Assassin’s Creed 1 remake yolda olabilir

Tam Boyutta Gör Güvenilir sızıntılarıyla bilinen j0nathan’ın ve Tom Henderson’ın aktardığı bilgilere göre Ubisoft, Assassin’s Creed 1 remake üzerinde çalışıyor olabilir. Söz konusu iddia, şirket içinden geldiği öne sürülen bir kaynağa dayandırılıyor. Henüz resmi olarak doğrulanmayan proje hakkında detaylar oldukça sınırlı olsa da Ubisoft’un serinin köklerine yeniden dönmeyi planladığı aktarılıyor.

Black Flag Resynced’ın ardından yeni remake gelebilir

Sızıntı, Ubisoft’un yakın zamanda duyurduğu Assassin’s Creed: Black Flag Resynced projesinin hemen ardından geldi. Black Flag Resynced henüz piyasaya çıkmadan bile dikkat çekmeyi başarmış durumda. Oyunun Steam sayfasında duyurunun ardından kısa süre içinde yaklaşık 30 bin takipçiye ulaşması, projeye yönelik ilginin yüksek olduğunu gösteriyor.

Sızıntılar, Ubisoft’un yalnızca tek bir remake ile sınırlı kalmayabileceğini ancak gelecekteki projelerin Black Flag Resynced’in başarısına bağlı olabileceğini ortaya koyuyor.

Assassin’s Creed serisinin ilk oyununa dair planlanan yeniden yapımda nasıl bir yaklaşım benimseneceği ise belirsizliğini koruyor. Söz konusu remake iddiası, aslında daha önce ortaya atılan bazı söylentilerle de örtüşüyor. Ubisoft’un seride birden fazla yeniden yapım projesi üzerinde çalıştığı uzun süredir konuşuluyordu. Öte yandan serinin 2027 yılında 20. yaşına girecek olması da yeni remake için zemin hazırlıyor.

