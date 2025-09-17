Aşırı sıcaklıkların Avrupa’ya maliyeti 50 milyar dolar oldu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bu yaz Avrupa, rekor kıran sıcaklar, kuraklık ve sellerle mücadele ederken bu aşırı hava olaylarının ekonomik maliyetleri de gün yüzüne çıkıyor. Yeni bir araştırmaya göre, Avrupa Birliği ülkelerinde binalar, tarım ve üretkenlik kaybı dahil olmak üzere toplam zarar 50 milyar doları (43 milyar euro) buldu.

Haziran-Ağustos döneminde yaşanan aşırı hava koşullarını mercek altına alan araştırmaya göre Avrupa, iklim değişikliği nedeniyle hızla ısınan bölgelerinden biri konumunda.

İklim krizinin maliyeti büyük

Tam Boyutta Gör Araştırmada, Avrupa Birliği genelindeki 1.160 farklı bölgeyi kapsayan geçmiş hava verileri ve aşırı hava olaylarının ekonomik etkileri temel alınarak neredeyse gerçek zamanlı potansiyel etkiler ortaya kondu. Ancak uzmanlar, tahminlerin sınırlı veri ve yalnızca yaz dönemi olaylarına dayanması nedeniyle belirsizlik içerdiğinin altını çizdi. Örneğin, orman yangınları veya aynı anda gerçekleşen kuraklık ve sıcak hava dalgalarının etkileri bu modele dahil edilmedi.

Avrupa'da aşırı sıcaklara bağlı ölümler üç kat arttı 6 sa. önce eklendi

Çalışma, bu yazın en çok etkilenen bölgeleri olarak İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Güney Fransa’yı belirledi. Uzmanlar bu bölgelerin önümüzdeki yıllarda da benzer aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalacağını öngörüyor. İspanya Meteoroloji Ajansı, ülke genelinde üç sıcak hava dalgasının yaşandığı bu yazın, 1961’den bu yana kaydedilen en sıcak yaz olduğunu açıkladı. Ölçümler, Haziran-Ağustos döneminin 2022’ye göre 0,1 derece daha sıcak olduğunu gösterdi.

Tam Boyutta Gör Araştırmaya göre, sıcak hava, kuraklık ve seller ekonomik faaliyetleri farklı şekillerde etkiliyor. Örneğin sıcak hava, inşaat ve konaklama sektörlerinde verimlilik kayıplarına yol açarken kuraklık da tarımı doğrudan etkiliyor. Seller ise altyapı ve binalara zarar verirken tedarik zincirlerindeki kesintiler nedeniyle dolaylı kayıplara da neden oluyor.

Modelleme sonuçlarına göre, ekonomik kayıplar ölçülebilir düzeyde. Örneğin en ağır zararı alan İtalya’da tahmini kayıplar 2025’te 11,9 milyar euro, 2029’da ise 34,2 milyar euro olarak öngörülüyor. Bu da ülkenin ekonomik çıktısının sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,75’ine denk geliyor. Avrupa genelinde ise 2029 yılındaki ekonomik kaybın 126 milyar euro olacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Aşırı sıcaklıkların Avrupa’ya maliyeti 50 milyar dolar oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: