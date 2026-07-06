Assassin's Creed Black Flag Resynced'den uzun oynanış videosu geldi

Yeni yayınlanan video ilk 4 saati gösteriyor ve oyun görüntülerinin PS5 Pro'da kaydedildiği görülüyor. Ubisoft, oyunun inceleme ambargosunu 8 Temmuz'da kaldıracağından ihlal gerekçesiyle video yayından kaldırılabilir.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced oynanış detayları

Tam Boyutta Gör Assassin's Creed Black Flag Resynced, Anvil Engine'in en son sürümünü kullanacak. Oyun, Dolby Atmos ve ışın izleme teknolojisini destekleyecek. Şimdiye kadar paylaşılanlara göre, ışın izleme efektleri Assassin's Creed: Shadows'da görülenlere benzer olacak. Ubisoft, mücadeleleri daha hızlı ve dinamik hale getirmek için dövüş sistemini yeniden tasarladı. Yeni sistem, savuşturma ve etkisiz hale getirme hareketlerine daha fazla odaklanıyor. Gizlilik ve parkur da geliştirildi, böylece hareket ve kaçışlar daha akıcı hale geldi.

Oyuncular, oyun boyunca Jackdaw gemisini geliştirebilecek. Yeni deniz mekanikleri ve alternatif ateş modları, daha güçlü düşman gemileriyle başa çıkmanıza yardımcı olacak.

Oyuncular oyunda neredeyse her yerde su altına dalabilecek. Ayrıca gizli saldırılar sırasında düşmanları kendinize çekmek için ipinizi kullanabileceksiniz. Yeni bir özellik olarak, para atarak muhafızların dikkatini dağıtabileceksiniz. Geliştirilmiş parkur ve dövüş sistemleriyle birlikte bu değişiklikler, yeniden yapımı orijinaline sadık kalarak daha modern hissettirmeyi amaçlıyor.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced yeni hikaye ile geliyor. Blackbeard ve Stede Bonnet gibi tanıdık karakterler yeni hikayelerle geri dönecek. Ana hikayenin bir parçası olarak üç yeni asker de mürettebatınıza katılacak.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör PC oyuncularının en az Intel Core i7-8700K ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemciye, 16 GB RAM'e ve NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX5500XT ya da Intel ARC A580 ekran kartına ihtiyacı olacak. Ubisoft, Intel Core i5-10600K ya da AMD Ryzen 5 3600 işlemci, 16 GB RAM ve NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX6600XT ya da Intel ARC B580 ekran kartına sahip bir sistem öneriyor. Oyun, 65 GB boş disk alanı gerektirecek.

Minimum sistem gereksinimleri (1080p, 30 FPS, Düşük Ayarlar)

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ve Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5500 XT / Intel ARC A580 / NVIDIA GeForce GTX 1660

Kullanılabilir alan: 65 GB SSD

DirectX sürümü: DirectX 12

Önerilen sistem gereksinimleri (1080p, 60 FPS, Orta Ayarlar)

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ve Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-10600K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / Intel ARC B580 / NVIDIA GeForce RTX 3060

Kullanılabilir alan: 65 GB SSD

DirectX sürümü: DirectX 12

2K için önerilen sistem (1440p, 60 FPS, Yüksek Ayarlar)

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ve Windows 11

İşlemci AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i5-11600K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 3080

Kullanılabilir alan: 65 GB SSD

DirectX sürümü: DirectX 12

4K için önerilen sistem (2160p, 60 FPS, Ultra Ayarlar)

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ve Windows 11

İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X3D / Intel Core i5-12700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: AMD Radeon RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4090

Kullanılabilir alan: 65 GB SSD

DirectX sürümü: DirectX 12

Assassin’s Creed Black Flag Resynced çıkış tarihi

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, 9 Temmuz’da PC, PS5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkış yapacak. Ön yükleme, PC kullanıcıları için 7 Temmuz’da Steam, Epic Games Store ve Ubisoft Connect üzerinden başlayacak. PlayStation 5 oyuncuları için de ön yükleme bu tarihte. Xbox Series X/S için ön yükleme geçtiğimiz hafta zaten açılmıştı.

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Assassin's Creed Black Flag Resynced'den yeni oynanış videosu

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