Asker ocağının tanıdık aracı yenilendi: Karşınızda yeni Unimog

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz Special Trucks, dünyanın en yetenekli arazi araçlarından biri olan Unimog'un 80. yıl dönümünü, şimdiye kadarki en lüks versiyonunu tanıtarak kutladı. Hellgeth Engineering iş birliğiyle geliştirilen bu özel şov aracı, Unimog'un 80 yıllık köklü mirasını lüks detaylarla harmanlıyor.

İlk olarak 1945/46 yıllarında mühendis Albert Friedrich tarafından tasarlanan ve 1948'de seri üretimine başlanan Unimog, esasında savaş sonrası dönemde hem traktör hem de kamyon özelliklerini birleştiren hibrit bir araç olarak doğmuştu. On yıllar boyunca Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde 160 ülkenin askeri kuvvetleri, itfaiye ve kurtarma ekipleri tarafından en zorlu görevlerde kullanıldı.

G-Serisi'nin büyük kardeşi gibi

Yeni tanıtılan konsept ise zorlu sivil ve askeri uygulamalar için tasarlanmış genetik altyapıyı koruyarak, Unimog'u adeta "G-Serisi'nin büyük kardeşi" formuna sokuyor. Unimog U 4023 platformu üzerine inşa edilen araçta, standart modellerdeki dört silindirli motor yerine çok daha güçlü olan 7.7 litrelik altı silindirli OM 936 turbo dizel motor mevcut. Bu ünite 300 beygir güç ve 1.450 Nm tork üreterek efsane aracın performansını zirveye taşıyor.

Çarpıcı dış tasarımı SUV modellerinden ilham alan yeni Unimog, estetik ve teknolojiyi bir araya getiriyor. Mat gri boyası, 20 inçlik alüminyum beadlock jantları ve modern LED aydınlatma grubuyla dikkat çeken araçta, geleneksel yan aynalar yerine MirrorCam dijital kamera sistemi var. Bu sistem, hem şehir içinde hem de arazide sürücüye çok daha geniş bir görüş açısı sunuyor.

Kabinde "Maybach" konforu

Yeni modelde orijinal platformun kilit mühendislik özellikleri de korunmuş. Portal akslar, esnek şasi, seçilebilir dört tekerlekten çekiş sistemi ve her iki aks için diferansiyel kilitleri, zorlu arazilerde yüksek çekiş ve kontrol sunuyor. Gelelim eşsiz arazi kabiliyetini konforla birleştiren aracın iç mekanına. Zira dış görünümdeki askeri sertlik, kapı açıldığında yerini alışılmadık bir lükse bırakıyor.

Aracın asıl fark yaratan kısmı iç mekanı. Dört kişilik oturma kapasitesine sahip olan çift kabin, tamamen birinci sınıf deri ile kaplanmış durumda. Kontrast dikişli ergonomik koltuklar, deri paspaslar ve ambiyans LED aydınlatması bir kamyondan beklenmeyecek düzeyde, adeta bir Maybach veya S-Serisi konforu vaat ediyor.

Gelecek planları ve test süreci

Mercedes-Benz Special Trucks CEO'su Franziska Cusumano konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Lüks Unimog gösteri aracıyla, Unimog'un efsanevi sağlamlığını ve üstün arazi kabiliyetini, konfor ve mühendislikte tamamen yeni bir standartla birleştirme vizyonumuzu hayata geçirdik. Bu Unimog, yenilikçilik ve tutkunun güçlü bir ifadesi" cümlelerini kullandı.

Şimdiye kadarki en lüks Unimog, henüz bir konsept olsa da 2026 yılında bir müşteri tarafından gerçek dünya koşullarında test edilecek. Ortaya çıkan veriler, modelin geleceği açısından belirleyici olacak. Ancak bu lüks Unimog'un, 225 bin dolar seviyesindeki U 4023 baz modelinden çok daha pahalı olacağı kesin. Güçlü motor ve özel tasarım detaylarının, fiyat etiketini birkaç kat artırması bekleniyor.

