AstraZenaca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti

Tam Boyutta Gör

AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Covid aşısının, Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen Pfizer7BioNTech aşısına benzer bir şekilde % 95 koruma sağlayacağını açıkladı. Soriot, bununla birlikte aşıya İngiltere’de bu ay acil kullanım onayı verilmesinin beklendiğini belirtti. Oxford/AstraZeneca aşısının depolama koşulları ve maliyetinin diğer aşılara göre oldukça uygun olması nedeniyle yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak kullanılması bekleniyor.

Aşı

Tam Boyutta Gör

İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca, bu iddiaları doğrulayan verileri henüz yayınlamadı. Geçen ay yayınlanan üçüncü aşama klinik denemelerin ara sonuçları, iki doz halinde uygulanan aşı ortalama olarak % 70 etkinlik oranı gösterdi. Ancak, önce yarım doz ve ardından tam doz uygulamasının % 90 etkinlik gösterdiği belirtilmişti. Bununla birlikte Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu % 95, Moderna aşısınıki ise % 94,5 olarak açıklandı.

Acil kullanım onayı

Tam Boyutta Gör

Bununla birlikte Soriot, aşının bu hafta İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından acil kullanım onayı verilmesini bekledikleri belirterek, ilk olarak Eylül ayında Londra ve Güneydoğu İngiltere'de tespit edilen ve onu aşkın ülkeye sıçrayan virüsün agresif bir mutant türüne karşı "etkili" olacağını belirtti.



Soriot’un açıklamalarının ardından AstraZeneca’nın yüzde 4 oranında yükseldi.



Maliyet

Tam Boyutta Gör

Oxford/AstraZeneca aşısının depolama kolaylığı ve maliyet bakımından daha iyi konumda olduğu öne sürülüyor. Pfizer/BioNTech aşısının eksi 70 santigrat derecede ve Moderna aşısının eksi 20 santigrat derece sıcaklıkta saklanması gerekirken, Oxford aşısı normal buzdolabı sıcaklıklarında eksi iki ile sekiz santigrat derece arasında saklanabiliyor. Bu durum Hindistan ve diğer yoğun nüfuslu yoksul ve gelişmekte olan ülkeler için büyük avantaj yaratıyor.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"



Öte yandan Oxford aşısının ayrıca Pfizer ve Moderna seçeneklerinden daha ucuz olması bekleniyor; Doz başına ortalama olarak Pfizer/BioNtech aşısının 20 dolara (Yaklaşık 150 TL), Moderna aşısının 25 dolara (yaklaşık 186 lira) , Oxford/AstraZeneca aşısının ise 2,5 dolara (yaklaşık 20 TL) mal olduğu öne sürülüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.