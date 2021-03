AssisTT bir kez daha dünyanın en iyi çağrı merkezi oldu

Türk Telekom’un iştiraki AssisTT, çağrı merkezi sektörünün uluslararası alandaki en prestijli organizasyonları arasında yer alan ve Contact Center World tarafından bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen The 2020 Top Ranking Performers Awards’tan yine iki dünya birinciliğiyle döndü. “Best Contact Center (outsourced)” (En İyi Çağrı Merkezi) ve Türksat KabloTv projesiyle de “Best in Customer Service (outsorced)” (En İyi Müşteri Hizmetleri) kategorilerinde iki ayrı dünya birinciliğini Türkiye’ye getiren AssisTT, önceki yıllardaki başarısını da yinelemiş oldu. AssisTT, 3.kez Best Contact Center (Outsourced) kategorisinde birincilik ödülü aldı.

“Yaptığımız yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz”

The 2020 Top Ranking Performers Awards‘ta aldıkları iki birincilik ödülü için konuşan AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, “70 ülkeden 2000 başvurunun yarıştığı uluslararası bir ödül programı kapsamında, ‘En İyi Çağrı Merkezi” ve ‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ kategorisinde dünya birincisi olduk. Müşterilerimizin stratejik iş ortağı olmanın verdiği sorumluluk ve eşsiz müşteri deneyimi hedefiyle hizmet veren bir şirket olarak başarılarımızın uluslararası platformlarda da tescillenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Değişen ve dönüşen müşteri alışkanlıklarına çevik çözümler sunma ve müşterilerimizi her işimizin merkezinde tutma vizyonumuz, ödüle layık görülmemizde önemli rol oynadı. Teknoloji, inovasyon ve ekiplerimizin yetkinliklerine yaptığımız yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz. Bu büyük başarıda imzası olan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

AssisTT, geçtiğimiz yılın Kasım ayında da Contact Center World tarafından gerçekleştirilen The 2020 Top Ranking Performers Awards EMEA Bölge finallerde “En İyi Çağrı Merkezi” ve “En İyi Müşteri Hizmetleri” kategorilerinde 2 birincilik ödülüne layık bulunmuştu. Contact Center World, her yıl onlarca ülkeden yüzlerce şirketi bir araya getirdiği organizasyonda, tüm dünyada çağrı merkezi şirketleri arasında en iyileri belirliyor.

AssisTT Hakkkında

Kasım 2007’de yüzde yüz Türk Telekom iştiraki olarak kurulan AssisTT; satış-pazarlama, yüz yüze hizmet, sosyal medya yönetimi ve gelir yönetimi alanlarda çok kanallı müşteri deneyimi çözümleri sunmaktadır. Türkiye genelinde 24 ilde 15 bine yakın çalışanıyla hizmet veren AssisTT, telekomünikasyon sektöründeki 10 yılı aşkın tecrübesinin yanı sıra, sektörlere özel teknolojik çözümleriyle müşterilerine katma değer yaratarak eşsiz bir deneyim yaşatmayı hedeflemektedir.

