Çip devi ASML'nin gelirleri rekor kırıyor: Siparişler 2030'a uzandı

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların hız kazanması, çip üretim ekipmanlarına olan talebi rekor seviyelere taşıdı. ASML, 2026’nın üçüncü çeyreğinde 13,06 milyar dolarlık gelir elde ederek tarihinin en yüksek çeyreklik gelirine ulaşırken, mevcut üretim planlarının 2027 ve 2028 yıllarındaki talebi karşılamakta yetersiz kalabileceğini açıkladı. Şirket, bazı müşterilerinden 2029 ve 2030 yıllarında teslim edilmek üzere şimdiden sipariş talepleri alıyor.

ASML'nin geliri bir yılda yüzde 55 arttı

Hollandalı yarı iletken ekipmanı üreticisi ASML, 2026’nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 25 artarak 13,06 milyar dolara (11,66 milyar euro) yükseldi. ASML, bu dönemde yüzde 57,5 brüt kâr marjına ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Faaliyet kârı 5,79 milyar dolar olurken net kâr 5,56 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şirket, üçüncü çeyrekte 113 yeni ve 8 yenilenmiş olmak üzere toplam 121 litografi sistemi sattı. Bu sistemlerden 17'si, en gelişmiş çiplerin üretiminde kullanılan EUV litografi makinelerinden oluştu. EUV sistemleri 4,59 milyar dolar gelir sağlarken DUV sistemleri ve diğer litografi araçları da şirketin gelirine önemli katkıda bulundu.

Tam Boyutta Gör ASML'nin ekipman gelirlerinin yüzde 54'ü mantık çipi üreticilerinden, yüzde 46'sı ise bellek üreticilerinden geldi. Bölgesel dağılımda Tayvan yüzde 32 ile ilk sırada yer alırken Güney Kore yüzde 31, Çin yüzde 23 ve ABD yüzde 13 pay aldı. Tayvan ile Güney Kore'nin toplam yüzde 63'lük payı, bu ülkelerde gelişmiş çip ve bellek üretim kapasitesine yönelik yatırımların büyüklüğünü ortaya koydu.

2028'e kadar üretim kapasitesini artıracak

ASML'nin açıkladığı sonuçlarda öne çıkan en önemli nokta, yarı iletken üreticilerinin litografi ekipmanlarına yönelik talebinin şirketin üretim kapasitesini aşacak olması. CEO Christophe Fouquet, müşterilerinin uzun vadeli sipariş ve tedarik anlaşmaları sayesinde gelecekteki talebi daha net görebildiğini belirtti.

Bu görünüm, çip üreticilerinin yeni fabrikalar kurma ve mevcut tesislerini genişletme planlarını hızlandırmasına neden oluyor. ASML, 2028 yılında teslim edilmek üzere siparişler almaya devam ederken bazı müşteriler 2029 ve 2030 yıllarındaki ihtiyaçları için de ekipman sipariş etmeyi değerlendiriyor.

Şirket, artan talebi karşılamak amacıyla EUV üretimini önemli ölçüde artırmayı planlıyor. ASML'nin 2026 yılında yaklaşık 65 Low-NA EUV sistemi üretmesi bekleniyor. Bu sayı, 2025 yılında teslim edilen 44 sisteme kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor.

Daha önce açıklanan plana göre ASML, Low-NA EUV ve immersion DUV sistemlerinin üretim kapasitesini 2027 yılında yüzde 30 artırmayı, 2028'de ise buna ek olarak yüzde 30'luk bir kapasite artışını değerlendirmeyi hedefliyordu. Mevcut üretim hedefleri üzerinden yapılan hesaplamalar, EUV sistemlerinde 2027 için yaklaşık 85, 2028 içinse 110 adetlik yıllık kapasiteye işaret ediyor.

Ancak şirket, söz konusu artışların bile müşteri talebini karşılamaya yetmeyebileceğini düşünüyor. ASML Finans Direktörü Roger Dassen, mevcut üretim planlarının 2027 ve 2028 yıllarında müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayacağını öngördüklerini açıkladı. Şirket bu nedenle 2028 yılına yönelik üretim kapasitesini daha önce planlanan seviyenin üzerine çıkarmanın yollarını araştırıyor.

High-NA EUV teknolojisi yaygınlaşıyor

Tam Boyutta Gör ASML'nin büyüme planlarında yeni nesil High-NA EUV litografi sistemleri de önemli bir yer tutuyor. Bu teknoloji, daha küçük ve karmaşık transistörlerin üretimini kolaylaştırarak gelişmiş çip üretim süreçlerinde kritik bir rol oynauyor.

