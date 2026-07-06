Assassin's Creed Black Flag Resynced'den uzun oynanış videosu geldi

Yeni yayınlanan video ilk 4 saati gösteriyor ve oyun görüntülerinin PS5 Pro'da kaydedildiği görülüyor. Ubisoft, oyunun inceleme ambargosunu 8 Temmuz'da kaldıracağından ihlal gerekçesiyle video yayından kaldırılabilir.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced oynanış detayları
Oyuncular, oyun boyunca Jackdaw gemisini geliştirebilecek. Yeni deniz mekanikleri ve alternatif ateş modları, daha güçlü düşman gemileriyle başa çıkmanıza yardımcı olacak.
Oyuncular oyunda neredeyse her yerde su altına dalabilecek. Ayrıca gizli saldırılar sırasında düşmanları kendinize çekmek için ipinizi kullanabileceksiniz. Yeni bir özellik olarak, para atarak muhafızların dikkatini dağıtabileceksiniz. Geliştirilmiş parkur ve dövüş sistemleriyle birlikte bu değişiklikler, yeniden yapımı orijinaline sadık kalarak daha modern hissettirmeyi amaçlıyor.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced yeni hikaye ile geliyor. Blackbeard ve Stede Bonnet gibi tanıdık karakterler yeni hikayelerle geri dönecek. Ana hikayenin bir parçası olarak üç yeni asker de mürettebatınıza katılacak.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri (1080p, 30 FPS, Düşük Ayarlar)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ve Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 5500 XT / Intel ARC A580 / NVIDIA GeForce GTX 1660
- Kullanılabilir alan: 65 GB SSD
- DirectX sürümü: DirectX 12
Önerilen sistem gereksinimleri (1080p, 60 FPS, Orta Ayarlar)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ve Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5-10600K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 6600 XT / Intel ARC B580 / NVIDIA GeForce RTX 3060
- Kullanılabilir alan: 65 GB SSD
- DirectX sürümü: DirectX 12
2K için önerilen sistem (1440p, 60 FPS, Yüksek Ayarlar)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ve Windows 11
- İşlemci AMD Ryzen 5 5600X / Intel Core i5-11600K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 6800 XT / NVIDIA GeForce RTX 3080
- Kullanılabilir alan: 65 GB SSD
- DirectX sürümü: DirectX 12
4K için önerilen sistem (2160p, 60 FPS, Ultra Ayarlar)
- İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit) ve Windows 11
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X3D / Intel Core i5-12700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran kartı: AMD Radeon RX 7900 XTX / NVIDIA GeForce RTX 4090
- Kullanılabilir alan: 65 GB SSD
- DirectX sürümü: DirectX 12
Assassin’s Creed Black Flag Resynced çıkış tarihi
Assassin’s Creed Black Flag Resynced, 9 Temmuz’da PC, PS5 ve Xbox Series X/S konsollarına çıkış yapacak. Ön yükleme, PC kullanıcıları için 7 Temmuz’da Steam, Epic Games Store ve Ubisoft Connect üzerinden başlayacak. PlayStation 5 oyuncuları için de ön yükleme bu tarihte. Xbox Series X/S için ön yükleme geçtiğimiz hafta zaten açılmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: