Astor Enerji, Romanya’da 2 GWh’lık enerji depolama tesisi kuruyor

Astor’dan kritik açılım
Anlaşma kapsamında Energy Vault, Astor'un Romanya'daki şebekeye bağlı dört PV projesi için toplam kapasitesi 2 gigawatt saate kadar çıkabilen 4 saatlik BESS çözümleri sağlayacak.Astor Enerji, bu hamleyle yalnızca Romanya’da değil, küresel ölçekte enerji dönüşümünde rol oynamayı hedefliyor. Şirket, geçtiğimiz nisan ayında Astor RO Energy adlı iştirakini kurarak Romanya pazarına resmi giriş yapmıştı. Ardından, mayıs ayında toplam 279 MW kapasiteye sahip üç farklı güneş enerjisi projesini bünyesine katmıştı.
Ayrıca Astor Enerji, Energy Vault’un ABD, Avustralya ve Avrupa’daki 1 GW’tan fazla batarya depolama projesine trafo ve yüksek gerilim ekipmanları sağlayacak. Böylece şirket, hem Avrupa’da yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütecek hem de küresel tedarik zincirinde kritik bir konum elde edecek.
Trafolardaki kıtlık Türk şirketinin avantajına
Trafolar, elektrik enerjisinin verimli taşınması ve güvenli dağıtımı için hayati öneme sahip. Ancak temiz enerji yatırımlarındaki artış ve eski altyapının yenilenme ihtiyacı nedeniyle talep son yıllarda katlanarak büyüyor. Wood Mackenzie’nin raporuna göre, 2019’dan bu yana trafo talebi iki kattan fazla artış gösterdi.
Analizlere göre ABD, 2025 yılına kadar güç trafolarında yüzde 30, dağıtım trafolarında ise yüzde 10 civarında arz açığı ile karşı karşıya kalacak. Üstelik ülke, bu yıl ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'ini ithalatla karşılamak zorunda kalacak. Astor Enerji'nin Romanya'daki yatırımı ve Energy Vault ile yaptığı iş birliği, hem Avrupa'daki yenilenebilir enerji projelerine hız kazandıracak hem de küresel ölçekte kritik ekipman tedarikine katkı sağlayacak.