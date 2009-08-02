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Asus 790X yonga setli yeni anakartı M4A79XTD EVO ile Gigabyte'ı hedef aldı

9 yıl
25,7b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus 790X yonga setli yeni anakartı M4A79XTD EVO ile Gigabyte'ı hedef aldı
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Geçtiğimiz aylarda gündemi uzun süre meşgul eden Asus - Gigabyte tartışması yeniden alevlenebilir. Hatırlanacağı üzere bir süre önce iki firma sert bir tartışmaya tutuşmuş, gerginliğin alevlenmesi devreye Tayvan hükümetinin girmesine dahi yol açmıştı. Tartışma kapsamında firmalar birbirlerini taklitçilikle suçlamış, kendi güç yönetim teknolojilerinin (EPU ve DES) daha başarılı olduğunu iddia etmişlerdi. AMD'nin 785G, Intel'in ise P55 yonga setini lanse etmesiyle yeniden hız kazanacak rekabet ortamında, endüstri devi lider iki anakart üreticisi arasında tansiyon yeniden yükselecek gibi görünüyor.

Asus önümüzdeki günlerde anons edilecek 785G yonga seti öncesinde AMD işlemciler için hazırladığı yeni bir anakartını daha kullanıma sunuyor. Firmanın M4A79XTD EVO kod adını taşıyan yeni modeli AMD'nin 790X yonga setini temel alıyor. Aynı segmentteki pek çok modelden farklı olarak Advanced Clock Calibration (ACC) teknolojisine dolayısıyla "çekirdek aşırtma" teknoolojilerine destek veren SB75o köprü yongasıyla donatılan anakart Soket AM3 işlemcilere destek veriyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Xtreme Design teknolojisi kapsamında uzun ömürlü katı kapasitörlere ve Bakır katman oranı arttırılan 2oz baskılı devre tasarımına sahip olan yeni anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Sahip olduğu çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumu da gerçekleştirebilen Asus M4A79XTD EVO, ayrıca iki adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCI slotuna sahip. Güç tasarrufu ve enerji verimliliği için EPU teknolojis ile donatılan anakart daha kolay hız aşırtma (overclock) için TurboV ve Turno Key özelliklerini de beraberinde getiriyor.

Yeni jenerasyon 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve 140 Watt TDP'li AMD işlemcilerine destek veren anakart, Express Gate teknolojisi ile kullanıcıların işletim sistemi açılışını beklemeden çevrimiçi olabilmeleri ve elektronik posta kontrolü gibi ihtiyaçlarını giderebilmeleri sağlanıyor. Asus'un 790X yonga setini temel alan en yeni ve gelişmiş modeli olarak öne çıkan M4A79XTD EVO için hazırlanan dökümanlar yukarıda belirttiğimiz Asus - Gigabyte tartışmasını yeniden alevlendirebilir çünkü ilgili dökümanda Gigabyte'ın rakip modeline karşı bazı göndermeler bulunuyor.

Asus'a göre 790X yonga setli M4A79XTD EVO modelinde kullanıcılar Crossfire X teknolojisi altında kullanılan ekran kartlarını sadece tek bir adımda çıkartabilirken, Gigabyte'ın 790X yonga setli 790XT-UD4P modelinde ekran kartlarını çıkartmanın çok daha zor olduğuna değiniliyor. Öte yandan yeni anakartında güç verimliliğinin rakip modellere kıyasla %89'a varan oranda daha iyi olduğunu belirten Asus, hız aşırtma konusunda da 1800MHz+ DDR3 bellek desteği ile Gigabyte'ın ilgili modelinden %8 daha yüksek overclock kapasitesi sunduğunu ifade ediyor.

Asus'un bu iddialarına Gigabyte'ın nasıl cevap vereceği merak ediledursun 790X yonga setli M4A79XTD EVO modelinin yakında satışa sunulması bekleniyor.

Asus 790X yonga setli yeni anakartı M4A79XTD EVO ile Gigabyte'ı hedef aldı
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Asus 790X yonga setli yeni anakartı M4A79XTD EVO ile Gigabyte'ı hedef aldı
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hsyn2802 9 yıl
has güzel yapmışşsın bunu kardeşim. niye PCIex16 x8+x8 yapmışsın. yapsana x16+x16 bomba olsun.
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No Way Out 9 yıl

hsyn2802

has güzel yapmışşsın bunu kardeşim. niye PCIex16 x8+x8 yapmışsın. yapsana x16+x16 bomba olsun.

790 chipset ile öyle birşey mümkün değil.
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toonjai 9 yıl
DFI çabuk unutulmuş. tıpkı bi zamanların lokomotifi ABIT gibi...haa bide EPOX var.
kendini yenileyemeyen tarihteki yerini alır !
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No Way Out 9 yıl

toonjai

DFI çabuk unutulmuş. tıpkı bi zamanların lokomotifi ABIT gibi...haa bide EPOX var.
kendini yenileyemeyen tarihteki yerini alır !

Abit çoğu şeyin öncüsüdür, anakart alanında kendini her zaman yeniliyordu.

Suç değerini bilmeyenlerde.

En son cıkardıgı quad gt bile efsanedir.
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sertacaygun 9 yıl
ASUS anakartta çok farklıbence. En iyi ikinci marka bence MSI'dan sonra.
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MrPerFormance 9 yıl
Bu anakart en az 250 tl fiyattan tr de satılır. Ama asus bu bizim anakartımız + özellikler taşıyor gigabyte tan daha iyi deyip fiyatı kökletebilir.
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kenan109 9 yıl
''Sıradan AMD anakartı ve Daha kapasiteli AMD anakartı'' ne demek?
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showstopper41 9 yıl
Asus baltayı indirmeyi düşünüyor. 1800 MHz ram hızı desteği bence iyi bir + olmuş. 200 TL civarında gelmesi lazım ki Türkiye de bu kartı almayı düşünelim. veya 8xx çipsetli anakartları beklyeyelim. (İçimden bir ses daha çok beklersin diyor
)

Şu ram olayını 2133 e kadar AMD de de çıkarsınlar da artık yeni işlemci almadan önce rahat etsek. DDR3 kullanmıyorum ama DDR3 kullanan işlemci ve anakartlarda 2133 gibi yüksek sayıları desteklediğini görmek isterim.
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IeVeN 9 yıl
sıradan amd anakartları gidiyor sanırım. artık daha kaliteli daha kapasiteli amd anakartları görmek istiyoruz.
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Executor Arhentir 9 yıl
gigabytı resmen kopyalamış asus....
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dstk 9 yıl
Gigabyte vasat bir markaydı eskiden ama çok çalıştı ve Asus'u yakaladı. Şuan ikiside çok kaliteli ürünler sunuyorlar.
Ama Asus ne kaybediyorsa hatalı bios sürümlerinden kaybediyor şuan. Bilgili kişliler güncelliyip kurtuluyor ama son kullanıcılar çok dertli bu konuda...
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KANUNI61 9 yıl
süper olmus yaaa bu nakartı alabilirim
nf 570 im emeklilik zamanı geldi bence
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koraypro 9 yıl
GIGABYTE ;)
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yonex78 9 yıl
sendomi haklısında adam ne diyor millet teknolojide yaarışıyormuş biz atatürkçüleri tasfiye ediyormusuz
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