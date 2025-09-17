Giriş
    Aşırı sıcaklıkların Avrupa’ya maliyeti 50 milyar dolar oldu

    Avrupa’da bu yaz yaşanan aşırı sıcak, kuraklık ve sellerin ekonomik maliyeti 50 milyar doları bulacak. İtalya, İspanya ve Güney Avrupa en çok etkilenen bölgeler arasında.

    Aşırı sıcaklıkların Avrupa’ya maliyeti 50 milyar dolar oldu Tam Boyutta Gör
    Bu yaz Avrupa, rekor kıran sıcaklar, kuraklık ve sellerle mücadele ederken bu aşırı hava olaylarının ekonomik maliyetleri de gün yüzüne çıkıyor. Yeni bir araştırmaya göre, Avrupa Birliği ülkelerinde binalar, tarım ve üretkenlik kaybı dahil olmak üzere toplam zarar 50 milyar doları (43 milyar euro) buldu.

    Haziran-Ağustos döneminde yaşanan aşırı hava koşullarını mercek altına alan araştırmaya göre Avrupa, iklim değişikliği nedeniyle hızla ısınan bölgelerinden biri konumunda.

    İklim krizinin maliyeti büyük

    Aşırı sıcaklıkların Avrupa’ya maliyeti 50 milyar dolar oldu Tam Boyutta Gör
    Araştırmada, Avrupa Birliği genelindeki 1.160 farklı bölgeyi kapsayan geçmiş hava verileri ve aşırı hava olaylarının ekonomik etkileri temel alınarak neredeyse gerçek zamanlı potansiyel etkiler ortaya kondu. Ancak uzmanlar, tahminlerin sınırlı veri ve yalnızca yaz dönemi olaylarına dayanması nedeniyle belirsizlik içerdiğinin altını çizdi. Örneğin, orman yangınları veya aynı anda gerçekleşen kuraklık ve sıcak hava dalgalarının etkileri bu modele dahil edilmedi.

    Çalışma, bu yazın en çok etkilenen bölgeleri olarak İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Güney Fransa’yı belirledi. Uzmanlar bu bölgelerin önümüzdeki yıllarda da benzer aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalacağını öngörüyor. İspanya Meteoroloji Ajansı, ülke genelinde üç sıcak hava dalgasının yaşandığı bu yazın, 1961’den bu yana kaydedilen en sıcak yaz olduğunu açıkladı. Ölçümler, Haziran-Ağustos döneminin 2022’ye göre 0,1 derece daha sıcak olduğunu gösterdi.

    Aşırı sıcaklıkların Avrupa’ya maliyeti 50 milyar dolar oldu Tam Boyutta Gör
    Araştırmaya göre, sıcak hava, kuraklık ve seller ekonomik faaliyetleri farklı şekillerde etkiliyor. Örneğin sıcak hava, inşaat ve konaklama sektörlerinde verimlilik kayıplarına yol açarken kuraklık da tarımı doğrudan etkiliyor. Seller ise altyapı ve binalara zarar verirken tedarik zincirlerindeki kesintiler nedeniyle dolaylı kayıplara da neden oluyor.

    Modelleme sonuçlarına göre, ekonomik kayıplar ölçülebilir düzeyde. Örneğin en ağır zararı alan İtalya’da tahmini kayıplar 2025’te 11,9 milyar euro, 2029’da ise 34,2 milyar euro olarak öngörülüyor. Bu da ülkenin ekonomik çıktısının sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,75’ine denk geliyor. Avrupa genelinde ise 2029 yılındaki ekonomik kaybın 126 milyar euro olacağı belirtiliyor.

