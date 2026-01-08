Giriş
    Asus, 2026 Vivobook 14 Flip ve 16 Flip modellerini tanıttı

    ASUS, CES 2026’da Vivobook 14 Flip ve 16 Flip modellerini yeni donanımlarla birlikte yeniledi. Core Ultra 9 işlemcilere kadar yapılandırma sunan modeller 2026’nın ikinci yarısında çıkacak.

    Asus, 2026 Vivobook 14 Flip ve 16 Flip modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Asus, CES 2026 kapsamında Vivobook 14 Flip (TP3407AA) ve Vivobook 16 Flip (TP3607AA) modellerini tanıttı. Copilot+ destekli bu yeni nesil dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarlar, öğrenciler ve profesyonel kullanıcılar için geliştirildi. Modeller, 360 derece menteşe yapısı, OLED dokunmatik ekranlar ve güncel yapay zeka donanımıyla geliyor.

    Neler sunuluyor?

    Vivobook Flip 2026 serisi, Intel Core Ultra 9 Series 3 işlemciye kadar yapılandırılabiliyor. İşlemciye entegre 50 TOPS seviyesinde işlem gücü sunan NPU, yapay zeka tabanlı uygulamalarda hız ve enerji verimliliği sağlıyor. ASUS, bu mimariyle enerji tüketiminde yüzde 40’a varan iyileşme elde edildiğini belirtiyor. Cihazlar, 32 GB’a kadar LPDDR5X 8533 MHz RAMve 1 TB’a kadar PCIe 4.0 SSD ile donatılabiliyor.

    Her iki model de 360 derece açılabilen menteşe yapısına sahip. Bu tasarım, dizüstü, tablet, stand ve çadır modları arasında geçişe imkan tanıyor. Asus Pen 3.0 desteği sayesinde not alma ve çizim gibi kalem odaklı kullanımlar mümkün hale geliyor.

    Asus, 2026 Vivobook 14 Flip ve 16 Flip modellerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Vivobook 14 Flip, 14 inç FHD (WUXGA) 60 Hz OLED dokunmatik ekranla sunuluyor. Vivobook 16 Flip ise 16 inç, 1920 x 1200 çözünürlükte OLED panel kullanıyor. Her iki ekran da 16:10 en-boy oranı, 0,2 ms tepki süresi, yüzde 95 DCI-P3 renk kapsamı ve Pantone doğrulaması sunuyor. Parlaklık değeri 300 nit seviyesinde. Ses tarafında Dolby Atmos sertifikalı hoparlörler yer alıyor.

    Modellerde fiziksel kamera kapağı, Windows Hello yüz tanıma ve Microsoft Pluton güvenlik işlemcisi bulunuyor. Bağlantı tarafında Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, microSD kart okuyucu ve ses jakı yer alıyor. Kablosuz bağlantı için WiFi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği sunuluyor. WiFi 7, önceki nesillere kıyasla daha yüksek hız ve düşük gecikme sağlıyor.

    Her iki modelde de 70 Wh kapasiteli batarya bulunuyor. Asus’un paylaştığı verilere göre cihazlar 39 saate kadar video oynatma süresi sunabiliyor. Hızlı şarj desteğiyle batarya 49 dakikada yüzde 60 seviyesine ulaşıyor. USB-C Easy Charge sayesinde farklı güç kaynaklarıyla şarj edilebiliyor.

    Asus Vivobook Flip 2026 serisinin, 2026 yılının ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor. Fiyatlandırma tarafında ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor.

