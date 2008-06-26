Asetek'den Radeon HD 4870 için su soğutma çözümü

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Soğutma çözümleri konusunda sektörün önde gelen oyuncularından biri olan Asetek, AMD-ATi'nin henüz çok yeni duyurduğu GDDR5 bellekli grafik kartı için su soğutma çözümü hazırladı. Bilindiği üzere Radeon HD 4870 modeli HD 4850'den farklı olarak tek slot değil çift slot ile geliyor. Asetek'in LCLC -low cost liquid cooling- adını verdiği maliyet odaklı soğutma çözümü Radeon HD 4870 modeli için de hazır. Bilindiği üzere firmanın LCLC soğutma çözümü son kullanıcılardan öte daha çok oem ve sistem üreticilerine ürünlerinde kullanılmak üzere sağlanıyor. Hatırlanacağı üzere HP'nin BlackBird serisi gibi yüksek performanslı sistemlerde kullanılan Asetek LCLC artık üreticilere sistemlerde su soğutmalı ve overclocklu HD 4870 modeli kullanabilme şansı da verecek. Özel soğutma sayesinde HD 4870 modelinin standart soğutucuya göre 26 dereceye varan oranda daha serin çalıştığı belirtilirken gürültü oranının ise 30dbA seviyesinde olduğu belirtiliyor