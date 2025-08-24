Giriş
    Assassin's Creed Mirage için ücretsiz DLC geliyor: Yeni hikaye, yeni görevler

    Assassin's Creed Mirage, bu yılın ilerleyen dönemlerinde sürpriz yeni içeriklerle geliyor. Ubisoft, yeni hikaye ve bölümler içeren DLC'nin ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

    Assassin's Creed Mirage ücretsiz DLC Tam Boyutta Gör
    Assassin's Creed hayran kitlesi, Assassin's Creed Shadows'un ilk DLC'sini bekliyor olabilir ancak Ubisoft bunun yerine önceki oyunu Assassin's Creed Mirage için yeni içerikleri duyurdu. Bu yılın sonlarına doğru ücretsiz DLC geliyor.

    Suudi Arabistan, Riyad'daki E-Spor Dünya Kupası sahnesinde duyurulan yeni hikaye bölümü, kahramanımız Basim İbn İshak'ı oyunun Bağdat atmosferinden çıkarıp 9. yüzyıl El-Ula'sına götürecek.

    Ubisoft’a açıklamasına göre DLC içeriği, El-Ula bölgesinde geçen yepyeni bir hikâye bölümü ve görevler içerecek ve Basim’in yeni bir düşman grubuyla parkur ve suikast düzenlemesine olanak tanıyacak. Oyunun tüm sahipleri için ücretsiz olarak sunulacak bu büyük güncelleme, oynanış iyileştirmeleri de içerecek.

    İsmi açıklanmayan ücretsiz DLC sürümü 2025 yılı içinde yayınlanacak. Ubisoft Bordeaux, ayrıca Eylül ayında çıkacak olan Assassin's Creed Shadows için Claws of Awaji genişleme paketi üzerine çalışıyor.

