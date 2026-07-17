Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Aston Martin'den Call of Duty'ye özel SUV: İşte tasarımı

    Aston Martin, Call of Duty: Modern Warfare 4 için geliştirilen tamamen dijital Dreadnought modelini tanıttı. Özel savaş aracı yalnızca oyunda kullanılacak ve satışa sunulmayacak.

    Aston Martin, Call of Duty'ye özel SUV aracını tanıttı! Tam Boyutta Gör
    Aston Martin, alışılmışın dışında bir iş birliğine imza attı. İngiliz otomobil üreticisi, yarış oyunu yerine Call of Duty: Modern Warfare 4 için geliştirilen tamamen dijital Dreadnought isimli yeni aracını tanıttı. Dijital ve gerçek boyutlarıyla üretilen model, yalnızca oyuna özel olacak.

    Aston Martin'den Call of Duty'ye özel SUV

    Dreadnought, Aston Martin ile Infinity Ward ve Activision iş birliğiyle geliştirildi. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve V12 motorla tasarlanan araç, gelişmiş zırh teknolojileriyle askeri kullanıma uygun şekilde hazırlandı. Buna rağmen Aston Martin'den alışık olduğumuz karbon fiber gövde, Oxford Tan deri kaplamalar ve metalik altın renkli manuel vites kolu gibi detaylara yer veriyor.

    Aston Martin, Call of Duty'ye özel SUV aracını tanıttı! Tam Boyutta Gör
    İç mekânda geniş bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Ancak bu ekran yalnızca navigasyon ve medya kontrollerini değil, oyuna özel olarak silah ve killstreak yönetimi gibi menülere de erişim sağlıyor. Tasarım tarafında ise Dreadnought, markanın karakteristik çizgilerini koruyor. Ön ızgara ve yan hatlar Aston Martin Vantage modelini anımsatırken, daha keskin gövde tasarımı ve mat Chiltern Green renk seçeneğiyle askeri bir görünüm sunuyor. Arka stop tasarımı ise Aston Martin Vulcan'dan izler taşıyor.
    Aston Martin, Call of Duty'ye özel SUV aracını tanıttı! Tam Boyutta Gör
    Aracın ismi de rastgele seçilmiş değil. Dreadnought, adını İngiliz donanmasının efsanevi savaş gemisi HMS Dreadnought'tan alıyor. Dreadnought'un seri üretime geçmesi planlanmasa da, aracın birebir ölçülerde hazırlanan tam boy modeli New York'taki Fanatics Fest kapsamında Call of Duty standında sergilenmeye başladı.

    Ayrıca Aston Martin'in özel üretim projelerinden sorumlu Q by Aston Martin departmanı, talep gelmesi hâlinde bu aracı gerçeğe dönüştürebileceğini söylüyor. Son olarak Call of Duty: Modern Warfare 4, 23 Ekim'de PS5, PC (Steam, Microsoft Store ve Battle.net), Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2 platformları için çıkış yapacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kayseri gezilecek yerler beylikdüzü yakuplu nasıl bir yer fito güneş yanığına iyi gelir mi şantiye elektriği ile normal elektrik arasındaki fiyat farkı 1.6 hdi motor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y31 5G
    vivo Y31 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum