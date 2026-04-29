    ASML üretimde gaza basıyor: En az 60 adet EUV makinesi hedefleniyor

    ASML, yapay zeka yatırımlarındaki artışla EUV litografi makineleri üretimini hızlandırıyor. Şirket bu yıl en az 60 sistem üretmeyi hedeflerken kapasite ve altyapı yatırımlarını da büyütüyor.

    Yarı iletken üretim ekipmanlarının en kritik oyuncularından biri olan ASML, küresel yapay zeka yatırımlarının etkisiyle üretim kapasitesini agresif biçimde artırıyor. Şirket, bu yıl en az 60 adet EUV litografi sistemi üretmeyi planlıyor. Bu rakam, 2025 seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 36’lık bir artış anlamına geliyor.

    Üretim miktarı artırılacak

    ASML’nin planları yalnızca kısa vadeyle sınırlı değil. Şirket, mevcut artışın ardından yıllık üretim kapasitesini en az 80 EUV sistemine çıkarmayı hedefliyor. Şirket, sadece üretim adedini değil aynı zamanda makinelerin performansın artırmayı da hedefliyor. Yapılan geliştirmelerle bazı sistemlerin saat başına daha fazla wafer (yonga plakası) işleyebilmesi sağlanacak.

    EUV litografi makineleri, günümüzde üretilen en karmaşık teknolojik sistemler arasında yer alıyor. Her bir sistemin üretimi aylar sürerken süreç, geniş ve karmaşık tedarikçi ağına dayanıyor. Bu makinelerde kullanılan teknoloji ise son derece hassas. Lazerler aracılığıyla eritilmiş kalaydan aşırı ultraviyole ışık üretiliyor ve bu ışık silikon wafer üzerine mikroskobik devre desenleri yazmak için kullanılıyor. Üretim her aşamasında son derece steril olunması gerekiyor. Öyle ki, en küçük bir toz partikülü bile üretim sürecini sekteye uğratabiliyor.

    ASML yatırımlarını artırıyor

    ASML, bu darboğazları aşmak için küresel çapta yatırımlarını hızlandırdı. Şirket, ABD, Almanya ve Güney Kore’de temiz oda (cleanroom) kapasitesini genişletti. Ayrıca Hollanda’daki genel merkezine yakın bir bölgede yeni bir kampüs inşa etmeye hazırlanıyor.

    Artan talep, şirketin sermaye harcamalarını da yukarı çekti. ASML, bu yıl yaklaşık 2,2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Bu bütçe tesisler, ekipmanlar ve altyapı geliştirmeleri için kullanılacak.

    Öte yandan mevcut standart EUV sistemlerine yönelik talep güçlü seyrini korurken, daha gelişmiş olan yüksek sayısal açıklığa sahip (high-NA) EUV sistemlerinin benimsenmesi daha temkinli ilerliyor. Bu yeni nesil makineler daha yüksek çözünürlük ve verimlilik sunmasına rağmen, çok daha yüksek maliyetleri nedeniyle şimdilik öncelikli tercih değiller.

    Gelir beklentisi yükseldi

    ASML, bir yandan karmaşık tedarikçi ağını maksimum düzeyde optimize etmeye ve üretimi yükseltmeye çalışırken bir yandan da gelecekte sistemlerin verimini daha da artıracak daha güçlü ışık kaynakları üzerinde çalışıyor. Bu teknolojilerin yaygınlaşması zaman alacak olsa da, giderek küçülen çip tasarımları için kritik öneme sahip.

    Tüm bunlara ek olarak şirketin gelir beklentilerinde de iyimser bir tablo söz konusu. Şirket, yıllık gelirinin 42 milyar ila 47 milyar dolar aralığında olmasını bekliyor. Bu artışta, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yaptığı yoğun yatırımlar belirleyici rol oynuyor.

