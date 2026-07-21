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    Yapay zeka talebi telefon pazarını vurdu: Asıl sorun şimdi başlıyor

    Yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımları yalnızca bellek fiyatlarını artırmakla kalmıyor. Yeni bir analiz, bunun akıllı telefon sektöründe daha büyük sorunlara yol açabileceğini gösteriyor.

    Asıl tehlike şimdi başlıyor: Ucuz telefonların sonu mu geliyor? Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka yatırımlarıyla birlikte veri merkezi tarafındaki bellek talebi hızla artarken, bunun akıllı telefon sektörüne etkileri de giderek daha fazla hissedilmeye başladı. Son dönemde bellek fiyatlarındaki yükselişin uygun fiyatlı telefonların kârlılığını düşürdüğü konuşulurken, yeni bir analiz bunun yalnızca başlangıç olabileceğini gösteriyor.

    Ucuz akıllı telefonların sonu mu?

    Sektördeki değerlendirmelere göre mevcut sorunun temelinde, sunucularda kullanılmaya başlanan yeni SOCAMM2 bellek standardı yer alıyor. Önceki sunucu belleklerinden farklı olarak bu standart, akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR5X bellek yongalarını temel alıyor. Böylece veri merkezleri ile akıllı telefon üreticileri aynı bellek tedarik zincirini paylaşmaya başlamış durumda.

    Bu durum, yapay zeka sunucularına yönelik yüksek talep nedeniyle LPDDR5X üretiminin önemli bölümünün veri merkezi pazarına yönelmesine neden oluyor. Sonuç olarak akıllı telefon üreticileri daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalırken, özellikle fiyat/performans odaklı modellerde kâr marjları ciddi şekilde daralıyor.

    Bellek sorunu büyüyor

    Analizde dikkat çekilen bir diğer konu ise uzun vadeli riskler. Uzmanlara göre bugün veri merkezlerinde kullanılan SOCAMM2 bellek modülleri birkaç yıl sonra kullanım ömrünü tamamladığında, üzerlerindeki LPDDR5X yongalarının sökülerek yenilenmesi ve ikinci el bileşen olarak tüketici elektroniği pazarına geri dönmesi ihtimali bulunuyor.

    Asıl tehlike şimdi başlıyor: Ucuz telefonların sonu mu geliyor? Tam Boyutta Gör
    Yoğun yük altında uzun süre çalışan sunuculardan sökülen bu belleklerin düşük maliyet nedeniyle giriş seviyesi akıllı telefonlar, akıllı ev cihazları, güvenlik sistemleri ve benzeri ürünlerde kullanılabileceği belirtiliyor. Bu da ilerleyen yıllarda kalite sorunları ve güvenilirlik tartışmalarını beraberinde getirebilir.

    Öte yandan büyük üreticilerin bu tür ikinci el bellekleri kullanma ihtimali de oldukça düşük. Bunun en önemli nedenleri arasında daha sıkı kalite denetimleri ve gelecekte yeni nesil platformların eski LPDDR5X yongalarıyla uyumlu olmayacak olması gösteriliyor. Buna karşın daha küçük üreticiler ile düşük maliyetli cihazlarda bu riskin tamamen göz ardı edilemeyeceği belirtiliyor.

    Şimdilik bu senaryoların tamamı sektör analizlerine ve öngörülere dayanıyor. Ancak yapay zeka odaklı bellek talebinin hız kesmeden devam etmesi, hem akıllı telefon fiyatları hem de gelecekte kullanılacak bileşenlerin kalitesi açısından yeni tartışmaları beraberinde getirebilir.

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