüzde 36,5 ile öne çıktı.

En değerli savunma şirketi

Aselsan, piyasa değerine göre en büyük savunma şirketleri arasında 13. sırada bulunuyor. Şirketin piyasa değeri ise 35.60 milyar dolar olarak listeleniyor.

RTX - 262.87 milyar dolar Safran - 159.86 milyar dolar Lockheed Martin - 119.49 milyar dolar General Dynamics - 101.30 milyar dolar Northrop Grumman - 75.59 milyar dolar BAE Systems - 72.49 milyar dolar Honeywell - 70.78 milyar dolar L3Harris Technologies - 54.00 milyar dolar Rheinmetall - 53.07 milyar dolar Thales - 52.16 milyar dolar China State Shipbuilding Corporation (CSSC) - 41.13 milyar dolar Elbit Systems - 35.64 milyar dolar ASELSAN - 35.60 milyar dolar Leonardo - 34.06 milyar dolar Bharat Electronics - 31.81 milyar dolar

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