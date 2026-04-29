ASML üretimde gaza basıyor: En az 60 adet EUV makinesi hedefleniyor

Üretim miktarı artırılacak
ASML’nin planları yalnızca kısa vadeyle sınırlı değil. Şirket, mevcut artışın ardından yıllık üretim kapasitesini en az 80 EUV sistemine çıkarmayı hedefliyor. Şirket, sadece üretim adedini değil aynı zamanda makinelerin performansın artırmayı da hedefliyor. Yapılan geliştirmelerle bazı sistemlerin saat başına daha fazla wafer (yonga plakası) işleyebilmesi sağlanacak.
ASML yatırımlarını artırıyor
ASML, bu darboğazları aşmak için küresel çapta yatırımlarını hızlandırdı. Şirket, ABD, Almanya ve Güney Kore’de temiz oda (cleanroom) kapasitesini genişletti. Ayrıca Hollanda’daki genel merkezine yakın bir bölgede yeni bir kampüs inşa etmeye hazırlanıyor.
Artan talep, şirketin sermaye harcamalarını da yukarı çekti. ASML, bu yıl yaklaşık 2,2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor. Bu bütçe tesisler, ekipmanlar ve altyapı geliştirmeleri için kullanılacak.
Öte yandan mevcut standart EUV sistemlerine yönelik talep güçlü seyrini korurken, daha gelişmiş olan yüksek sayısal açıklığa sahip (high-NA) EUV sistemlerinin benimsenmesi daha temkinli ilerliyor. Bu yeni nesil makineler daha yüksek çözünürlük ve verimlilik sunmasına rağmen, çok daha yüksek maliyetleri nedeniyle şimdilik öncelikli tercih değiller.
Gelir beklentisi yükseldi
ASML, bir yandan karmaşık tedarikçi ağını maksimum düzeyde optimize etmeye ve üretimi yükseltmeye çalışırken bir yandan da gelecekte sistemlerin verimini daha da artıracak daha güçlü ışık kaynakları üzerinde çalışıyor. Bu teknolojilerin yaygınlaşması zaman alacak olsa da, giderek küçülen çip tasarımları için kritik öneme sahip.
Tüm bunlara ek olarak şirketin gelir beklentilerinde de iyimser bir tablo söz konusu. Şirket, yıllık gelirinin 42 milyar ila 47 milyar dolar aralığında olmasını bekliyor. Bu artışta, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka altyapısına yaptığı yoğun yatırımlar belirleyici rol oynuyor.
aynı haber açılmış