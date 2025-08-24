Assassin's Creed Mirage için ücretsiz DLC geliyor: Yeni hikaye, yeni görevler

Suudi Arabistan, Riyad'daki E-Spor Dünya Kupası sahnesinde duyurulan yeni hikaye bölümü, kahramanımız Basim İbn İshak'ı oyunun Bağdat atmosferinden çıkarıp 9. yüzyıl El-Ula'sına götürecek.
Ubisoft’a açıklamasına göre DLC içeriği, El-Ula bölgesinde geçen yepyeni bir hikâye bölümü ve görevler içerecek ve Basim’in yeni bir düşman grubuyla parkur ve suikast düzenlemesine olanak tanıyacak. Oyunun tüm sahipleri için ücretsiz olarak sunulacak bu büyük güncelleme, oynanış iyileştirmeleri de içerecek.
İsmi açıklanmayan ücretsiz DLC sürümü 2025 yılı içinde yayınlanacak. Ubisoft Bordeaux, ayrıca Eylül ayında çıkacak olan Assassin's Creed Shadows için Claws of Awaji genişleme paketi üzerine çalışıyor.