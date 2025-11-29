Netflix'in hazırladığı Assassin's Creed dizisinin hangi dönemde geçeceği belli oldu

Assassin's Creed Dizisinin Antik Roma'da Geçeceği Belirtiliyor
Nexus Point News tarafından aktarılan bilgilere göre Assassin's Creed dizisi Antik Roma döneminde geçecek. İmparator Nero ve akıl hocası Genç Seneca gibi Roma tarihinde önemli yer tutan figürler de dizide yer alacak. Hikâyenin merkezinde ise bir grup genç kararter olacak; Toby Wallace da bu karakterlerden birine hayat verecek.
Assassin's Creed serisi daha önce pek çok farklı dönemi ele almış olsa da Antik Roma'da geçen bir oyun yapılmamıştı. Bu da dizinin spesifik bir oyunun uyarlaması olmayacağı anlamına geliyor.
Bu bilgi henüz Netflix tarafından doğrulanmış değil. Ancak artık casting sürecine geçilmiş, dolayısıyla senaryoların oyunculara gönderilmeye başlanmış olması, bu tarz bir bilginin dışarıya sızma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
Assassin's Creed dizisini Roberto Patino ve David Wiener hazırlıyor. Roberto Patino daha önce Westworld ve The Sons of Anarchy gibi dizilerin senarist ekibinde yer almış bir isim. David Wiener ise daha önce Halo'nun dizi uyarlamasında senarist ve yapımcı olarak görev almıştı. Ayrıca kendisi 2020 yılında çıkan Cesur Yeni Dünya (Brave New World) uyarlamasının da yaratıcılarından biriydi.
