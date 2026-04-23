Assassin’s Creed Black Flag remake tanıtıldı: İşte ilk fragman ve çıkış tarihi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yıllardır beklenen Assassin's Creed Black Flag remake'i nihayet bugün resmi olarak tanıtıldı. Assassin’s Creed Black Flag Resynced adını taşıyan remake'ten ilk fragman ve afişi paylaşan Ubisoft, bununla birlikte oyunun çıkış tarihini de duyurdu. Black Flag Resynced, 9 Temmuz 2026'da oyun mağazalarında yerini alacak.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, 9 Temmuz'da Geliyor

Orijinal oyun 2013 yılında piyasaya sürülmüş ve oyuncuları 1715-1722 yılları arasındaki Karayipler’de geçen korsanlık dönemine götürmüştü. Hikâye, Galli korsan Edward Kenway’in servet ve özgürlük arayışını konu alıyor. Kenway aynı zamanda Assassin’s Creed III’ün kahramanı Connor’ın büyükbabası olarak Assassin's Creed evreninde önemli bir bağlantı noktası oluşturuyor.

Anvil Engine oyun motoruyla geliştirilen oyuna eklenecek başlıca yenilikler ray tracing, Dolby Atmos ve dinamik hava olacak. Ubisoft, Edward'ın özellikle karadaki hareketlerinin çok daha akıcı olacağını söylüyor. Ayrıca dövüş mekanikleri de yeniden elden geçirilmiş.

Diğer yandan Ubisoft tarafından paylaşılan ilk fragman, remake'in o Karayipler ruhunu orijinale kıyasla daha gerçeğe yakın şekilde yansıtacağını gösteriyor. Zira renkler orijinale göre daha sıcak, deniz ve gök daha berrak.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, 9 Temmuz'da PlayStation 5, X, Xbox Series X|S, PC ve Steam Deck'te yerini alacak. Oyunun Türkiye'deki fiyatlandırması ise şöyle:

PlayStation / Xbox: 2.099 TL

Epic Games: 1,749 TL

Steam: 47,99 $ (güncel kurla 2,155 TL)

