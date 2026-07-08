Asus dekoratif kablosuz hoparlörünü duyurdu

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Tam Boyutta Gör Bütçe dostu ürünlerini Adol adındaki yeni markası altında çıkarmaya başlayan Asus, ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Asus Adol SP103 kablosuz hoparlör oturma odanızda hoş bir dekorasyon ögesi olacak.

Asus Adol SP103 özellikleri ve fiyatı

Asus Adol SP103 kablosuz hoparlör modeli 180mm x 180mm x 49mm ölçülere sahip ve 575 gram ağırlığında. Daire şeklinde pastel renklere sahip gövde istediğiniz yerde kullanmanızı sağlıyor. Ön kısım yüksek yoğunlukta ızgara kumaş, arka kısım ise mat bir metal yuvadan oluşuyor.

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10W çift ses sistemi tam frekans manyetik sürücülerden oluşurken diyafram ise eliptik yapıda. 50Hz-20kHz arasında frekans tepkisi olan hoparlör farklı içeriklerde düşük ve yüksek frekans üretebiliyor. Bluetooth 6.0 ile bağlantı kuran hoparlör çağrı da cevaplayabiliyor. Ayrıca iki hoparlör bağlandığında gerçek bir kablosuz stereo tecrübesi oluşturabiliyor.

2600mAh batarya ile 10 saate kadar kullanım süresi sunan cihaz en yüksek ses seviyesinde 4 saate kadar kullanılabiliyor. Hafıza kartı yuvası yanında bir AUX girişi de olan Asus Adol SP103 kablosuz hoparlör modeli 35$ civarında satılacak.

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Asus Adol SP103 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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