Aston Martin'den Call of Duty'ye özel SUV: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Aston Martin, alışılmışın dışında bir iş birliğine imza attı. İngiliz otomobil üreticisi, yarış oyunu yerine Call of Duty: Modern Warfare 4 için geliştirilen tamamen dijital Dreadnought isimli yeni aracını tanıttı. Dijital ve gerçek boyutlarıyla üretilen model, yalnızca oyuna özel olacak.

Aston Martin'den Call of Duty'ye özel SUV

Dreadnought, Aston Martin ile Infinity Ward ve Activision iş birliğiyle geliştirildi. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve V12 motorla tasarlanan araç, gelişmiş zırh teknolojileriyle askeri kullanıma uygun şekilde hazırlandı. Buna rağmen Aston Martin'den alışık olduğumuz karbon fiber gövde, Oxford Tan deri kaplamalar ve metalik altın renkli manuel vites kolu gibi detaylara yer veriyor.

Tam Boyutta Gör İç mekânda geniş bir bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Ancak bu ekran yalnızca navigasyon ve medya kontrollerini değil, oyuna özel olarak silah ve killstreak yönetimi gibi menülere de erişim sağlıyor. Tasarım tarafında ise Dreadnought, markanın karakteristik çizgilerini koruyor. Ön ızgara ve yan hatlar Aston Martin Vantage modelini anımsatırken, daha keskin gövde tasarımı ve mat Chiltern Green renk seçeneğiyle askeri bir görünüm sunuyor. Arka stop tasarımı ise Aston Martin Vulcan'dan izler taşıyor.

Tam Boyutta Gör Aracın ismi de rastgele seçilmiş değil. Dreadnought, adını İngiliz donanmasının efsanevi savaş gemisi HMS Dreadnought'tan alıyor. Dreadnought'un seri üretime geçmesi planlanmasa da, aracın birebir ölçülerde hazırlanan tam boy modeli New York'taki Fanatics Fest kapsamında Call of Duty standında sergilenmeye başladı.

Ayrıca Aston Martin'in özel üretim projelerinden sorumlu Q by Aston Martin departmanı, talep gelmesi hâlinde bu aracı gerçeğe dönüştürebileceğini söylüyor. Son olarak Call of Duty: Modern Warfare 4, 23 Ekim'de PS5, PC (Steam, Microsoft Store ve Battle.net), Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2 platformları için çıkış yapacak.

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Aston Martin, Call of Duty'ye özel SUV aracını tanıttı!

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