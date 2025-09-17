Aşırı sıcaklıkların Avrupa’ya maliyeti 50 milyar dolar oldu

Haziran-Ağustos döneminde yaşanan aşırı hava koşullarını mercek altına alan araştırmaya göre Avrupa, iklim değişikliği nedeniyle hızla ısınan bölgelerinden biri konumunda.
İklim krizinin maliyeti büyük
Çalışma, bu yazın en çok etkilenen bölgeleri olarak İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve Güney Fransa’yı belirledi. Uzmanlar bu bölgelerin önümüzdeki yıllarda da benzer aşırı sıcaklarla karşı karşıya kalacağını öngörüyor. İspanya Meteoroloji Ajansı, ülke genelinde üç sıcak hava dalgasının yaşandığı bu yazın, 1961’den bu yana kaydedilen en sıcak yaz olduğunu açıkladı. Ölçümler, Haziran-Ağustos döneminin 2022’ye göre 0,1 derece daha sıcak olduğunu gösterdi.
Modelleme sonuçlarına göre, ekonomik kayıplar ölçülebilir düzeyde. Örneğin en ağır zararı alan İtalya’da tahmini kayıplar 2025’te 11,9 milyareuro, 2029’da ise 34,2 milyareuro olarak öngörülüyor. Bu da ülkenin ekonomik çıktısının sırasıyla yüzde 0,6 ve 1,75’ine denk geliyor. Avrupa genelinde ise 2029 yılındaki ekonomik kaybın 126 milyar euro olacağı belirtiliyor.
