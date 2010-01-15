Asus 27-inç boyutunda, 3DVision destekli yeni monitör hazırladı

3DVision teknolojisi için ciddi yatırımlar yapan Nvidia, 120Hz monitörlerin yaygınlaşmasını bekliyor. Yeni monitörlerle birlikte 3DVision teknolojisinin daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşacağını düşünen Nvidia'nın beklediği haberlerden biri Asus cephesinden geldi ve firma 27-inç boyutundaki 120Hz destekli yeni monitörünü tanıttı. Tasarım özellikleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan PG276H isimli yeni monitör, TN panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 2ms, parlaklık seviyesi 400cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı 20,000:1 olarak açıklanan monitör, DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle geliyor.
Dikeyde 170 derece, yatayda ise 160 derece görüş açısı sunan 27-inç boyutundaki Asus PG276H, kendi sınıfında 3DVision destekli ilk monitör olarak önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.
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Tabiiki TV yada monitörün tek başına 480Hz desteklemesi yeterli değil.
3D gözlüğünde 480Hz tazeleme hızını yani göz başına saniyede 240 açıp kapatmayı desteklemesi lazım.
Şu anda satılan Nvidia üretimi gözlükler maksimum 120Hz de çalışabiliyor.
3D gözlük sahibi olmuş biri olarak ben yardımcı olmaya çalışayım.
Haziran 2004`te Yazıcıoğlu işhanının yan sokağın daki şu anda EXE bilgisayarın olduğu yerde o zaman hangi firmaydı ismini hatırlamıyorum. 69$ a kablolu 99$ a da kablosuz modelleri satılıyordu. Ben kablosuz modelinden almıştım.
Şimdi bunu girişte niye yazdın ne alaka diyebilirsin. Şu nedenle yazdım çünkü yaşı küçük olanlar bu 3D gözlük olayının çok uzun yıllardır olduğunu bilmeyebiliyorlar. Gençlerin bir kısmı bunun Nvidia tarafından yeni icat edildiğini sanıyorlar. Oysa uzun yıllardır var olan bir teknolojidir bu. Kendi 3D gözlüğümü geçen sene gittigidiyor üzerinden 75 TL ye satmıştım.
Satana kadar geçen 5-6 yıllık süre içerisinde de toplasanız 4-5 kez gözüme takmış ve toplamda belki 1-2 saat kullanmışımdır. Nedeni gözleri müthiş yorması. Çünkü bu 3D gözlük olayı şu şekilde çalışıyor; monitörde önce sol gözün görmesi gereken görüntü sonra sağ gözün görmesi gereken görüntü sırayla gösteriliyor. Gözlüksüz 3D modu açıkken ekrana bakarsan birbirine geçmiş titreyen bir görüntü görürsünüz. Gözlüğü gözüne takdığındaysa gözlüğün camları aslında bir LCD ekran gibi ve monitörün hangi gözün görüntüsünü ekrana getirdiğine göre yine sırayla karararak, bir sol gözün önünü kapatıyor, sonra sağ gözün önünü kapatıyor.
İşte olayın püf noktası burada ortaya çıkıyor. Bu olay insanın gözünü müthiş yoran bir olay (elinle sırayla hızlı bir şekilde bir sol sonra bir de sağ göznü kapatmayı dene) burada sol ve sağ gözün sırayla gözlük tarafından önünün kapatılması işlemi ne kadar hızlı olursa göz o kadar az yorulur.
Sana şöyle örnekliyeyim o zaman kullandığım 17" CRT monitör ekran 1024*768 çözünürlükte 85 Hz tazeleme hızıyla gözlerim 1-2 dakika zor dayanıyordu, kusacak hale geliyordum. 5-10 dk dayanabilmek için çözünürlüğü düşürüp ekran tazeleme hızını 100Hz e çıkarıyordum. Anlayacağınız Nvidia 120 Hz standart koymaya çalışıyor ancak 120 Hz tazeleme hızında normal bir insan gözü 5-10 dakikadan fazla dayanamaz. @CoolnQuiet in dediği gibi 300 - 500 MHz gibi çok yüksek tazeleme hızlarıyla ancak anlamlı olur.
Çok uzun oldu be, umarım sıkmamışımdır.
nurettin1961 bilgi için saol sayenizde ögrendim.
donanimhaber.com/...