Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Astronotlar Ay’a giderken NASA bütçesinde dev kesinti isteniyor

    ABD Başkanı Trump, NASA bütçesinde %23 kesinti yapmayı planlarken savunma harcamalarında ise rekor artış talep ediyor. Trump, savunma için 1.5 trilyon dolar istiyor.

    ABD Başkanı Donald Trump, 2027 mali yılına ilişkin bütçe taslağını açıklayarak NASA’nın finansmanında dikkat çekici bir kesinti önerdi. Açıklama, ajansın 50 yılı aşkın sürenin ardından ilk insanlı Ay görevini başlatmasından yalnızca iki gün sonra geldi. Beyaz Saray’ın planına göre NASA’nın bütçesi yüzde 23 oranında azaltılacak.

    Yeni bütçe taslağı, ABD Kongre’sinde aylar sürecek bir müzakere sürecinin başlangıcını oluşturuyor. ABD Temsilciler Meclisi ve Senato’nun kendi bütçe tasarılarını hazırlayıp uzlaştırmasının ardından nihai metin Başkan’ın onayına sunulacak. 2027 mali yılı ise 1 Ekim’de başlayacak.

    Beyaz Saray, NASA için 18,8 milyar dolarlık bir bütçe öngörüyor. Bu rakam, 2026 seviyesine kıyasla 5,6 milyar dolarlık bir düşüşe işaret ediyor. Yönetim, kesintileri gereksiz ve aşırı maliyetli faaliyetlerin azaltılması olarak gerekçelendirirken ajansın odağını Ay’a insan indirme ve uzun vadede Ay üssü kurma hedeflerine kaydırmayı planlıyor.

    Artemis programı korunuyor, diğer projeler tehlikede

    Bütçe taslağına göre NASA’nın Artemis programına 8,5 milyar dolar ayrılacak. Bu kaynakticari Ay iniş araçları, uzay giysileri, yüzey araçları, yaşam alanları ve astronot taşımacılığı sistemleri için kullanılacak. Ayrıca Ay yüzeyine gönderilecek ticari robotik görevlerin artırılması da planlanıyor.

    En büyük darbe ise bilim programlarına geliyor. Trump yönetimi, NASA’nın bilim bütçesini yaklaşık yüzde 50 oranında azaltmayı, yani 3,4 milyar dolarlık kesinti yapmayı öneriyor. Bu kapsamda 40’tan fazla düşük öncelikli görev iptal edilecek.

    Bütçe taslağı, NASA’nın mevcut ağır yük roketi Space Launch System (SLS) ve Orion kapsülünün yerine daha düşük maliyetli ticari alternatiflere geçişi destekliyor. Bu kapsamda SpaceX’in Starship’i ve Blue Origin’in New Glenn roketi gibi sistemler öne çıkıyor.

    NASA’nın mevcut planına göre SLS roketi en azından Artemis V görevine kadar kullanılmaya devam edecek. Ancak sonrasında ajansın, astronotları Ay yörüngesine taşıyacak ticari çözümler için yeni bir ihale süreci başlatması bekleniyor. Bu sürecin 2027 mali yılında başlaması planlanıyor.

    Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) için ayrılan bütçede de 1,1 milyar dolarlık kesinti planlanıyor. Bu adım, istasyonun 2030’da emekliye ayrılması hedefini koruyor. Ancak Kongre’de bazı isimler ISS’nin 2032’ye kadar uzatılmasını savunuyor.

    NASA ve uzay programlarındaki bu siyasi ve ekonomik belirsizlik, doğası gereği uzun vadeli olan Artemis gibi derin uzay görevlerini etkiliyor. ABD, Soğuk Savaş dönemini Ay’a insan indirerek bitirdiğinde NASA’nın bütçeden aldığı pay yüzde 4’ten fazlaydı. Ay inişinden önce başlayan kesintiler sürekli olarak devam ederken 2026 yılı bütçesinin bütçedeki payı sadece yüzde 0,35’ti.

    Uzaya fren, savunmaya tam gaz

    NASA’daki kesintiler, Trump yönetiminin genel bütçe yaklaşımının bir parçası olarak öne çıkıyor. 2027 taslağı, savunma harcamalarında büyük bir artış öngörüyor. Buna göre ABD’nin askeri bütçesi yaklaşık 1,5 trilyon dolara çıkarılacak. Bu rakam, 2026’daki yaklaşık 1 trilyon dolarlık seviyeye kıyasla tarihi bir artış anlamına geliyor.

    Artış kapsamında askeri personele yüzde 5 ila 7 arasında maaş zammı, yeni savaş gemileri için 65,8 milyar dolar, füze savunma sistemleri ve kritik mineral tedariki gibi projeler için ek kaynak ayrılması planlanıyor. ABD’nin İran ile süren çatışma süreci de bu artışın önemli gerekçeleri arasında gösteriliyor.

    Buna karşılık savunma dışı federal harcamalarda yüzde 10 kesinti hedefleniyor. Tarım Bakanlığı bütçesinde yüzde 19, Sağlık Bakanlığı’nda yüzde 12,5 ve Çevre Koruma Ajansı’nda yüzde 52 oranında düşüş planlanıyor.

    Kaynakça https://arstechnica.com/space/2026/04/trump-proposes-steep-cut-to-nasa-budget-as-astronauts-head-for-the-moon/ https://www.reuters.com/world/us/trumps-budget-proposes-10-cut-discretionary-spending-increased-defense-spending-2026-04-03/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    klima borusu gizleme dijital bankacılık kanallarımızdan yararlanmak için lütfen şubenize başvurunuz ne demek hemen ishal olmak için birincil siminiz bir mesaj gönderdi ne demek evin önünde park yeri kiralama fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum