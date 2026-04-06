ASPİLSAN'dan dev hamle: Türkiye'de LFP batarya üretecek!

ASPİLSAN, Türkiye’de LFP batarya üretim hattı kurulması için Güney Kore merkezli Top Material şirketi ile 5,2 milyon dolar değerinde anlaşma imzaladığını açıkladı. Sözleşmeye göre Top Material şirket, komple üretim hattının kurulmasından LFP batarya hücre tasarımı, akipman tedariki, kurulum, devreye alma ve yazılım teminine kadar tüm süreci üstlenecek.
LFP batarya neden önemli?
LFP (lityum demir fosfat) bataryalar, soğuk havalarda düşük menzil kaybına ve yüksek batarya döngüsüne sahip olmasıyla öne çıkarken aynı zamanda düşük maliyetli olması nedeniyle özellikle elektrikli otomobillerde yoğun şekilde tercih ediliyor. Otomobil üreticileri ve müşteriler LFP bataryalı araçlara daha çok ilgi gösteriyor. LFP bataryalar, elektrikli araçların yanı sıra insansız hava araçları ve yenilenebilir enerji bataryalarında yoğun şekilde tercih ediliyor.
Togg'a güç verebilir
ASPİLSAN'ın üreteceği LFP batarya hücreleri, savunma sanayimize güç veren insansız hava araçları ve insansız kara araçlarında kullanılacak. Yıllık ne kadar hücre üretimi yapılacağı açıklanmadı. Üretim kapasitesinin yüksek olması durumunda yerli otomobil Togg başta olmak üzere elektrikli otomobillerde ASPİLSAN imzalı LFP bataryaları görebiliriz.
.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz