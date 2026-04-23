Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Assassin’s Creed Black Flag remake tanıtıldı: İşte ilk fragman ve çıkış tarihi

    Oyun dünyasında uzun süredir beklenen tanıtım nihayet gerçekleşti ve Assassin’s Creed Black Flag remake'i resmen tanıtıldı.  Assassin’s Creed Black Flag Resynced adını taşıyan remake, bu yaz geliyor.

    Yıllardır beklenen Assassin's Creed Black Flag remake'i nihayet bugün resmi olarak tanıtıldı. Assassin’s Creed Black Flag Resynced adını taşıyan remake'ten ilk fragman ve afişi paylaşan Ubisoft, bununla birlikte oyunun çıkış tarihini de duyurdu. Black Flag Resynced, 9 Temmuz 2026'da oyun mağazalarında yerini alacak.

    Orijinal oyun 2013 yılında piyasaya sürülmüş ve oyuncuları 1715-1722 yılları arasındaki Karayipler’de geçen korsanlık dönemine götürmüştü. Hikâye, Galli korsan Edward Kenway’in servet ve özgürlük arayışını konu alıyor. Kenway aynı zamanda Assassin’s Creed III’ün kahramanı Connor’ın büyükbabası olarak Assassin's Creed evreninde önemli bir bağlantı noktası oluşturuyor.

    Anvil Engine oyun motoruyla geliştirilen oyuna eklenecek başlıca yenilikler ray tracing, Dolby Atmos ve dinamik hava olacak. Ubisoft, Edward'ın özellikle karadaki hareketlerinin çok daha akıcı olacağını söylüyor. Ayrıca dövüş mekanikleri de yeniden elden geçirilmiş.

    Diğer yandan Ubisoft tarafından paylaşılan ilk fragman, remake'in o Karayipler ruhunu orijinale kıyasla daha gerçeğe yakın şekilde yansıtacağını gösteriyor. Zira renkler orijinale göre daha sıcak, deniz ve gök daha berrak.

    Assassin’s Creed Black Flag Resynced, 9 Temmuz'da PlayStation 5, X, Xbox Series X|S, PC ve Steam Deck'te yerini alacak. Oyunun Türkiye'deki fiyatlandırması ise şöyle:

    • PlayStation / Xbox: 2.099 TL
    • Epic Games: 1,749 TL
    • Steam: 47,99 $ (güncel kurla 2,155 TL)

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ösym sınav başvurusu iptal edilebilir mi clio 1.2 tce neden tutulmuyor aktarda satilan kenevir tohumu ekilirmi djarum black trim sesi giderici

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum