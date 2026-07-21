Yapay zeka talebi telefon pazarını vurdu: Asıl sorun şimdi başlıyor

Ucuz akıllı telefonların sonu mu?
Sektördeki değerlendirmelere göre mevcut sorunun temelinde, sunucularda kullanılmaya başlanan yeni SOCAMM2 bellek standardı yer alıyor. Önceki sunucu belleklerinden farklı olarak bu standart, akıllı telefonlarda kullanılan LPDDR5X bellek yongalarını temel alıyor. Böylece veri merkezleri ile akıllı telefon üreticileri aynı bellek tedarik zincirini paylaşmaya başlamış durumda.
Bu durum, yapay zeka sunucularına yönelik yüksek talep nedeniyle LPDDR5X üretiminin önemli bölümünün veri merkezi pazarına yönelmesine neden oluyor. Sonuç olarak akıllı telefon üreticileri daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalırken, özellikle fiyat/performans odaklı modellerde kâr marjları ciddi şekilde daralıyor.
Bellek sorunu büyüyor
Analizde dikkat çekilen bir diğer konu ise uzun vadeli riskler. Uzmanlara göre bugün veri merkezlerinde kullanılan SOCAMM2 bellek modülleri birkaç yıl sonra kullanım ömrünü tamamladığında, üzerlerindeki LPDDR5X yongalarının sökülerek yenilenmesi ve ikinci el bileşen olarak tüketici elektroniği pazarına geri dönmesi ihtimali bulunuyor.
Öte yandan büyük üreticilerin bu tür ikinci el bellekleri kullanma ihtimali de oldukça düşük. Bunun en önemli nedenleri arasında daha sıkı kalite denetimleri ve gelecekte yeni nesil platformların eski LPDDR5X yongalarıyla uyumlu olmayacak olması gösteriliyor. Buna karşın daha küçük üreticiler ile düşük maliyetli cihazlarda bu riskin tamamen göz ardı edilemeyeceği belirtiliyor.
Şimdilik bu senaryoların tamamı sektör analizlerine ve öngörülere dayanıyor. Ancak yapay zeka odaklı bellek talebinin hız kesmeden devam etmesi, hem akıllı telefon fiyatları hem de gelecekte kullanılacak bileşenlerin kalitesi açısından yeni tartışmaları beraberinde getirebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: