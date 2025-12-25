Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asker ocağının tanıdık aracı yenilendi: Karşınızda yeni Unimog

    Askerliğini yapmış çoğu kişinin kışladan hatırlayacağı Unimog, 80. yıl versiyonuyla geri döndü. Mercedes, efsane arazi aracının genetik mirasını bozmadan onu G-Serisi'nin büyük kardeşine dönüştürdü.

    Asker ocağının tanıdık aracı yenilendi: Karşınızda yeni Unimog Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz Special Trucks, dünyanın en yetenekli arazi araçlarından biri olan Unimog'un 80. yıl dönümünü, şimdiye kadarki en lüks versiyonunu tanıtarak kutladı. Hellgeth Engineering iş birliğiyle geliştirilen bu özel şov aracı, Unimog'un 80 yıllık köklü mirasını lüks detaylarla harmanlıyor.

    İlk olarak 1945/46 yıllarında mühendis Albert Friedrich tarafından tasarlanan ve 1948'de seri üretimine başlanan Unimog, esasında savaş sonrası dönemde hem traktör hem de kamyon özelliklerini birleştiren hibrit bir araç olarak doğmuştu. On yıllar boyunca Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde 160 ülkenin askeri kuvvetleri, itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından en zorlu görevlerde kullanıldı.

    Asker ocağının tanıdık aracı yenilendi: Karşınızda yeni Unimog Tam Boyutta Gör

    G-Serisi'nin büyük kardeşi gibi

    Yeni tanıtılan konsept ise zorlu sivil ve askeri uygulamalar için tasarlanmış genetik altyapıyı koruyarak, Unimog'u adeta "G-Serisi'nin büyük kardeşi" formuna sokuyor. Unimog U 4023 platformu üzerine inşa edilen araçta, standart modellerdeki dört silindirli motor yerine çok daha güçlü olan 7.7 litrelik altı silindirli OM 936 turbo dizel motor mevcut. Bu ünite 300 beygir güç ve 1.450 Nm tork üreterek efsane aracın performansını zirveye taşıyor.

    Çarpıcı dış tasarımı SUV modellerinden ilham alan yeni Unimog, estetik ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Mat gri boyası, 20 inçlik alüminyum beadlock jantları ve modern LED aydınlatma grubuyla dikkat çeken araçta, geleneksel yan aynalar yerine MirrorCam dijital kamera sistemi var. Bu sistem, hem şehir içinde hem de arazide sürücüye çok daha geniş bir görüş açısı sunuyor.

    Asker ocağının tanıdık aracı yenilendi: Karşınızda yeni Unimog Tam Boyutta Gör

    Kabinde "Maybach" konforu

    Yeni modelde orijinal platformun kilit mühendislik özellikleri de korunmuş. Portal akslar, esnek şasi, seçilebilir dört tekerlekten çekiş sistemi ve her iki aks için diferansiyel kilitleri, zorlu arazilerde yüksek çekiş ve kontrol sunuyor. Gelelim eşsiz arazi kabiliyetini konforla birleştiren aracın iç mekanına. Zira dış görünümdeki askeri sertlik, kapı açıldığında yerini alışılmadık bir lükse bırakıyor.

    Aracın asıl fark yaratan kısmı iç mekanı. Dört kişilik oturma kapasitesine sahip olan çift kabin, tamamen birinci sınıf deri ile kaplanmış durumda. Kontrast dikişli ergonomik koltuklar, deri paspaslar ve ambiyans LED aydınlatması bir kamyondan beklenmeyecek düzeyde, adeta bir Maybach veya S-Serisi konforu vaat ediyor.

    Asker ocağının tanıdık aracı yenilendi: Karşınızda yeni Unimog Tam Boyutta Gör

    Gelecek planları ve test süreci

    Mercedes-Benz Special Trucks CEO'su Franziska Cusumano konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Lüks Unimog gösteri aracıyla, Unimog'un efsanevi sağlamlığını ve üstün arazi kabiliyetini, konfor ve mühendislikte tamamen yeni bir standartla birleştirme vizyonumuzu hayata geçirdik. Bu Unimog, yenilikçilik ve tutkunun güçlü bir ifadesi" cümlelerini kullandı.

    Şimdiye kadarki en lüks Unimog, henüz bir konsept olsa da 2026 yılında bir müşteri tarafından gerçek dünya koşullarında test edilecek. Ortaya çıkan veriler, modelin geleceği açısından belirleyici olacak. Ancak bu lüks Unimog'un, 225 bin dolar seviyesindeki U 4023 baz modelinden çok daha pahalı olacağı kesin. Güçlü motor ve özel tasarım detaylarının, fiyat etiketini birkaç kat artırması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    skoda octavia 1.6 ambiente yorum ev alıp kiraya vermek mantıklı mı muayene fren ölçüm değerleri kaç olmalı hayırın yolu bayırdır devamı saçkıran olanların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5 PRO
    OPPO A5 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
    Casper Nirvana X600.7430-8U00X-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum