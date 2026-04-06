Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASPİLSAN'dan dev hamle: Türkiye'de LFP batarya üretecek!

    ASPİLSAN, Koreli Top Material ile iş birliği yaparak Türkiye'de LFP (lityum demir fosfat) batarya hücresi üretecek. Koreli şirketle 5,2 milyon dolarlık anlaşma imzalandı.

    Yerli ve milli batarya üretimi yapan ASPİLSAN Enerji, günümüz ve geleceğin teknolojilerine yönelik önemli bir batarya anlaşması yaptı. ASPİLSAN Enerji 5,2 milyon dolar yatırımla Türkiye’de LFP (lityum demir fosfat) batarya hücre üretimi yapacak. LFP batarya hücreleri Türkiye’de ve Avrupa pazarında kullanılacak.

    ASPİLSAN, Türkiye’de LFP batarya üretim hattı kurulması için Güney Kore merkezli Top Material şirketi ile 5,2 milyon dolar değerinde anlaşma imzaladığını açıkladı. Sözleşmeye göre Top Material şirket, komple üretim hattının kurulmasından LFP batarya hücre tasarımı, akipman tedariki, kurulum, devreye alma ve yazılım teminine kadar tüm süreci üstlenecek.

    Anlaşma kapsamında ASPİLSAN Enerji ve Top Material, gelecekte bu iş birliğini genişleterek Avrupa batarya pazarına giriş stratejilerini birlikte geliştirme konusunda mutabakata vardı. Türkiye sadece kendi ihtiyacı için batarya üretmekle kalmayıp Avrupa’ya LFP batarya ihraç edecek.

    LFP batarya neden önemli?

    LFP (lityum demir fosfat) bataryalar, soğuk havalarda düşük menzil kaybına ve yüksek batarya döngüsüne sahip olmasıyla öne çıkarken aynı zamanda düşük maliyetli olması nedeniyle özellikle elektrikli otomobillerde yoğun şekilde tercih ediliyor. Otomobil üreticileri ve müşteriler LFP bataryalı araçlara daha çok ilgi gösteriyor. LFP bataryalar, elektrikli araçların yanı sıra insansız hava araçları ve yenilenebilir enerji bataryalarında yoğun şekilde tercih ediliyor.

    Togg'a güç verebilir

    ASPİLSAN’ın üreteceği LFP batarya hücreleri, savunma sanayimize güç veren insansız hava araçları ve insansız kara araçlarında kullanılacak. Yıllık ne kadar hücre üretimi yapılacağı açıklanmadı. Üretim kapasitesinin yüksek olması durumunda yerli otomobil Togg başta olmak üzere elektrikli otomobillerde ASPİLSAN imzalı LFP bataryaları görebiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 13 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum