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Asetek'den Radeon HD 4870 için su soğutma çözümü

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
8,2b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Soğutma çözümleri konusunda sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Asetek, AMD-ATi'nin henüz çok yeni duyurduğu GDDR5 bellekli grafik kartı için su soğutma çözümü hazırladı. Bilindiği üzere Radeon HD 4870 modeli HD 4850'den farklı olarak tek slot değil çift slot ile geliyor. Asetek'in LCLC -low cost liquid cooling- adını verdiği maliyet odaklı soğutma çözümü Radeon HD 4870 modeli için de hazır. Bilindiği üzere firmanın LCLC soğutma çözümü son kullanıcılardan öte daha çok oem ve sistem üreticilerine ürünlerinde kullanılmak üzere sağlanıyor. Hatırlanacağı üzere HP'nin BlackBird serisi gibi yüksek performanslı sistemlerde kullanılan Asetek LCLC artık üreticilere sistemlerde su soğutmalı ve overclocklu HD 4870 modeli kullanabilme şansı da verecek. Özel soğutma sayesinde HD 4870 modelinin standart soğutucuya göre 26 dereceye varan oranda daha serin çalıştığı belirtilirken gürültü oranının ise 30dbA seviyesinde olduğu belirtiliyor
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mamad 11 yıl
Demek ki hd4870 de çok ısınıyor!!!


Ati şu soğutma işine de bi çözüm bulsa fena olmayacak!!!
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Xenom 11 yıl

Orjinalden alıntı: mamad

Demek ki hd4870 de çok ısınıyor!!!


Ati şu soğutma işine de bi çözüm bulsa fena olmayacak!!!



his e güveniyom ben o konuda. ama pahalı olcak tabi biraz daha
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Wilson Fisk 11 yıl
Orjinalden alıntı: mamad

Demek ki hd4870 de çok ısınıyor!!!


Ati şu soğutma işine de bi çözüm bulsa fena olmayacak!!!



oc ile 60 dereceye cok diyorsan 9600 kullandigini hatirlatirim.su sogutma opsiyonu var diye cok isiniyor anlamina gelmiyor bu luks bir secenek.mercedesin amg versiyonu da var mesela.amg versiyonlari daha iyi diye mercedes kotu araba mi herkes amg mi kullanmali?

forum.donanimhaber.com/...
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showstopper41 11 yıl
Bana kalsa tüm bilgisayar parçaları su soğutma kullanmalı. 1000$ lık cihazı 3-5 $ lık fanlarla soğutuyoruz.



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jnrgndz_798 11 yıl
degişik bişey haber için sag ol fx57
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gorkem9000 11 yıl

Orjinalden alıntı: showstopper41

Bana kalsa tüm bilgisayar parçaları su soğutma kullanmalı. 1000$ lık cihazı 3-5 $ lık fanlarla soğutuyoruz.







Orası öylede şimdi kim gidip o kadar para verebilir o paraya gider biraz daha güclendiririm pc yi daha mantıklı olur :) olmadı o 5 dolarlık fandan 2 tane fazla takar soğuturuz Pc Yi.

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beostar 11 yıl

Orjinalden alıntı: showstopper41

Bana kalsa tüm bilgisayar parçaları su soğutma kullanmalı. 1000$ lık cihazı 3-5 $ lık fanlarla soğutuyoruz.







bence de o zaman ses diye bi sıkınıtıda olmaz.
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