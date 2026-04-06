ASPİLSAN'dan dev hamle: Türkiye'de LFP batarya üretecek!

Tam Boyutta Gör Yerli ve milli batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji, günümüz ve geleceğin teknolojilerine yönelik önemli bir batarya anlaşması yaptı. ASPİLSAN Enerji 5,2 milyon dolar yatırımla Türkiye’de LFP (lityum demir fosfat) batarya hücre üretimi yapacak. LFP batarya hücreleri Türkiye’de ve Avrupa pazarında kullanılacak.

ASPİLSAN, Türkiye’de LFP batarya üretim hattı kurulması için Güney Kore merkezli Top Material şirketi ile 5,2 milyon dolar değerinde anlaşma imzaladığını açıkladı. Sözleşmeye göre Top Material şirket, komple üretim hattının kurulmasından LFP batarya hücre tasarımı, akipman tedariki, kurulum, devreye alma ve yazılım teminine kadar tüm süreci üstlenecek.

Anlaşma kapsamında ASPİLSAN Enerji ve Top Material, gelecekte bu iş birliğini genişleterek Avrupa batarya pazarına giriş stratejilerini birlikte geliştirme konusunda mutabakata vardı. Türkiye sadece kendi ihtiyacı için batarya üretmekle kalmayıp Avrupa’ya LFP batarya ihraç edecek.

LFP batarya neden önemli?

LFP (lityum demir fosfat) bataryalar, soğuk havalarda düşük menzil kaybına ve yüksek batarya döngüsüne sahip olmasıyla öne çıkarken aynı zamanda düşük maliyetli olması nedeniyle özellikle elektrikli otomobillerde yoğun şekilde tercih ediliyor. Otomobil üreticileri ve müşteriler LFP bataryalı araçlara daha çok ilgi gösteriyor. LFP bataryalar, elektrikli araçların yanı sıra insansız hava araçları ve yenilenebilir enerji bataryalarında yoğun şekilde tercih ediliyor.

Togg'a güç verebilir

ASPİLSAN’ın üreteceği LFP batarya hücreleri, savunma sanayimize güç veren insansız hava araçları ve insansız kara araçlarında kullanılacak. Yıllık ne kadar hücre üretimi yapılacağı açıklanmadı. Üretim kapasitesinin yüksek olması durumunda yerli otomobil Togg başta olmak üzere elektrikli otomobillerde ASPİLSAN imzalı LFP bataryaları görebiliriz.

