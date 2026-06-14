Asus'tan suya dayanıklı taşınabilir hoparlör: Tek şarjla 10 saat dinleme

Tam Boyutta Gör Asus, yeni ultra uygun fiyatlı taşınabilir hoparlörünü ilk olarak Çin’de satışa sundu. Uygun fiyatlı Bluetooth hoparlör, IP67 koruma ve 10 saat pil ömrüyle öne çıkıyor ve fiyatına göre dikkat çekici tasarıma sahip.

Marshall Stockwell III tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün önce eklendi

Asus Adol PO102 Bluetooth hoparlör özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Bluetooth hoparlörün dış yüzeyi, kaymaz silikon ile özel dokulu ızgara kumaş karışımından üretilmiş. Bu detay daha iyi tutuş sağlıyor. Ayrıca sırt çantasına takmak için kayış mevcut. Hoparlör üç renkte mevcut: gri, mor ve yeşil.

Asus PO102 kolay taşıma için tasarlanmış. 200 gram ağırlığı ve 38 mm inceliğiyle, bir çantada veya büyük bir ceket cebinde rahatça taşınabilir.

Hoparlör 6W ses çıkış gücüne sahip. Bu boyuttaki cihazlarda standart ve genellikle kişisel dinleme veya küçük gruplar için yeterli. Hoparlör, TWS eşleştirmeyi destekliyor. Bu, kullanıcıların stereo ses için iki özdeş üniteyi birbirine bağlamasına veya daha geniş ses kurulumu için birden fazla uyumlu hoparlörü ağa bağlamasına olanak tanıyor. Bağlantı, standart 10 metrelik kablosuz menzil sağlayan Bluetooth 6.0 ile sağlanıyor. Hoparlör ayrıca, sesin aynı anda birden fazla uyumlu cihaz arasında kablosuz olarak paylaşılmasına olanak tanıyan bir özellik olan Auracast yayın ses desteğini sunuyor.

Hoparlör, microSD (TF) kart yuvasına sahip olmasıyla her zaman kesintisiz müzik çalma deneyimi sunuyor. Dahili mikrofon da mevcut. 2600 mAh’lik batarya, %50 ses seviyesinde 10 saate kadar kesintisiz oynatma süresi sağlıyor. Pil bittiğinde, USB-C portu üzerinden şarj oluyor ve tam şarj olması iki ila üç saat sürüyor.

Hoparlör IP67 derecesine sahip. Bu, toz girişine karşı tamamen korunduğu ve 30 dakika boyunca bir metreye kadar suya batırılmaya dayanabileceği anlamına geliyor.

Asus Adol PO102 Bluetooth hoparlör, 139 yuan (20 dolar) fiyat etiketiyle Çin’de satışa çıktı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

Asus Adol PO102 Bluetooth hoparlör tanıtıldı: İşte özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: