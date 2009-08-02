Asus 790X yonga setli yeni anakartı M4A79XTD EVO ile Gigabyte'ı hedef aldı

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Geçtiğimiz aylarda gündemi uzun süre meşgul eden Asus - Gigabyte tartışması yeniden alevlenebilir. Hatırlanacağı üzere bir süre önce iki firma sert bir tartışmaya tutuşmuş, gerginliğin alevlenmesi devreye Tayvan hükümetinin girmesine dahi yol açmıştı. Tartışma kapsamında firmalar birbirlerini taklitçilikle suçlamış, kendi güç yönetim teknolojilerinin (EPU ve DES) daha başarılı olduğunu iddia etmişlerdi. AMD'nin 785G, Intel'in ise P55 yonga setini lanse etmesiyle yeniden hız kazanacak rekabet ortamında, endüstri devi lider iki anakart üreticisi arasında tansiyon yeniden yükselecek gibi görünüyor.

Asus önümüzdeki günlerde anons edilecek 785G yonga seti öncesinde AMD işlemciler için hazırladığı yeni bir anakartını daha kullanıma sunuyor. Firmanın M4A79XTD EVO kod adını taşıyan yeni modeli AMD'nin 790X yonga setini temel alıyor. Aynı segmentteki pek çok modelden farklı olarak Advanced Clock Calibration (ACC) teknolojisine dolayısıyla "çekirdek aşırtma" teknoolojilerine destek veren SB75o köprü yongasıyla donatılan anakart Soket AM3 işlemcilere destek veriyor ve dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.

Xtreme Design teknolojisi kapsamında uzun ömürlü katı kapasitörlere ve Bakır katman oranı arttırılan 2oz baskılı devre tasarımına sahip olan yeni anakart pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Sahip olduğu çift PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X kurulumu da gerçekleştirebilen Asus M4A79XTD EVO, ayrıca iki adet PCIe x1 ve iki adet te geleneksel PCI slotuna sahip. Güç tasarrufu ve enerji verimliliği için EPU teknolojis ile donatılan anakart daha kolay hız aşırtma (overclock) için TurboV ve Turno Key özelliklerini de beraberinde getiriyor.

Yeni jenerasyon 8+2 fazlı güç tasarımına sahip olan ve 140 Watt TDP'li AMD işlemcilerine destek veren anakart, Express Gate teknolojisi ile kullanıcıların işletim sistemi açılışını beklemeden çevrimiçi olabilmeleri ve elektronik posta kontrolü gibi ihtiyaçlarını giderebilmeleri sağlanıyor. Asus'un 790X yonga setini temel alan en yeni ve gelişmiş modeli olarak öne çıkan M4A79XTD EVO için hazırlanan dökümanlar yukarıda belirttiğimiz Asus - Gigabyte tartışmasını yeniden alevlendirebilir çünkü ilgili dökümanda Gigabyte'ın rakip modeline karşı bazı göndermeler bulunuyor.

Asus'a göre 790X yonga setli M4A79XTD EVO modelinde kullanıcılar Crossfire X teknolojisi altında kullanılan ekran kartlarını sadece tek bir adımda çıkartabilirken, Gigabyte'ın 790X yonga setli 790XT-UD4P modelinde ekran kartlarını çıkartmanın çok daha zor olduğuna değiniliyor. Öte yandan yeni anakartında güç verimliliğinin rakip modellere kıyasla %89'a varan oranda daha iyi olduğunu belirten Asus, hız aşırtma konusunda da 1800MHz+ DDR3 bellek desteği ile Gigabyte'ın ilgili modelinden %8 daha yüksek overclock kapasitesi sunduğunu ifade ediyor.

Asus'un bu iddialarına Gigabyte'ın nasıl cevap vereceği merak ediledursun 790X yonga setli M4A79XTD EVO modelinin yakında satışa sunulması bekleniyor.

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