Asus, 2026 TUF Gaming 16 dizüstü bilgisayarını tanıttı

Tam Boyutta Gör Asus, oyunculara yüksek performansı daha erişilebilir bir seviyede sunmayı hedefleyen yeni nesil 2026 TUF Gaming 16 modelini Computex 2026’da duyurdu. Şirketin TUF Gaming serisine eklenen yeni dizüstü bilgisayar, güçlü donanımı, sessiz çalışan soğutma sistemi ve ergonomik tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Yeni model, en üst yapılandırmada Intel ve Nvidia’nın güncel donanımlarını bir araya getiriyor.

Intel Core i7 14650HX ve GeForce RTX 5070 bir arada

Asus TUF Gaming 16 (16 inç), en üst konfigürasyonda Intel Core i7 14650HX işlemciyle geliyor. Toplamda 16 çekirdekli yapıya sahip olan işlemci, sekiz Performans (P-Core) ve sekiz Verimlilik (E-Core) çekirdeğini bünyesinde barındırıyor. İşlemcinin maksimum saat hızı ise 5,2 GHz seviyesine ulaşabiliyor.

Tam Boyutta Gör Grafik tarafında ise sistem, en üst seçenek olarak Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop GPU ile yapılandırılabiliyor. 85W maksimum TGP değerine sahip ekran kartı, performans ile enerji verimliliği arasında dengeli bir yapı sunmayı hedefliyor. RTX 5070, gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini desteklerken DLSS 4 yükseltme teknolojisi ve Multi-Frame Generation özelliklerinden de yararlanabiliyor.

Depolama ve bellek tarafında da geniş yükseltme olanakları sunuluyor. Cihazda çift SSD yuvası ve çift RAM yuvası bulunuyor ve bunların tamamı kullanıcı tarafından yükseltilebiliyor. Fabrika çıkışında sistem, 2 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD depolama alanı ve 64 GB'a kadar DDR5 bellek ile sunulabiliyor.

Gelişmiş soğutma sistemi mevcut

Yeni TUF Gaming 16'nın öne çıkan özelliklerinden biri de soğutma tasarımı. Asus, cihazda üç adet ısı borusu ile desteklenen ve her biri 80 kanatlı çift fanlı bir soğutma sistemi kullandığını açıkladı.

Tam Boyutta Gör Şirkete göre bu sistem, cihaz tam yük altında çalışırken bile Turbo Modu'nda fan sesini 40 dB seviyesinin altında tutabiliyor. Standart olarak sunulan Performance modunda ise daha düşük gürültü seviyeleri elde edilebiliyor.

Ekran tarafında ise 180 derece açılabilen menteşe tasarımı yer alıyor. Bu yapı, farklı oturma pozisyonlarında daha rahat görüntüleme açısı elde edilmesine yardımcı oluyor. Dayanıklılık konusunda da TUF Gaming serisinin geleneksel yaklaşımı sürdürülüyor. TUF Gaming 16, MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standartlarına göre test edildi. Bu testler düşme, titreşim ve sıcaklık değişimleri gibi günlük kullanım sırasında karşılaşılabilecek çeşitli koşullara karşı cihazın dayanıklılığını doğrulamayı amaçlıyor.

Yeni modelin dikkat çeken tasarım detaylarından biri de bağlantı noktalarının yerleşimi. Asus, özellikle daha büyük bağlantı noktalarını cihazın arka bölümüne taşıyarak kullanım ergonomisini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda RJ45 Ethernet bağlantısı, güç girişi ve HDMI portu arka tarafa yerleştirilmiş durumda.

Bağlantı seçenekleri arasında ayrıca üç adet USB Type-A portu ve DisplayPort 2.1 ile güç dağıtım (Power Delivery) desteğine sahip bir USB Type-C portu bulunuyor.

Fiyat ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı

Asus, 2026 TUF Gaming 16'nın fiyatlandırması ve bölgesel satış tarihleri hakkında henüz resmi bilgi paylaşmadı. Ürünün piyasaya çıkışına yaklaşıldıkça daha ayrıntılı bilgilerin duyurulması bekleniyor.

