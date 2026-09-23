ASELSAN ve ROKETSAN arasında 1,23 milyar euroluk dev anlaşma

ASELSAN, anlaşmanın ayrıntılı olarak hangi sistemleri veya bileşenleri kapsadığını ise açıklamadı. Ancak iki şirket arasındaki anlaşmanın Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisi Çelik Kubbe kapsamında yapıldığı öngörülüyor. Dolayısıyla anlaşmanın Çelik Kubbe'nin farklı katmanlarında kullanılan sensör, komuta-kontrol ve önleyici sistemlerin geliştirilmesi ve üretimini kapsaması bekleniyor.
ASELSAN Çelik Kubbe için ne üretiyor?
Bunun yanında KORKUT, GÜRZ ve GÖKBERK gibi hava savunma sistemleri ile elektronik harp ve dron önleme çözümleri de Çelik Kubbe'nin farklı katmanlarında kullanılıyor. ASELSAN, son dönemde KORAL AD, MİĞFER, GÖKALP ve EJDERHA 210 gibi yeni sistemleri de mimariye dahil ediyor.
ROKETSAN Çelik Kubbe için ne üretiyor?
ROKETSAN ise mimarinin özellikle füze ve önleyici sistemleri tarafında öne çıkıyor. Şirketin SUNGUR, HİSAR-A, HİSAR-O RF ve SİPER füze ailesi Çelik Kubbe'nin farklı irtifa ve menzil katmanlarında görev yapıyor.
HİSAR ve SİPER gibi bazı sistemlerde ASELSAN ve ROKETSAN'ın yanı sıra TÜBİTAK SAGE de geliştirme sürecinde yer alıyor. Böylece radar ve komuta-kontrol altyapısından füzelere kadar farklı bileşenler ortak bir hava savunma mimarisi içerisinde çalışıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: