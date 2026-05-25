Asker yerine robot gönder: SARBOT L1 ile savaş alanı değişiyor

Türk mühendislerin imzasını taşıyan SARBOT L1, SAHA Expo 2026'da sahne aldı! Asker yerine gönderilebilmek üzere geliştirilen LA2 Dynamics'in yapay zekalı muharebe robotu ile yeni bir dönem başlıyor

SAHA Expo 2026'da LA2 Dynamics standındayız! Sarsilmaz bünyesinde faaliyet gösteren LA2 Dynamics'in Genel Müdürü Aziz Karaş ile SARBOT ailesiyle tanışıyoruz. 2022 yılında kurulan ve Türk mühendislerinin imzasını taşıyan bu yerli savunma teknolojisi, bacaklı muharebe robotları alanında çığır açan bir vizyon sunuyor.

SARBOT L1, 2023'te üretilen ilk prototip SARBOT M1'in ve 2024 IDEF'te tanıtılan M1-M2 serisinin ardından tamamen yeniden tasarlanmış büyük versiyonu. Önceki M serisi orta büyüklükte robotlarken, yeni L serisi çok daha büyük gövdesiyle ağır yük taşıma kapasitesi sunuyor ve üzerine Sarsilmaz'ın 5.56 silah sistemi entegre ediliyor.

Robot, tüm yönlere bakan dört kamera ve önünde-arkasında LiDAR sensörleri sayesinde tam durumsal farkındalık sağlıyor. Kapalı bir alana girmeden o alanın üç boyutlu haritasını çıkarabilen SARBOT L1, askerimizi ve güvenlik güçlerimizi hayati risklere sokmadan operasyon yürütmeyi mümkün kılıyor.

SARBOT L1 sadece silah taşımakla kalmıyor; KBRN sensörleriyle kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikeleri uzaktan tespit edebiliyor. Görüş hattında 200 metreye kadar gidebilen robot, araya röle konulduğunda bu menzili katlayarak artırıyor, 4G/5G ağ desteğiyle ise mesafeden bağımsız kontrol imkânı sunuyor.

Yapay zeka, SARBOT L1'in kalbinde yer alıyor. Robot; toplanan sensör verileriyle tıpkı bir insan gibi eğitiliyor, engelleri aşmayı, merdiven çıkmayı ve zorlu arazi şartlarında denge kurmayı öğreniyor. Bu sayede sokak ve arazi koşullarında eşit performansla görev yapabiliyor.

LA2 Dynamics, tamamen Türk mühendisleriyle Türkiye'de geliştirilen SARBOT teknolojisiyle savunma sanayiinde dışa bağımlılığı sıfırlama hedefini taşıyor. Bu vizyon yalnızca bugün için değil, yarınki geliştirmeler için de sağlam bir temel oluşturuyor.

