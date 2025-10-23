Giriş
    ASPİLSAN Enerji'den uluslararası uçuşlara uygun powerbank!

    ASPİLSAN Enerji'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği powerbank'in uluslararası uçuş kurallarına uygun olduğu açıklandı. Powerbank'in pili çıkarılabiliyor. 

    ASPİLSAN Enerji'den uluslararası uçuşlara uygun powerbank! Tam Boyutta Gör
    Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji, sık seyahat edenler için pili çıkarılabilir Powerbank geliştirdiğini duyurdu. Uluslararası uçak seyahatlerinde son dönemlerde lityum bataryası çıkmayan bagajlar uçaklara kabul edilmiyor. ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen pilleri çıkarılabilen Powerbank teknolojisi, uçuş kurallarına tam uyum gösteriyor.

    Pilleri çıkabilen Powerbank çözümü yalnızca sık seyahat edenleri değil aynı zamanda uzun yıllar kullanmak isteyenleri hedefliyor. Piller ayrıca satılıyor ve bu sayede pil sağlığı düştüğünde yeni pille değiştirilerek cihazın ömrü uzuyor. Diğer hedef kitle ise Outdoor severler. Kullanıcılar ihtiyaç duyduğu kadar yedek pil satın alarak bu pillerle doğada uzun süreli kullanım elde edebiliyor.

    ASPİLSAN Powerbank Özellikleri

    • Uçuş Kurallarına Tam Uyum: Powerbank, uluslararası hava yolu taşımacılığı kurallarına uyumludur, bu da seyahatlerde taşınabilirlik konusunda kullanıcılara büyük rahatlık sunar. Powerbank’in kendisinin yanı sıra, yedek batarya hücrelerinin de yönetimi bu modüler yapı sayesinde kolaylaşmaktadır.
    • Modüler Tasarım: Ayrılabilir batarya hücreleri, kullanıcıların sadece batarya değişimi yaparak powerbank’i uzun yıllar kullanmasına olanak tanır.
    • Taşınabilir ve Hafif: Kompakt ve hafif yapısıyla günlük kullanımda ve outdoor aktivitelerde kolayca taşınabilir.
    • Yüksek Performans: Yüksek enerji yoğunluğuna sahip hücreleri sayesinde cihazları hızlı ve verimli bir şekilde şarj eder.

    ASPİLSAN Powerbank üzerinde 2 adet 2.800 mAh, toplam 5.600 mAh kapasiteli ASPİLSAN A28 lityum iyon pil bulunuyor. Üzerinde bir adet USB-C giriş portu, bir adet USB-A çıkış portu mevcut. Maksimum 5V 2A ile şarj ediyor.

    ASPİLSAN Powerbank, 2 adet pille birlikte yaklaşık 800 TL’ye, 6 adet pille yaklaşık 1.200 TL’ye satılıyor. Şirketin online satış platformu https://www.tetrone.com.tr’de satışa sunuldu.

    ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Son dönemde, lityum bataryası çıkmayan akıllı bagajların uçuşlara kabul edilmemesi, yolcuların seyahatlerinde çeşitli aksaklıklar yaşamasına neden oluyor. ASPİLSAN Enerji, bu soruna modüler ve ayrılabilir powerbank teknolojisiyle çözüm getiriyor. ASPİLSAN Enerji olarak bu powerbank çözümümüzle, hem güvenlik hem de esneklik açısından kullanıcılarımıza bir deneyim sunuyoruz. Modüler yapısı ve uluslararası uçuş kurallarına uyumu ile ürünümüzün, özellikle sık seyahat edenler için vazgeçilmez bir mobil enerji kaynağı olacağına inanıyoruz” dedi.

