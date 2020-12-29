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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AstraZenaca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti

    AstraZeneca’nın CEO’su, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Covid aşısının, Pfizer7BioNTech aşısına benzer bir şekilde yüzde 95 koruma sağlayacağını açıkladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    AstraZenaca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti
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    AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen Covid aşısının, Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen Pfizer7BioNTech aşısına benzer bir şekilde % 95 koruma sağlayacağını açıkladı. Soriot, bununla birlikte aşıya İngiltere’de bu ay acil kullanım onayı verilmesinin beklendiğini belirtti. Oxford/AstraZeneca aşısının depolama koşulları ve maliyetinin diğer aşılara göre oldukça uygun olması nedeniyle yoksul ve gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak kullanılması bekleniyor.

    Aşı

    AstraZenaca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti
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     İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca, bu iddiaları doğrulayan verileri henüz yayınlamadı. Geçen ay yayınlanan üçüncü aşama klinik denemelerin ara sonuçları, iki doz halinde uygulanan aşı ortalama olarak % 70 etkinlik oranı gösterdi. Ancak, önce yarım doz ve ardından tam doz uygulamasının % 90 etkinlik gösterdiği belirtilmişti. Bununla birlikte Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuğu % 95, Moderna aşısınıki ise % 94,5 olarak açıklandı.

    Acil kullanım onayı

    AstraZenaca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti
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    Bununla birlikte Soriot, aşının bu hafta İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından acil kullanım onayı verilmesini bekledikleri belirterek,  ilk olarak Eylül ayında Londra ve Güneydoğu İngiltere'de tespit edilen ve onu aşkın ülkeye sıçrayan virüsün agresif bir mutant türüne karşı "etkili" olacağını belirtti.

    Soriot’un açıklamalarının ardından AstraZeneca’nın yüzde 4 oranında yükseldi. 
     

    Maliyet

    AstraZenaca CEO'su aşının %95 oranında koruma sağladığını iddia etti
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    Oxford/AstraZeneca aşısının depolama kolaylığı ve maliyet bakımından daha iyi konumda olduğu öne sürülüyor. Pfizer/BioNTech aşısının eksi 70 santigrat derecede ve Moderna aşısının  eksi 20 santigrat derece sıcaklıkta saklanması gerekirken, Oxford aşısı normal buzdolabı sıcaklıklarında eksi iki ile  sekiz santigrat derece arasında saklanabiliyor. Bu durum Hindistan ve diğer yoğun nüfuslu yoksul ve gelişmekte olan ülkeler için büyük avantaj yaratıyor

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs için geliştirilen tüm aşıların avantajları ve dezavantajları neler?"

    Öte yandan Oxford aşısının ayrıca Pfizer ve Moderna seçeneklerinden daha ucuz olması bekleniyor; Doz başına ortalama olarak  Pfizer/BioNtech aşısının 20 dolara (Yaklaşık 150 TL),  Moderna aşısının 25 dolara (yaklaşık 186 lira) , Oxford/AstraZeneca aşısının ise 2,5 dolara (yaklaşık 20 TL) mal olduğu öne sürülüyor.



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    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    5 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    7 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    7 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    10 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    12 saat önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gel vatandaş bizimki yüde 95 koruyooooo...
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