ASELSAN ve ROKETSAN arasında 1,23 milyar euroluk dev anlaşma

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Tam Boyutta Gör ASELSAN, yeni iş ilişkisini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Açıklamada ROKETSAN ile hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında sözleşme imzalandığı ve toplam bedelin 1 milyar 234 milyon 210 bin euro (68,85 milyar TL) olduğu belirtildi.

ASELSAN, anlaşmanın ayrıntılı olarak hangi sistemleri veya bileşenleri kapsadığını ise açıklamadı. Ancak iki şirket arasındaki anlaşmanın Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe kapsamında yapıldığı öngörülüyor. Dolayısıyla anlaşmanın Çelik Kubbe'nin farklı katmanlarında kullanılan sensör, komuta-kontrol ve önleyici sistemlerin geliştirilmesi ve üretimini kapsaması bekleniyor.

ASELSAN Çelik Kubbe için ne üretiyor?

Tam Boyutta Gör ASELSAN, Çelik Kubbe'nin özellikle radar, algılama, komuta-kontrol ve elektronik harp altyapısında görev alıyor. Şirketin HAKİM sistemi, farklı sensör ve hava savunma unsurlarının koordinasyonunu sağlarken radar ve elektro-optik sistemler de mimarinin algılama tarafını oluşturuyor.

Bunun yanında KORKUT, GÜRZ ve GÖKBERK gibi hava savunma sistemleri ile elektronik harp ve dron önleme çözümleri de Çelik Kubbe'nin farklı katmanlarında kullanılıyor. ASELSAN, son dönemde KORAL AD, MİĞFER, GÖKALP ve EJDERHA 210 gibi yeni sistemleri de mimariye dahil ediyor.

ROKETSAN Çelik Kubbe için ne üretiyor?

ROKETSAN ise mimarinin özellikle füze ve önleyici sistemleri tarafında öne çıkıyor. Şirketin SUNGUR, HİSAR-A, HİSAR-O RF ve SİPER füze ailesi Çelik Kubbe'nin farklı irtifa ve menzil katmanlarında görev yapıyor.

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HİSAR ve SİPER gibi bazı sistemlerde ASELSAN ve ROKETSAN'ın yanı sıra TÜBİTAK SAGE de geliştirme sürecinde yer alıyor. Böylece radar ve komuta-kontrol altyapısından füzelere kadar farklı bileşenler ortak bir hava savunma mimarisi içerisinde çalışıyor.

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