Tam Boyutta Gör Ubisoft, Assassin's Creed Black Flag Resynced'in ilk gününde 2 milyon kopya satışını geçtiğini duyurdu. Oyunun 9 Temmuz'daki lansmanı Twitch'te bir numaraya yerleşmesini sağlarken, Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı da 99.451 ile serinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Ubisoft'ta yaprak dökümü: Black Flag Resynced ekibi dağıtıldı! 19 sa. önce eklendi

Assassin's Creed Black Flag Resynced, 1 günde 2 milyon sattı

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft için oldukça başarılı bir lansman oldu. Oyun, platformdaki diğer Assassin’s Creed oyunlarından çok daha yüksek (100.000) eş zamanlı oyuncu sayısına ulaştı. Şimdi ise, çoğu oyundan daha hızlı satıyor gibi görünüyor.

Ubisoft’un son paylaşımı, Black Flag Resynced'in ilk gününde 2 milyon kopya sattığını doğruluyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, önceki sürüm olan Assassin’s Creed Shadows, ilk gününde 1 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Shadows, ilk haftada 3 milyon, ilk dört ayda ise 5 milyon oyuncuya ulaşmıştı. Assassin’s Creed Shadows'tan önce Black Flag Resynced'in bu kilometre taşlarını aşıp aşamayacağını görmek ilginç olacak.

Black Flag Resynced, Jackdaw'ın kaptanı Edward Kenway olarak oynadığınız, oldukça popüler Assassin’s Creed korsan macerasının yeniden yapımı. Oyun, geliştirilmiş görseller, oynanış tarafında iyileştirmeler ve yeni içeriklerle zenginleştirilmiş. Oynanış artık savuşturma ve etkisiz hale getirme üzerine odaklanıyor, daha iyi kaçışlar ve suikastler sağlamak için gizlilik ve parkurda iyileştirmeler mevcut. Jackdaw alternatif ateşleme modlarına kavuşmuş ve önceki sorunlu noktaları gidermek için birtakım iyileştirmeler yapılmış.

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Assassin's Creed Black Flag Resynced'den rekor satış!

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