Intel, High-NA sistemlerini kullanarak bir milyondan fazla plakayı işlediğini açıkladı ve 14A üretim teknolojisinde bu sistemleri 2028 yılında kullanmayı planlıyor. Samsung da 2028'de DRAM bellek üretiminde High-NA EUV teknolojisini devreye almayı, mantık çiplerinde ise daha sonraki bir aşamada kullanmayı hedefliyor. TSMC'nin bu teknolojiye geçiş planı ise 2030-2031 dönemine uzanıyor.

ASML, kullanımda bulunan High-NA sistem filosunun kullanılabilirlik oranının yüzde 90'a yaklaştığını belirtiyor. Bu gelişme, söz konusu makinelerin yüksek hacimli üretimde kullanılabilecek olgunluğa yaklaştığına işaret ediyor. Özellikle Samsung'un bellek üretiminde High-NA EUV sistemlerini kullanmaya başlaması, bu ekipmanlara yönelik talebi daha da artırabilir.

Yeni makineler üretim verimliliğini artıracak

ASML, yalnızca daha fazla makine üreterek değil, mevcut fabrikalarda daha yüksek üretim verimliliği sağlayan sistemler geliştirerek de kapasiteyi artırmayı amaçlıyor.

Şirketin 2027'nin başlarında kullanıma sunmayı planladığı Twinscan NXE:3800F, saatte 260 plakayı (wafer) işleyebilecek. Mevcut NXE:3800E modelinde bu değer saatte 230 plaka seviyesinde bulunuyor. Yaklaşık yüzde 13'lük artış, fabrikaların temiz oda alanını büyütmeden daha fazla EUV işlemi gerçekleştirmesine olanak tanıyacak.

ASML ayrıca saatte 330 plakaya kadar işlem yapabilen yeni bir kritik katman DUV sistemi üzerinde çalışıyor. Bu tür makineler, özellikle üretim kapasitesini kısa sürede artırmak isteyen çip üreticileri için önemli avantajlar sunabilir.

ASML, litografi makinelerinin fiyatlarını artıracak

Artan talep, ASML'nin fiyatlandırma stratejisini de etkiliyor. Şirketin daha önce gündeme getirdiği değer odaklı fiyatlandırma yaklaşımına ilişkin görüşmeler, büyük müşterilerle tamamlandı.

Finans Direktörü Roger Dassen, yeni fiyatlandırmanın etkilerinin 2026 yılında belirgin olmayacağını, 2027'de kısmen hissedilmeye başlanacağını ve 2028'den itibaren daha görünür hale geleceğini söyledi. Bu yaklaşım, mevcut siparişlerin tamamına geriye dönük fiyat artışı uygulanmasından ziyade yeni ekipman siparişlerinde yeni fiyatların devreye alınmasına dayanıyor.

Gelişmiş litografi sistemleri alanında alternatifinin olmaması, ASML'nin fiyatlandırma konusunda güçlü bir konumda olmasını sağlıyor. Yeni fiyatların devreye girmesi, şirketin zaten rekor seviyelere ulaşan brüt kâr marjını daha da destekleyebilir.

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Çin, ASML için önemli bir pazar olmaya devam ediyor

ABD'nin ihracat kısıtlamaları, Çinli çip üreticilerinin EUV sistemlerine ve bazı gelişmiş DUV ekipmanlarına erişimini sınırlandırıyor. Buna rağmen Çin, ASML'nin faaliyetleri açısından önemli bir pazar olmayı sürdürüyor.

Şirket, Çin'in 2026 yılı toplam gelirindeki payının yaklaşık yüzde 20 olmasını bekliyor. Bu oran, mevcut yıllık gelir beklentileri üzerinden yaklaşık 8,8-9 milyar euroya karşılık geliyor. Çinli üreticiler, ihracat kuralları kapsamında erişebildikleri ekipmanlarla olgun üretim teknolojilerine yönelik yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Bununla birlikte ASML'nin uzun vadeli büyüme fırsatları, gelişmiş mantık çipleri ve bellek üreticilerinin yatırımlarına dayanıyor. Yapay zeka altyapısına yönelik harcamalar arttıkça hem gelişmiş EUV sistemlerine hem de DUV ekipmanlarına olan ihtiyacın güçlenmesi bekleniyor.

ASML'nin 2026 gelir beklentisi 50 milyar dolara yaklaştı

ASML, 2026'nın dördüncü çeyreğinde 15,9-17 milyar dolar gelir ve yaklaşık yüzde 57 brüt kâr marjı bekliyor. Şirketin tüm yıl için gelir tahmini ise 49,3-50,4 milyar dolar aralığında bulunuyor. Bu, yıllık bazda yaklaşık yüzde 36'lık büyüme anlamına geliyor.

Şirket, EUV gelirlerinin 2026'da yıllık bazda yüzde 45'ten fazla artmasını, bellek üretimiyle bağlantılı ekipman satışlarının ise yaklaşık yüzde 75 yükselmesini öngörüyor.

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ASML'nin gelirleri rekor kırıyor: Siparişler 2030'a uzandı

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