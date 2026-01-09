Giriş
    ASRock, Core Ultra Series 3 tabanlı ilk Mini PC modelini tanıttı

    ASRock, Intel Panther Lake tabanlı ilk Mini PC’si NUC Ultra 300 BOX’u tanıttı. 128 GB RAM desteği, geniş bağlantı seçeneği ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor.

    ASRock, Core Ultra Series 3 tabanlı ilk Mini PC modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    ASRock, yeni nesil Mini PC portföyünü genişleterek Intel Core Ultra Series 3 “Panther Lake” ve AMD Ryzen AI 300 (Strix) işlemcilerini temel alan modellerini duyurdu. Şirketin ilk Panther Lake tabanlı Mini PC’si olan NUC Ultra 300 BOX, yüksek bellek kapasitesi, geniş bağlantı seçenekleri ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor.

    Intel Panther Lake mimarisine sahip Core Ultra Series 3 işlemcilerle gelen ASRock NUC Ultra 300 BOX, çift SO-DIMM DDR5 bellek yuvasında 7200 MT/s bellek hızlarını destekliyor. Toplamda ise 128 GB’a kadar RAM kapasitesine olanak tanıyor. Depolama tarafında ise iki adet M.2 yuvası bulunuyor ve bu sayede yüksek hızlı NVMe SSD yapılandırmaları mümkün hale geliyor.

    Bağlantı tarafındaysa sistem üzerinde USB4 ve Thunderbolt 4 desteği yer alırken, buna ek olarak dört adet USB 3.2 Gen2 portu sunuluyor. Ağ tarafında çift 2.5GbE LAN bağlantısı bulunması da kurumsal ve profesyonel kullanım senaryoları genişletiyor. dört ekran desteğine sahip olan NUC Ultra 300 BOX, 2 adet HDMI 2.1, USB4 üzerinden DP 2.1 ve ek olarak DP 1.4 çıkışı sunuyor. Tüm bu donanım, 117,5 x 110,0 x 49 mm ölçülerinde, aktif soğutmalı kompakt bir kasa içine yerleştirilmiş durumda. Güç ihtiyacı ise 120W adaptör ile karşılanıyor.

    AMD Ryzen AI 300 (Strix) seçeneği de geliyor

    ASRock, Core Ultra Series 3 tabanlı ilk Mini PC modelini tanıttı Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen AI 300 serisi (Strix) işlemcilerle donatılmış bir diğer BOX modeli de ürün gamında yer alıyor. Bu versiyonda DDR5 SO-DIMM bellekler için 5600 MT/s hız desteği sunulurken, maksimum 96 GB RAM kapasitesi destekleniyor. Tıpkı Intel modelinde olduğu gibi bu sistemde de çift M.2 depolama yuvası bulunuyor.

    Bağlantı tarafında AMD’li model, iki adet USB4, iki USB 3.2 Gen1 ve bir USB 3.2 Gen2 portu ile geliyor. Kablosuz bağlantı için ayrıca Wi-Fi 6E destekli özel bir M.2 Key E yuvası yer alıyor. Ağ bağlantıları ise 1.0 GbE ve 2.5 GbE olmak üzere iki LAN portu üzerinden sağlanıyor. Görüntü çıkışı tarafında dört ekran desteği bu modelde de korunuyor ve tüm donanım yine 117,5 x 110,0 x 49 mm ölçülerindeki kompakt kasada sunuluyor.

