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    Assassin's Creed Hexe geliyor: Yeni oyunun detayları ortaya çıktı

    Assassin’s Creed Hexe hakkında ortaya çıkan yeni sızıntılar, oyunun karakterlerini ve hikâyesini büyük ölçüde açığa çıkarıyor. Hexe'de hikâyenin merkezinde cadı avları olacak.

    Assassin's Creed Hexe'nin detayları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Assassin's Creed Shadows'tan sonra ana seriye yeni bir oyun eklemek yerine Black Flag Resynced'i oyunculara sunmaya odaklanan Ubisoft, şimdi tekrar odağını ana seriye çevirmiş durumda. Ana serinin bir sonraki oyunu Assassin’s Creed Hexe olacak. Uzun süredir hazırlık aşamasında olan bu oyun hakkında paylaşılan resmi detaylar oldukça kısıtlı olsa da bu hafta gelen bir sızıntıyla birlikte oyuna dair önemli bazı detaylar ortaya çıktı.

    Assassin’s Creed Hexe, Cadı Avlarına Odaklanacak

    Assassin’s Creed Hexe, 16. yüzyıl Almanya’sında geçecek. Cadı avlarının ve dini baskının hüküm sürdüğü bu karanlık hikâyenin merkezinde, cadılıkla suçlanan genç bir kadın yer alacak.

    Yeni sızıntılar bu karakterin çevresindeki kişilere ve oyunun hikâyesinde önemli bir yere sahip olacak yapılara dair daha fazla ayrıntı ortaya koyuyor. Oyuncu seçme sürecinde sızan belgeler, oyunun baş karakterini "Petra" adıyla tanımlıyor. Buna göre Petra, 20'li yaşlarının ortalarında, güçlü iradeli bir kadın ve yaşadığı toplumun kendisine biçtiği kısıtlayıcı role karşı mücadele ediyor. Karakterin yakın çevresinde annesi Brigitte ve babası Konrad bulunuyor. Brigitte şefkatli bir ebe olarak tanımlanıyor. Konrad'ın ise son derece dindar ancak ailesine düşkün bir adam olduğu belirtiliyor. Burada yer alan bilgiler Petra'nın babasının karanlık bir iş yaptığına ve muhtemelen Neustadt bölgesinin celladı olduğuna işaret ediyor.

    Sızıntılarda Petra'nın çevresindeki karakterlerin sayısının da oldukça fazla olduğu görülüyor. "Bruno" adı verilen karakter, ataerkil yapıya sahip, kaba mizah anlayışı bulunan ve bulunduğu ortamda baskın bir figür olarak tanımlanıyor. "Anton" ise dışarıdan saygın görünen ancak olayların arka planında kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden hırslı bir karakter olarak anlatılıyor. Daha önceki sızıntılarda adı geçen Wolfgang'ın da bu karakterlerden biri olabileceği düşünülüyor. Wolfgang'ın Petra'ya yol gösteren bir mentor olduğu iddia ediliyor.

    Bunun dışında Johanna, zengin ancak ahlaki açıdan yozlaşmış ve insanları manipüle eden bir kadın olarak tanımlanırken; Theo, Petra'nın hassas ve genç kardeşi olarak karşımıza çıkıyor. Erika ise zeki ancak kibirli bir genç kadın ve özellikle toplumdaki statüsünü korumaya önem veren biri olarak anlatılıyor. Bu karakterler, oyunun yalnızca cadı avlarını merkezine alan bir hikâye sunmak yerine, dönemin toplumsal yapısını ve karakterler arasındaki ilişkileri de hikâyenin önemli bir parçası hâline getireceğine işaret ediyor.

    Sızıntılar arasında en dikkat çekici karakterlerden biri ise "Mother Gertrud" olarak geçiyor. 65 yaşındaki Gertrud'un geçmişte bir köyde şifacılık yaptığı ve tedavi edemediği bir hastalığın topluluk içerisinde yayılmasının ardından köylüler tarafından cadılıkla suçlandığı belirtiliyor. Gertrud resmi olarak hiçbir zaman cadılıktan hüküm giymese de yaşananların ardından toplumdan dışlanıyor ve kendisini izole ediyor. Gertrud'un Petra'nın ailesiyle geçmişten gelen bir bağlantısı olduğu da iddia ediliyor.

    Petra'nın kaçmaya çalıştığı grubun ise "The Order of the Lamb" adı verilen bir yapılanma olduğu öne sürülüyor. Bu grubun Assassin’s Creed evrenindeki Tapınakçılar ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

    Assassin's Creed Hexe'nin Günümüz Hikâyesi de Olacak

    Yeni sızıntılar, Assassin's Creed serisinin geleneksel günümüz hikâyesinin Hexe'de de devam edeceğine işaret ediyor. Bu bölümde "Anna" adı verilen bir karakterden bahsediliyor. Anna, tarihi karakterlerden farklı olarak Alman kökenli olmayan, kariyerine önem veren ve hırslı bir kadın olarak tanımlanıyor.

    Ubisoft'un resmi olarak paylaştığı sınırlı bilgilerle birlikte düşünüldüğünde oyun, serinin son yıllardaki büyük RPG yapısından uzaklaşarak daha karanlık, daha odaklı ve hikâye merkezli bir Assassin's Creed deneyimi sunacak gibi duruyor.

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