    ASRock'tan DRAM krizine çözüm: DDR4 ve DDR5 destekli anakart geliyor

    Bellek krizinin başladığı dönemde ASRock, DDR4 ve DDR5'i aynı platformda sunan yeni H610M COMBO modelini tanıttı. Hibrit yapı, esnek donanım yükseltmeleri için önemli bir seçenek olacak.

    ASRock'tan DRAM krizine çözüm: DDR4 ve DDR5 destekli anakart! Tam Boyutta Gör
    Bellek pazarında son aylarda yaşanan DRAM kıtlığı ve hızlı fiyat artışı, özellikle giriş ve orta seviye sistem toplayan kullanıcıları zorlayan bir tablo oluşturmuş durumda. Bu da, uygun maliyetli yükseltme yollarına duyulan ihtiyacı artırırken, üreticilerin hibrit çözümlere yöneldiğini görüyoruz. Son olarak ASRock, H610M COMBO modeli ile DDR4 ve DDR5 desteğini bir araya getiriyor.

    ASRock'tan DRAM krizine hibrit çözüm

    ASRock'ın sessizce piyasaya sunduğu H610M COMBO, DDR4 ile DDR5 arasında seçim yapabilme imkânı sayesinde esnek bir platform sunuyor. Burada amaç, mevcut bileşenlerini koruyarak sistemini güncellemek isteyen kullanıcılara maliyet kontrollü bir seçenek sağlamak. Intel'in 12. ila 14. nesil işlemcilerini hedefleyen yeni H610M COMBO, 2 adet DDR4 ve 4 adet DDR5 DIMM yuvası sunuyor.

    Her iki bellek türü fiziksel olarak bir arada yer alsa da eşzamanlı kullanım tabii ki mümkün değil. Buna karşın yapılandırma esnekliği ciddi şekilde artıyor. DDR5 tercih edildiğinde maksimum 96 GB kapasiteye çıkılabilirken, DDR4 tarafında üst sınır 64 GB seviyesinde. Bellek hızları ise DDR5-4800 ve DDR4-3800 olarak listeleniyor.

    Micro-ATX formundaki anakart, görüntü çıkışı tarafında HDMI, DisplayPort, DVI-D, D-Sub ve eDP seçenekleriyle geliyor. Depolama tarafında ise tek PCIe Gen3 x4 M.2 slotu mevcut. Öte yandan arka panelde iki adet USB 3.2 Gen2 portu (biri Type-C) dahil olmak üzere toplamda 12 USB cihazına destek veriliyor.

    DDR5 kit fiyatlarının yükseldiği mevcut koşullarda H610M COMBO, DDR4 belleklerini kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar için mantıklı bir geçiş noktası olabilir.

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

