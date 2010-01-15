Asus 27-inç boyutunda, 3DVision destekli yeni monitör hazırladı

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3DVision teknolojisi için ciddi yatırımlar yapan Nvidia, 120Hz monitörlerin yaygınlaşmasını bekliyor. Yeni monitörlerle birlikte 3DVision teknolojisinin daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşacağını düşünen Nvidia'nın beklediği haberlerden biri Asus cephesinden geldi ve firma 27-inç boyutundaki 120Hz destekli yeni monitörünü tanıttı. Tasarım özellikleriyle dikkat çekici bir görünüme sahip olan PG276H isimli yeni monitör, TN panel kullanıyor ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekliyor. Tepki süresi 2ms, parlaklık seviyesi 400cd/m2 ve dinamik karşıtlık oranı 20,000:1 olarak açıklanan monitör, DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle geliyor.

Dikeyde 170 derece, yatayda ise 160 derece görüş açısı sunan 27-inç boyutundaki Asus PG276H, kendi sınıfında 3DVision destekli ilk monitör olarak önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.