Asus, 2026 Vivobook 14 Flip ve 16 Flip modellerini tanıttı

Neler sunuluyor?
Vivobook Flip 2026 serisi, Intel Core Ultra 9 Series 3 işlemciye kadar yapılandırılabiliyor. İşlemciye entegre 50 TOPS seviyesinde işlem gücü sunan NPU, yapay zeka tabanlı uygulamalarda hız ve enerji verimliliği sağlıyor. ASUS, bu mimariyle enerji tüketiminde yüzde 40’a varan iyileşme elde edildiğini belirtiyor. Cihazlar, 32 GB’a kadar LPDDR5X 8533 MHz RAMve 1 TB’a kadar PCIe 4.0 SSD ile donatılabiliyor.
Her iki model de 360 derece açılabilen menteşe yapısına sahip. Bu tasarım, dizüstü, tablet, stand ve çadır modları arasında geçişe imkan tanıyor. Asus Pen 3.0 desteği sayesinde not alma ve çizim gibi kalem odaklı kullanımlar mümkün hale geliyor.
Modellerde fiziksel kamera kapağı, Windows Hello yüz tanıma ve Microsoft Pluton güvenlik işlemcisi bulunuyor. Bağlantı tarafında Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, microSD kart okuyucu ve ses jakı yer alıyor. Kablosuz bağlantı için WiFi 7 ve Bluetooth 6.0 desteği sunuluyor. WiFi 7, önceki nesillere kıyasla daha yüksek hız ve düşük gecikme sağlıyor.
Her iki modelde de 70 Wh kapasiteli batarya bulunuyor. Asus’un paylaştığı verilere göre cihazlar 39 saate kadar video oynatma süresi sunabiliyor. Hızlı şarj desteğiyle batarya 49 dakikada yüzde 60 seviyesine ulaşıyor. USB-C Easy Charge sayesinde farklı güç kaynaklarıyla şarj edilebiliyor.
Asus Vivobook Flip 2026 serisinin, 2026 yılının ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor. Fiyatlandırma tarafında ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor.