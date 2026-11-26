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Oynat ASML CEO’su, ABD’nin Çin’e uyguladığı çip ambargolarının ters tepeceği konusunda uyardı. Kapsamlı kısıtlamaların Çin’i kendi teknolojisini geliştirmeye zorlayacağını belirten yetkililer, yerli yatırımların artacağını vurguluyor. Batı’nın avantajını koruması için eski nesil makinelerin satışına devam edilerek Çin’in dışa bağımlılığının sürdürülmesi gerektiği ifade ediliyor. Huawei örneği, yaptırımların Çin'i kendi yerli ekosistemini kurmaya ittiğini açıkça gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD’nin Çin’e yönelik yarı iletken ihracat kısıtlamaları, ülkenin gelişmiş çip üretim teknolojilerine erişimini zorlaştırıyor. Ancak ASML CEO’su Christophe Fouquet, daha kapsamlı yasakların Çin’in yerli çip üretim ekipmanları geliştirme çabalarını hızlandırabileceği konusunda uyarıyor. Fouquet’ye göre Batılı ülkeler, en ileri teknolojileri korurken Çin’i tamamen teknoloji tedarikinin dışında bırakmaktan kaçınmalı.

Hollandalı şirket ASML, dünyanın en gelişmiş çiplerinin üretiminde kullanılan aşırı ultraviyole (EUV) litografi makinelerini üreten tek şirket konumunda bulunuyor. Bu makineler, 5 nanometre ve daha gelişmiş üretim süreçlerinde yüksek verimlilikle seri üretim yapılabilmesi açısından kritik önem taşıyor. ABD'nin uyguladığı ihracat kısıtlamaları nedeniyle ASML, en gelişmiş EUV sistemlerini Çin'e satamıyor.

Semafor'un Future Proof programına konuşan ASML CEO'su Christophe Fouquet, Çin'e yönelik ihracat kontrollerinin belirli bir teknoloji seviyesini korumaya odaklanması gerektiğini savundu. Fouquet, gelişmiş teknolojilerin korunmasının önemli olduğunu ancak kısıtlamaların Çin'i kendi üretim ekipmanlarını geliştirmeye zorlayacak kadar kapsamlı hale gelmemesi gerektiğini belirtti.

ASML CEO'su, daha fazla ticaret yasağının Çin'in yerli teknolojilere yönelik yatırımlarını ikiye hatta üçe katlamasına neden olabileceğini söyledi. Fouquet açıklamasında, "Çok ileri teknolojileri korumak için ihracat kontrollerine ihtiyacınız var. Ancak bu kontrolleri bir ülkeyi tamamen çaresiz bırakıp kendi teknolojisini geliştirmeye itecek şekilde kullanmamalısınız" ifadelerini kullandı.

Çin'in ASML teknolojisine bağımlılığı Batı'nın avantajı

Fouquet, ASML'nin yaklaşık 30 yıldır Çin pazarında son derece yüksek bir paya sahip olduğunu ve bu oranın yüzde 100'e yaklaştığını belirtti. CEO'ya göre Çinli üreticiler, ASML teknolojilerine erişimleri olduğu ve tedarik konusunda ciddi engellerle karşılaşmadıkları için kendi alternatiflerini geliştirmek yerine Hollandalı şirketin ekipmanlarına güvenmeyi tercih etti.

ASML yönetimi, eski nesil litografi makinelerinin Çin'e satışının sürdürülmesinin stratejik açıdan önemli olduğunu düşünüyor. Bu yaklaşım, Çinli üreticilerin gelişmiş üretim teknolojilerine ulaşmasını engellerken daha eski nesil ekipmanlarda Batılı şirketlere olan bağımlılığın devam etmesini sağlayabilir. Böylece Çin'in kendi ekipman ekosistemini sıfırdan oluşturması için gereken motivasyonun azaltılması hedefleniyor.

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Huawei örneği ABD'nin endişelerini artırıyor

Çin'in teknoloji alanındaki geçmişi, Fouquet'nin uyarılarını daha anlamlı hale getiriyor. ABD'nin yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Huawei, başlangıçta kritik bileşenlere erişimini kaybetmiş olsa da zaman içerisinde kendi teknolojilerini geliştirmeye yöneldi. Şirketin akıllı telefon ve çip alanındaki geri dönüşü, ihracat yasaklarının her zaman hedeflenen sonucu vermeyebileceğini gösterdi.

Çin de ASML'nin EUV makinelerine erişememesine rağmen daha eski nesil derin ultraviyole (DUV) litografi sistemleriyle gelişmiş çipler üretmenin yollarını araştırıyor. Çoklu desenleme (multi-patterning) gibi yöntemlerle daha küçük üretim teknolojilerine ulaşmak mümkün olsa da bu yaklaşım üretim maliyetlerini artırıyor ve verimliliği düşürüyor.

Zeiss CEO'su Frank Rohmund da EUV teknolojisinin Çin'in gelişmiş çip üretim hedefleri açısından kritik olduğunu savunuyor. Ona göre yalnızca DUV ekipmanlarıyla gelişmiş çiplerin ticari ölçekte ve rekabetçi maliyetlerle üretilmesi oldukça zor.

Öte yandan Çin'in yerli EUV teknolojisi geliştirme çalışmaları da devam ediyor. Ülkedeki bazı şirketler, yerli EUV ışık kaynağı prototipleri üzerinde çalışırken bu alandaki yatırımlarını artırıyor.

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ASML CEO’sundan ABD’ye Çin uyarısı: Ambargo ters tepebilir

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