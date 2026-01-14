ASELSAN'dan tarihi başarı: Piyasa değeri 30 milyar doları aşan ilk Türk şirketi

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna yükselerek 1 trilyon TL piyasa değerine ulaşan ASELSAN, küresel ölçekte önemli bir başarıya daha imza attı. ASELSAN, mevcut konumuyla Avrupa’nın en değerli ilk 10 savunma sanayii şirketi arasında yer aldı.

Bu başarının arkasında ASELSAN’ın uluslararası pazarlardaki artan etkinliği ve oyun değiştirici yüksek teknoloji ürünlerine yaptığı yatırımlar bulunuyor. Şirket, özellikle savunma elektroniği, radar, hava savunma sistemleri ve elektronik harp alanlarında geliştirdiği çözümlerle küresel ölçekte dikkat çekiyor.

Gelecek vizyonunun temel taşlarından biri olan ihracat odaklı büyümeyi öncelik haline getiren ASELSAN, son olarak NATO üyesi bir ülke ile 410 milyon dolarlık sözleşme imzalayarak küresel savunma pazarındaki ağırlığını daha da artırdı.

Avrupa ve ABD merkezli teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği küresel piyasalardaki yükseliş eğilimine paralel olarak ASELSAN da ileri teknoloji çözümleriyle yatırımcıların odağına yerleşti. Şirket, aynı zamanda Türkiye’deki teknoloji dönüşümünün en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Güçlü finansal performans

Tam Boyutta Gör ASELSAN’ın büyümesi, sürdürülebilir finans yönetimi anlayışıyla destekleniyor. Artan hasılat, genişleyen bilanço ve güçlü operasyonel sonuçlar şirketin finansal yapısını sağlamlaştırıyor. AR-GE yatırımlarını her yıl istikrarlı biçimde artıran ASELSAN, bu yatırımların karşılığını hem yurt içi hem de yurt dışı yeni sözleşmelerle alıyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanından gümrük vergisi düzenlemesine tepki 8 sa. önce eklendi

2023 yılı başından bu yana bakiye siparişlerini yüzde 120 artırarak 17,9 milyar dolar seviyesine taşıyan ASELSAN, küresel savunma sanayii ortalaması olan yüzde 42’lik artışın yaklaşık üç katına ulaşarak sektör devlerinden pozitif yönde ayrışmayı başardı.

İhracat tarafında da güçlü bir ivme yakalayan şirket, 2025’in ilk dokuz ayında 1,45 milyar dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 171 artış anlamına geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Savunma Sanayi Haberleri

ASELSAN, piyasa değeri 30 milyar doları aşan ilk Türk şirket oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: