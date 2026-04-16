Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Astronomlar evrenin en büyük ve en yüksek çözünürlüklü 3D haritasını yayınladı

    DESI, 47 milyondan fazla galaksi ve kuasarı içeren en detaylı 3D evren haritasını tamamladı. Dev veri seti, karanlık enerjinin zamanla değişip değişmediğini ortaya koyabilir.

    Evrenin yapısını ve genişleme hızını anlamaya yönelik en kapsamlı projelerden biri olan DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), beş yıllık gözlem sürecinin ardından 47 milyondan fazla galaksi ve kuasar ile 20 milyon yakın yıldızı içeren, bugüne kadarki en büyük ve en detaylı üç boyutlu evren haritasını resmi olarak yayımladı. Arizona’daki Kitt Peak Ulusal Gözlemevi’nde konumlanan sistem, 11 milyar yılı aşkın kozmik geçmişi kapsayan dev bir veri seti oluşturmayı başardı.

    Önceki tüm verilerin katbekat üzerinde bir ölçek

    DESI iş birliği tarafından yapılan açıklamaya göre proje kapsamında elde edilen veriler önceki tüm gözlemlerin toplamından altı kat daha fazla galaksi ve kuasar verisi içeriyor. Bu devasa veri havuzu, özellikle evrenin genişlemesini hızlandırdığı düşünülen karanlık enerjinin doğasını anlamak için kritik bir kaynak olarak görülüyor.

    DESI, 2025 yılında yayımlanan ilk analiz sonuçlarıyla büyük ses getirmişti. Bu veriler, karanlık enerjinin sabit olmayabileceğini ve zamanla değişim gösterebileceğini öne sürerek mevcut kozmoloji modellerine meydan okumuştu. Ancak söz konusu analizler yalnızca ilk üç yıllık veriye dayanıyordu ve kesin sonuç için tüm veri setinin tamamlanması bekleniyordu.

    Artık bu “tam tablo” bilim insanlarının elinde. Buna rağmen veri miktarının büyüklüğü nedeniyle analiz süreci devam ediyor. Araştırmacılar, yeni veri setinin incelenmesiyle birlikte karanlık enerjinin doğasına dair daha ince ve kritik detayların ortaya çıkabileceğini belirtiyor.

    Her gece 80 GB veri toplanıyor

    DESI’nin teknik kapasitesi, bu başarının temelini oluşturuyor. Sistem, 5.000 fiber optik “göz” sayesinde aynı anda binlerce gökcismini gözlemleyebiliyor. Her gece yaklaşık 80 gigabayt veri toplanıyor ve bu veriler, 10 spektrograf aracılığıyla analiz edilerek gökcisimlerinin konumu, hızı ve kimyasal bileşimi belirleniyor.

    Evrenin yaklaşık yüzde 68,7’sini oluşturduğu düşünülen karanlık enerji DESI’nin ana hedefi olsa da, elde edilen verilerin etkisi bununla sınırlı değil. Araştırmacılar, bu haritanın karanlık madde, kara delikler, geçici kozmik olaylar ve galaksi oluşumu gibi birçok farklı alanda da yeni keşiflerin önünü açacağını belirtiyor.

    DESI’nin görev süresi 2028 yılına kadar uzatılmış durumda. Bu süreçte ekip, ilk taramada eksik kalan bölgeleri yeniden gözlemleyerek haritayı daha da genişletmeyi planlıyor. Ayrıca cüce galaksiler ve yıldız akıntıları gibi daha hassas yapılar da detaylı şekilde incelenecek.

    Araştırmacılar, elde edilen verilerin henüz tam anlamıyla çözümlenmediğini ve önümüzdeki yıllarda evrenin kaderine dair kritik ipuçlarının ortaya çıkabileceğini ifade ediyor. Yeni tamamlanan veri setinin analizinin 2027-2028 yılları arasında sonuçlanması bekleniyor.

    Gelecekteki analizlerde Vera Rubin Gözlemevi ve Euclid Uzay Teleskobu gibi projelerden elde edilecek verilerin de kullanılması da hedefleniyor. Bilim insanlarına göre evrenin gerçek doğasını anlamak için farklı veri setlerinin birlikte değerlendirilmesi kritik öneme sahip.

    Kaynakça https://arstechnica.com/science/2026/04/desi-completes-its-3d-map-of-universe-right-on-schedule/ https://www.iac.es/en/outreach/news/desi-completes-planned-3d-map-universe-and-continues-exploring
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    saça limon sürmek saçı döker mi vga no signal ne demek buderus kombi bir sıcak bir soğuk su veriyor buşonex kullanıcı yorumları kadınlar kulübü adult hikayeler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum