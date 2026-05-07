    ASPİLSAN’dan Türkiye’nin ilk silisyum anot tabanlı lityum iyon pili

    ASPİLSAN Enerji, Türkiye’nin ilk silisyum anot tabanlı 3500 mAh kapasiteli A35 lityum iyon pilini tanıttı. Yeni nesil hücre, yüksek enerji yoğunluğu ve zorlu koşul performansıyla öne çıkıyor.

    ASPİLSAN Enerji, lityum iyon pil teknolojilerinde yeni nesil bir ürün geliştirdiğini duyurdu. Şirket, yüksek kapasiteye sahip A35 isimli şarj edilebilir 18650 silindirik hücresini kamuoyuna tanıttı. Silisyum/grafit kompozit anot teknolojisiyle geliştirilen yeni hücre, ilk kez SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında sergilendi.

    ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen A35 adlı yeni hücre, geleneksel grafit anot yapısına kıyasla daha gelişmiş bir malzeme mimarisi sunan silisyum/grafit kompozit anot teknolojisini temel alıyor. Bu yapı sayesinde daha yüksek enerji yoğunluğu elde edilirken, aynı fiziksel boyutta daha fazla kapasite sunulabiliyor.

    3500 mAh kapasite sunuyor

    A35 hücresinin en dikkat çeken yönlerinden biri, standart 18650 form faktöründe sunulan 3500 mAh kapasite değeri oldu. ASPİLSAN Enerji, yeni hücrenin önceki nesil çözümlere kıyasla daha yüksek kapasite sunduğunu ve farklı kullanım senaryolarında önemli avantajlar sağlayacağını belirtiyor.

    Şirketin halihazırda 18650 boyutundaki nikelce zengin lityum-nikel-manganez-kobalt kimyalı pili 2800 mAh kapasiteye sahip.

    Şirketin verdiği bilgilere göre A35, yalnızca kapasite artışıyla değil, aynı zamanda zorlu çevresel koşullarda sunduğu performansla da dikkat çekiyor. Özellikle düşük sıcaklıklarda çalışma kabiliyetinin korunması ürünü savunma sanayi uygulamaları açısından kritik hale getiriyor. Bu özellik sayesinde pilin, saha operasyonları, askeri sistemler, mobilite çözümleri ve ağır çalışma koşullarına sahip uygulamalarda etkin şekilde kullanılabileceği ifade ediliyor.

    Küresel pazarlara açılma hedefi

    ASPİLSAN Enerji, A35’in yalnızca Türkiye pazarıyla sınırlı kalmayacağını da açıkladı. Şirket, kalite ve güvenlik odaklı geliştirme süreçlerinden geçen hücrenin uluslararası standartlara uygun şekilde tasarlandığını belirtiyor. Bu kapsamda ürünün özellikle ABD başta olmak üzere küresel pazarlarda rekabetçi bir çözüm olarak konumlandırılması hedefleniyor.

    Öte yandan ASPİLSAN Enerji, SAHA 2026 kapsamında yalnızca yeni pil teknolojisini tanıtmakla kalmadı, aynı zamanda farklı kurum ve şirketlerle yeni iş birliklerine de imza attı. Şirket Teknopark İstanbul, JAVDES, Radarsan ve FPV kamikaze dron üreticisi SKYDAGGER ile iş birliği sözleşmeleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

    Kaynakça https://defensehere.com/tr/aspilsan-enerji-yeni-nesil-a35-ile-pil-teknolojisinde-citayi-yukseltti/?from=ssbulten.com.tr https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aspilsan-saha-2026nin-ikinci-gununde-yeni-anlasmalara-imza-atti/3929214
