Aston Martin'den Call of Duty'ye özel SUV: İşte tasarımı

Dreadnought, Aston Martin ile Infinity Ward ve Activision iş birliğiyle geliştirildi. Dört tekerlekten çekiş sistemi ve V12 motorla tasarlanan araç, gelişmiş zırh teknolojileriyle askeri kullanıma uygun şekilde hazırlandı. Buna rağmen Aston Martin'den alışık olduğumuz karbon fiber gövde, Oxford Tan deri kaplamalar ve metalik altın renkli manuel vites kolu gibi detaylara yer veriyor.
Ayrıca Aston Martin'in özel üretim projelerinden sorumlu Q by Aston Martin departmanı, talep gelmesi hâlinde bu aracı gerçeğe dönüştürebileceğini söylüyor. Son olarak Call of Duty: Modern Warfare 4, 23 Ekim'de PS5, PC (Steam, Microsoft Store ve Battle.net), Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2 platformları için çıkış yapacak.