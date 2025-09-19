Aster kripto piyasasını kasıp kavuruyor, arkasında Binance mi var?

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde kullanıcı ve güven odaklı özellikler ile kripto para piyasasında fırtınalar estiren Hyperliquid merkeziyetsiz vadeli işlemler borsasına rakip çıktı. Binance eski kurucusu CZ, Aster projesini uçurdu.

Aster nedir?

2024 yılında Astherus ve APX Finance ortaklığında kurulan Aster, farklı blok zincirlerinde kullanıcılara vadeli sözleşmelerle işlem yapma olanağı veriyor. Ayrıca Apple, Microsoft gibi hisselere de oynamak mümkün.

2025 yılında yeniden markalaşan Aster yönetiminde Binance eski kurucusu CZ destekli YZLabs etkinliği artmaya başladı. Sonrasında ise Aster yönetimi tamamen YZLabs bünyesine geçti ve Aster adında kripto para basımına karar verildi.

Daha önce APX adındaki kripto paraya sahip olanlara bire bir oranda Aster verilirken, sadık kullanıcılara da airdrop yapıldı. Yaşanan gelişmeler ile Aster borsası devasa bir hacim çekmeye başlarken bugün Aster parasının işlem görmeye başlaması ile de zirveye çıktı.

CZ tarafından yapılan paylaşımlarla Aster kripto parası 10 kattan fazla yükselerek 75 cent seviyelerine kadar çıktı. Borsanın günlük hacmi de 200 milyar doları geçti. Uzmanlar CZ’nin daha fazla likidite çekmek için paylaşımlara devam edeceğini ve Aster parasının bir süre sadece kendi borsasında işlem görmesinin de etkili olacağını düşünüyor. Yaşanan gelişmeler BNB coini de 1000$ üzerine taşıdı.



